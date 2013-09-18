Kunstmusikk

Musikkritikerprisen til Jukka-Pekka Saraste

18.09.2013
- Red.

Saraste får prisen for fremføringen av Mahlers 2. symfoni med Oslo-Filharmonien i mai 2013.

Norsk kritikerlag delte i dag ut kritikerprisene for teater, musikk og dans.

Musikkprisen gikk til Jukka-Pekka Saraste for hans siste konsert som sjefdirigent for Oslo-Filharmonien.

«Gang på gang i løpet av de årene han har vært her har vi opplevd at han har avduket stadig nye lag i den musikken han gir oss, hele tiden i en utsøkt balanse mellom lange, talende linjer, små, velformulerte detaljer og maksimal utnyttelse av klangmulighetene i orkesteret generelt og hver instrumentgruppe spesielt. Saraste står der på podiet, og uten store fakter rekker han ut en hånd mot orkesteret og trekker til seg både de ørsmå finessene og de harmoniske søylene og knar musikken til en helhet med en helt spesiell farge. Det låter aldri kjedelig når Saraste dirigerer. Aldri.», sa Tori Skrede i sin tale til prisvinneren.

Kritikerprisen for dans gikk til koreograf Kjersti Kramm Engebrigtsen for prosjektet Fragile, oppført i Bærum Kulturhus, Lisboa og Tallinn i april 2013. Kritikerpris for teater gikk til Tore Vagn Lid for regien av forestillingen Kill them all! ved Nathionaltheatret

Relaterte saker

Vilde Fang

Disse er nominert til kritikerprisen

Kritikerprisene for musikk, dans og teater deles ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag 29. september

Vilde Fang

Musikkritikerprisen til Vilde Frang

Frang får prisen for Mendelssohns Fiolinkonsert på Røros med Berlinfilharmonien

Ariadne Foto: Erika Hebbert

Musikkritikerprisen til Lise Davidsen

Davidsen får prisen for sin tolkning av tittelrollen i Nordnorsk opera og symfoniorkesters oppsetning av Richard Strauss’ opera Ariadne auf...

Flere saker

Stormen konserthus Foto: Big picture, Martin Losvik

Nordic Music Days til Bodø i 2019

Norsk Kompononistforening har for første gang valgt å legge den ambulerende internasjonale festivalen utenfor Oslo.

Sophie Steiner

Fredskonsert for Ukraina på NMH lørdag 5. mars kl. 16.00

Student Sophie Steiner har på kort tid samlet medstudenter og andre krefter til å spille en konsert for fred, og...

Frode Fjellheim i studio etter å ha fått nyheten om ærespris fra norske musikkforleggere.

Ærespris til mannen bak musikken i verdenssuksessen Frost

Frode Fjellheim hylles for sitt arbeid for samisk musikk.