Cikada åpner Ny Musikks Happy Days-festival

Ny Musikk åpner sin nye festival, Happy Days, onsdag 6. april, kl. 20 på Parkteatret, hvor Cikada spiller verker av Carola Bauckholt og Peter Ablinger. Cikada duo vil også være å høre torsdag 7. april på Oslo kunstforening med enda et stykke av Ablinger. Lene Grenager er dirigent for Bauckholts «Geräuschtöne» fra 2002, der også Happy Days Festival Orchestra medvirker.

Til åpningskonserten stiller Cikada med en kvartett bestående av Kenneth Karlsson (piano), Hans Christian Bræin (klarinett), Odd Hannisdal (fiolin) og Bjørn Rabben (slagverk). På programmet står verker av Carola Bauckholt, og dette er første gang Cikada spiller musikk av henne. Bauckholt er en av de mest sentrale tyske komponister i dag som arbeider med musikk i kombinasjon med elementer fra performance, video og regi.

Hun har studert med multikunstneren Mauricio Kagel, og arven derfra er tydelig i hennes interesse for at musikk også er en kunstart med muligheter for semantisk meningsbærende kommunikasjon. Arbeidene hennes har en tett forbindelse med menneskets konkrete hverdag og små gnikk, gnukk og skrap på dagliglivets objekter, og ting du finner f.eks. på kjøkkenet er en lidenskap hun sjelden nekter å dele med sitt publikum. På konserten får vi høre hennes Klarinettentrio (1993) og Geräuschtöne (2002).

Cikadas pianist spiller i tillegg en sats fra solostykket Voices and piano av den Berlinbaserte komponisten/kunstneren Peter Ablinger. Fra dette stykket får vi høre satsen Morton Feldman (1998). Verket er en del av en omfattende syklus hvor komponisten har skrevet stykker for innspilt stemme og piano, hvor stemmen som oftest tilhører en berømt person. Syklusen er fortsatt under arbeid, og skal etter hvert inneholde rundt 80 stykker/stemmer.

Peter Ablingers verker ligger ofte på grensen til konseptuel kunst, men tematiserer gjerne lytteprosessen i seg selv. Han setter publikummeren i situasjoner hvor han så og si blir var sin egen måte å lytte på. En spesiell interesse har Ablinger for støylyder, hvor publikum kan fortape seg i klang, lytte seg innover i den, finne «skjulte lydobjekter» og erfare seg selv og sin egen persepsjons grenser i den.

I tillegg til Cikada deltar også Happy Days Festival Orchestra på konserten.

Program

Bodil Furu: Musikken året etter (2005) (som konsertvideo)

En montasje av intervjuer, tekster og dokumentarisk materiale om menneskers forhold til musikk. Bestilt av Ny Musikk.

Carola Bauckholt – Klarinettentrio (1993)

Cikada: Hans Christian Bræin – klarinett, Odd Hannisdal – fiolin og Kenneth Karlsson – piano.

Morton Feldman fra Voices and piano (1998)

Kenneth Karlsson, piano

Morton Feldman, stemme

Carola Bauckholt – Geräuschtöne (2002)

Cikada: Kenneth Karlsson – piano, Hans Christian Bræin – klarinett, Odd Hannisdal – fiolin og Bjørn Rabben – perkusjon.

Quadraturen IV (”Selbst-portrait mit Berlin”) (1995-98)

Happy Days Festival Orchestra

Dirigent: Lene Grenager



“Dette selvportrettet er på en måte bysantinsk. Perspektivet er snudd: det handler ikke om hvordan mennesker ser meg, men om hva jeg ser (og hører).”

Peter Ablinger



Torsdag 7. april kl. 18.00 spiller Cikada duo Peter Ablingers stykke Kleine Trommel und UKW-Rauschen («Conceptio»), et stykke for skarptromme og FM-mottaker.

Her deltar Bjørn Rabben på perkusjon, og Kenneth Karlsson med FM-mottaker.

Parkteatret 6. april kl. 20.00. Billetter: 150/100. Billetter for medlemmer av Ny Musikk 50. Festivalpass: 400. Festivalpass for medlemmer i Ny Musikk: 100. Festivalpass + medlemskap i Ny Musikk: 400.

