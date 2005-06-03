Norsk urframføring i Rundetårn

I kveld fredag 3. juni kl. 20.30 slår Rundetårn i København dørene opp for et uortodokst eksperiment, en konsert med Copenhagen Saxophone Quartet (med norske Torben Snekkestad som primus motor) og Cikada Strykekvartett. De to ensemblene skal blant annet urframføre tre nyskrevne verk for en besetning de kaller ”saxostrykeoktett” – av norske Lene Grenager samt de to danske komponistene Jens Hørsving og Karsten Fundal.

Konserten er en del av en festival som heter ReFORM, som arrangeres av danskenes ISCM-avdeling Musica Nova.

I tillegg til verkene for saxostrykeoktett spiller saxofonkvartetten også musikk av Franco Donatoni og Per Nørgård, mens strykekvartetten spiller John Cage. Konserten overføres i Danmarks Radio.

Lene Grenager beskriver sitt verk Late Feet som en skjev, merkelig dans, utført av ben som uavlatelig kommer for sent i gang. I arbeidet med verket har hun vært opptatt av å få til en skjev blanding: På den ene side representerer de to kvartetter hvert sitt fascinerende homogene uttrykk, samtidig som det å bringe de to verdener sammen byr på ikke ubetydelige utfordringer. Grenager har langt på vei latt de to kvartetter utfordre hverandre som tilsynelatende adskilte størrelser, som bare sjelden blandes direkte. Kanskje er det dem som danser?

Lene Grenager har de siste årene nytt stor respekt for sitt mangefasetterte virke som komponist, cellist, improvisasjonsmusiker og dirigent. Hun er medlem i improvisasjonskvartetten SPUNK, skriver musikk til kunstformer som dans og billedkunst og har en duo med billedkunstneren Harald Fetveit. Som dirigent var hun aktuell på Ny Musikks nystartede Happy Days Festival, og i slutten av april i år gikk en portrettkonsert med hennes verk av stabelen på Deichman. Da Grenager i 2002 mottok Ungdommens Lindemanpris av vinneren Magne Hegdal, motiverte Hegdal blant annet. tildelingen på følgende måte:

”Lene Grenager har en ganske unik posisjon i vårt musikkliv, Hun representerer på den ene side den sterke tendensen vi ser i det unge og radikale musikkmiljøet i retning av å åpne de tradisjonelle musikkverket, gjennom improvisasjon og i grenseoverskridende samarbeid på tvers av kunstartene. På den annen side har hun gjennom sin solide faglige bakgrunn og sin tradisjonsbevissthet en høyt utviklet kunstnerisk disiplin og seriøsitet som preget hennes virksomhet, ikke minst de nøyaktig nedskrevne delen av hennes produksjon. Her møter vi strukturbevissthet og formsans, men også en nyskapende klangbehandling som på en meget fruktbar måte bygger på hennes erfaringer som utøver og improvisator.”

Saxostrykeoktettkonserten finner sted i Rundetårn i København, nærmere bestemt i Bibliotekssalen over Trinitatis Kirke. Da dette spesielle bygget etter mange års forsinkelser og budsjettoverskridelser endelig stod ferdig i 1657, var Københavns Universitets første institutt samlet her under ett tak. Tårnet huset det astronomiske observatoriet, i Kirken holdt studentmenigheten til og i Bibliotekssalen åpnet universitetsbiblioteket. Gjennom århundrene har man beveget seg oppover den trinnløse spiralgangen i tårnet på mange mulige og umulige måter: Peter den Store red til toppen på hest, mens Katharina fulgte etter i karét. Fysikeren Ole Rømer utførte et forsøk med det mål for øye å undersøke hvor hardt en mann kunne arbeide på en dag, ved at la to soldater gå opp og ned av sneglegangen 60 ganger på 4,5 time. I bilens barndom kom en tysk turist i 1902 til København med en for den tiden kraftig bil, en Benz-Gaggenau. Han beklaget seg over at det ikke var fjell i Danmark så hans bil kunne vise hva den dugde til, hvilket fikk en grosserer til at arrangere en kjøretur i Rundetårn, så dette nye hesteløse kjøretøyet kunne få vist seg frem. Tårnet har også vært brukt til heste- og sykkelløp – fremdeles avholder man et sykkelløp for etthjulssykler her hver vår, hvor deltagerne på kortest mulig tid skal sykle opp til toppen og ned uten å velte.

Konserten i Rundetårn markerer også den danske releasen av Cikada Strykekvartetts nye CD på ECM, som ble sluppet her hjemme 23. mai. Etter den norske slippkonserten på Blå har Cikadene grunn til å være fornøyde med anmeldelsene.

”Spennende nytt… lever innholdet opp til innpakningen, makter de å innfri forventningen om et særpreg som følger hver ECM-utgivelse som en skygge? Ubetinget ja… verkene de spiller er disparate nok og gir ingen signaler om noen felles signatur… og så spiller de så bra. For her framstår ikke Cikada som spesialistene på banen, men som en samspilt kvartett, i stand til å samle seg om et uttrykk som de tror på.” – Ståle Wikshåland, Dagbladet.

”Aldeles fabelaktig. På sin nye CD har den norske Cikadakvartetten valgt å fokusere på tre høyst særegne, viktige og definitivt forskjellige komponister… Dette har resultert i en utgivelse som er høyst anbefalelsesverdig… og Cikada-kvartetten spiller rent ut sagt nydelig.” – Jon Øystein Flink, Dagsavisen

”I dag er det bare vakkert, usigelig vakkert. Når Cikada Strykekvartett spiller John Cages nå klassiske – det må skrives med utropstegn! – strykekvartett på sin nye CD… gir kvartetten os et viktig øyeblikk av en CD. Programmet er velkomponert, som alltid hos ECM. Utrolig åpent og spørrende spilt av Cikada.” – Olav Egil Aune, Vårt Land

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

”Plutselig noe pent. Den norske strykekvartetten Cikada viser frem modernismens mange ansikter på ny cd fra ECM… Glem ryktene om Cage som modernismens elskverdige ironiker og zen-tullebukk. Dette er faktisk veldig pen musikk.” – Tron Jensen, Dagens Næringsliv

Det fullstendige programmet for konserten i Rundetårn finner du her:

Fredag d. 3. juni kl. 20.30 * Rundetårn, København

Copenhagen Saxophone Quartet

Cikada Strygekvartet



Franco Donatoni: Rasch for sax4tet

Jens Hørsving: Eno in Ab for saxostryge8tet (urframføring)

Per Nørgård: Viltir Svanir for sax4tet

— pause –

Karsten Fundal: Ludwig Fragmente for saxostryge8tet (urframføring)

John Cage: String Quartet in Four Parts

Lene Grenager: Late Feet for saxostryge8tet (urframføring)