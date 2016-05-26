Satser på innkjøp for festivalmarkedet

Nyetablerte FestivalGruppen har landet avtale med Ticketmaster der arrangører slipper arrangøravgift.

FestivalGruppen AS ble lansert under årets by:Larm. Selskapet er en innkjøpsordning for festival- og klubbmarkedet.

– Vi har signert en avtale med Ticketmaster på 0 kroner i arrangøravgift. Det har aldri skjedd før. Alle i Ticketmaster-systemet har en arrangøravgift fra 1–10 kroner. Dette gjelder alle billetter som selges til festivaler, på klubber og liknende, forteller Hilde Hammer i FestivalGruppen AS.

Avtalen innebærer videre at deres kunder har en dedikert kundekontakt hos Ticketmaster. Kundekontakten reiser landet rundt sammen med Hammer for å legge til rette for at salgspakkene skal tilpasses hver enkelt arrangør. Avtalen er eksklusiv.

– Hvordan fikk dere i stand denne avtalen?



– Jeg har hatt agenturer for Nordic Wristbands i fire år nå, og solgt armbånd til festivaler. I fjor hadde jeg 169 kunder. Da tenkte jeg: Når jeg har så mange kunder burde jeg jo kunne putte på noe mer enn bare armbånd. Det var starten.

– Nå har vi bryggeri, merchandise, bankterminaler, festivalkasser, vin, shotsrør, og så har vi altså brukt tre måneder på å lande billettering. Det har vi fått til fordi Ticketmaster har tro på oss bak prosjektet. Målet er å få ned prisene for arrangører i hele Norge. Vi skal selvsagt tjene penger selv også, men vi er avhengig av volum.

Enkelt prisbilde

Daglig leder Kristian Seljeset i Ticketmaster kan fortelle at de mener FestivalGruppen representerer et godt tilbud til deres arrangører, både eksisterende og nye.

– Det er ofte vanskelig å orientere seg om hvilke tilbud som finnes på alt en arrangør trenger, og hvilke betingelser en bør kunne oppnå. Det FestivalGruppen tilbyr vil være en god startpakke for mange av våre arrangører. Vårt bidrag inn i selve pakken er et tydelig og enkelt prisbilde, hvor konseptet til Festivalgruppen gir en god og «forhåndsforhandlet» pris, sier Seljeset.

– Er det aktuelt for dere å gjøre liknende avtaler med andre aktører på musikkfeltet?



– For oss er det alltid interessant å se på partnerskap eller samarbeid med aktører som kan gjøre vår og arrangørenes hverdag bedre, sier Seljeset, og legger til:

– 2016 et spennende år for oss og våre arrangører, og nyheter vil bli presentert for våre partnere først. Siste nyhet ut er at vi lanserer et produkt som muliggjør forhåndsbestilling av mat, drikke og andre handelsvarer rett i arrangørenes nettsider som også inkluderer med egen kunde-branded app. Løsningen vil også ligge i våre apper.

Arrangørdrevet

Bak FestivalGruppen står i tillegg til initiativtaker Hammer, Petter Eikeland fra by:Larm, Stian Fossum, Svein Bjørge fra Tons of Rock og Crea diem. Sistnevnte er et innkjøpsselskap for restaurantbransjen, de øvrige er kjente aktører på arrangørfeltet.

– Alle eierne i selskapet har jeg håndplukket. De representerer kunnskap, og har som meg drevet med produksjon og den praktiske gjennomføringen av festivaler i veldig mange år.

– Hva tjener festivalene på at dere har fått avgiften ned i null?



– En festival som per i dag betaler 10 kroner i arrangøravgift, slipper denne ved å gå via oss. Vi er ikke en klubb eller forening, vi tilbyr varer og tjenester. Uansett hva de velger å kjøpe fra oss, så har vi sannsynligvis en billigere avtale enn de klarer selv.

Etableringsår

FestivalGruppen har så vidt Hammer kjenner til ingen konkurrenter i det norske festivalmarkedet i dag, men hun regner med det etter hvert vil komme.

– Det er mange aktører i dette markedet, og vi har ikke funnet opp noe krutt. Vi har bare gjort det andre har gjort i andre markeder, som dagligvare eller kantine, og dannet en innkjøpsordning.

– Det er mange aktører i dette markedet, og vi har ikke funnet opp noe krutt. Vi har bare gjort det andre har gjort i andre markeder, som dagligvare eller kantine, og dannet en innkjøpsordning.

– 2016-sesongen handler for oss om å etablere oss og få på plass rammene. 2017 blir det virkelige startskuddet. Det er mange som har bryggeri- og budsjettavtaler som løper i ett og to år.

Gjør samarbeidsavtaler

FestivalGruppen inngikk en rammeavtale med Norske Festivaler forrige uke. Anders Rykkja i Norske Festivaler forteller at de inngikk avtalen fordi de har vedtektsfestet å arbeide for å fremme medlemmenes økonomiske interesser og rammevilkår for drift.

– Vi har en policy på at vi gjør samarbeidsavtaler med ulike aktører. Det kan være billettleverandører, leverandører av armbånd eller andre tjenestene. Avtalene inngår vi på ikke-eksklusivt grunnlag dersom det kan bidra til at våre medlemmer kan få et bedre pristilbud.

– Har dere forsøkt å få til tilsvarende avtaler med Ticketmaster som den FestivalGruppen nå har gjort?



– Vi har tidligere hatt avtaler med Billettservice, som Ticketmaster het da, og vi har en fordelsavtale med billettleverandøren Hoopla. Som jeg sa, vi prøver hele tiden å inngå avtaler som kan være gunstige for våre medlemmer.

Rykkja mener at det viktigste når man driver en nettverksorganisasjon er å finne samarbeidsmodeller og gjøre avtaler med ulike leverandører som kan være fordelaktige eller prisgunstige for ulike typer medlemsfestivaler, avhengig av arrangørorganisasjonens størrelse.

Ingen konkurrent

Kommunikasjonsansvarlig Andreas Feen Sørensen i Norske konsertarrangører (NKA) sier at de kjenner godt til FestivalGruppen

– Vi har hatt kontakt med dem på lik linje med andre bransjeaktører, både leverandører og potensielle samarbeidspartnere. Vi ønsker dem lykke til med etableringen, sier Sørensen.

Sørensen forteller videre at NKA har et samarbeid med Ticketmaster, som de er fornøyde med.

– Det er et populært og godt tilbud til medlemmene. Vi kjenner avtalen Ticketmaster har gjort med festivalgruppen. Det er to litt ulike tilbud.

NKAs avtale er en fordelspakke som gir fri innmelding og fem kroner i rabatt på billettene, i pakken er det også inkludert en kostnadsfri sporingsavtale og annonser på sosiale medier for 5000 kroner.

– Vi ser for øvrig ikke på FestivalGruppen som noen form for konkurrent. For mange av våre medlemmer og andre i bransjen kan de være en nyttig aktør. Vi jobber med kompetanseheving og bistand på det, mens de leverer produkter. Det er klart det er et markedet for det.

– Vil det være aktuelt for dere å gå inn i et samarbeide med dem på sikt?



– Vi er alltid på jakt etter gode samarbeidspartnere og medlemstilbud, så det får tiden vise.