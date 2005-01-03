Slinger og Gutvik Fem på Kampen Jazz

Kampenjazz åpner jubileumsåret 2005 med to band på scenen onsdag 5. januar, kl. 20.00. Folk i hovedstadsområdet kan få høre friimprovisasjonstrioen Slinger med Lene Grenager (cello), Hild Sofie Tafjord (horn) og Lisa Dillan (vokal), samt Ketil Gutvik Fem med Ketil Gutvik (gitar), Håkon Kornstad (tenorsaksofon), Klaus Ellerhusen Holm (altsaksofon), Andreas Bye (trommer) og Ole Morten Vågan (bass).

Den «skandinaviske» jazzklubben Kampenjazz innleder Norges 100 års frihethetsjubileum med to band «garantert fri for dansker og svensker».

Først ut er SLINGER, en friimprovisasjonstrio bestående av Lene Grenager, cello, Hild Sofie Tafjord, horn og Lisa Dillan,vokal.

Lene Grenager er komponist og cellist, utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Hun spiller i SPUNK og Slinger, og har jobbet med både Dillan og Tafjord i tidligere prosjekter. Hun jobber også i soloformatet. Grenager har samarbeidet med en rekke musikere og kunstnere og arbeider bl.a med danserne Marius Kjos og Caroline Wahlstrøm Nesse og billedkunstner/DJ Harald Fetveit. Musikken hennes spilles i inn- og utland og flere verk er spilt inn på CD. Hun arbeider også som dirigent.

Hild Sofie Tafjord arbeider som musiker, komponist, studiotekniker og produsent. Hun er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Tafjord gjør internasjonal karriere som støymusiker for tiden, og har spilt i en lang rekke konstellasjoner med norske og internasjonale musikere. Hun spiller fast i SPUNK, Fe-mail, Slinger, duo med Håkon Kornstad etc. Tafjord jobber også med sceniske uttrykk sammen med andre kunstnere – bl.a sammen med Lisa Dillan i forestillingen «Friksjon» på Black Box i 2003.

Lisa Dillan er sanger, komponist og performanceartist, også utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Hun er aktuell med a-capella soloplate i april i år, med all musikk komponert og improvisert av henne selv. Dillan har jobbet med soloformatet, performance og andre sceniske uttrykk, samt diverse bandprosjekter, bla. med Sidsel Endresen og andre nasjonale størrelser. I tillegg spiller hun fast med Slinger, og helt nye Lisa & the Marias, med bla. Jostein Ansnes (dadafon) og Sola Johnsen (DumDum Boys). Hun har jobbet med både Grenager og Tafjord i tidligere prosjekter, og en impro-duo med danseren Steffi Lund er på trappene.

Etter pause slår gutta til i KETIL GUTVIK FEM. Gruppen består av Ketil Gutvik, gitar, Håkon Kornstad, tenorsaksofon, Klaus Ellerhusen Holm, altsaksofon, Andreas Bye, trommer og Ole Morten Vågan, kontrabass.

KGF spiller hovedsakelig musikk av Ketil Gutvik. Musikken sies å være inspirert av syttitallets amerikanske avant garde, hvor klare og fine melodier står side om side med rare og ville improvisasjoner. Ofte er komposisjonene arrangert med blåserne og strykebassen som klangflate mot gitarens melodiføring, andre ganger er musikken klassisk kvintett-jazz med kokende komp og saksofonene i front.

Gruppen spilte under Oslo Jazzfestival i august, og ble trukket fram som et av festivalens høydepunkt i Dagsavisens oppsummering av festivalen. Plateinnspilling er planlagt for vinteren 2005.

Håkon Kornstad er langt på vei selve symbolet på «ungjazzen» som tok over den norske jazzscenen på slutten av nittitallet. Han har spilt i store deler av verden med grupper som Kornstad Trio, Wibutee, Bugge Wesseltoft, Tri-Dim og Kornstad/Wiik Duo.

Klaus Ellerhusen Holm er Norges sterkeste nye altsax-stemme. Han gjorde Stockholm utrygg fra høsten 2003 til sommeren 2004 og vant «Nordic Young Jazz Comets 2003» med sin trio «Megatsunami».

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Rytmeseksjonen Ole Morten Vågan og Andreas Bye er også Bugge Wesseltofts nye komp. Ole Morten vant «Nordic Young Jazz Comets 2002″med sin gruppe «Motif», og Andreas har bl.a. spilt med John Taylor og Sten Sandell.

Mer info finner du på www.gutvik.com.

Onsdag 5. januar, kl. 20.00. Kampen Bistro, Bøgata 21, Oslo. Billettpris 150,- (medl.100,-).