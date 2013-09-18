Musikkritikerprisen til Jukka-Pekka Saraste

Saraste får prisen for fremføringen av Mahlers 2. symfoni med Oslo-Filharmonien i mai 2013.

Norsk kritikerlag delte i dag ut kritikerprisene for teater, musikk og dans.

Musikkprisen gikk til Jukka-Pekka Saraste for hans siste konsert som sjefdirigent for Oslo-Filharmonien.

«Gang på gang i løpet av de årene han har vært her har vi opplevd at han har avduket stadig nye lag i den musikken han gir oss, hele tiden i en utsøkt balanse mellom lange, talende linjer, små, velformulerte detaljer og maksimal utnyttelse av klangmulighetene i orkesteret generelt og hver instrumentgruppe spesielt. Saraste står der på podiet, og uten store fakter rekker han ut en hånd mot orkesteret og trekker til seg både de ørsmå finessene og de harmoniske søylene og knar musikken til en helhet med en helt spesiell farge. Det låter aldri kjedelig når Saraste dirigerer. Aldri.», sa Tori Skrede i sin tale til prisvinneren.

Les hele talen her.

Kritikerprisen for dans gikk til koreograf Kjersti Kramm Engebrigtsen for prosjektet Fragile, oppført i Bærum Kulturhus, Lisboa og Tallinn i april 2013. Kritikerpris for teater gikk til Tore Vagn Lid for regien av forestillingen Kill them all! ved Nathionaltheatret