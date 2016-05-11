Millionarv til Avgarde i Bergen

11.05.2016
Arven etter komposisjonslærer Morten Eide Pedersen har form av et fond på 7,7 millioner som skal gå til nye musikkprosjekter i byen.

Bergens konsertserie for ny musikk og samtidsmusikk har blitt tildelt arv etter tidligere komposisjonslærer på Griegakademiet, Morten Eide Pedersen (1958-2014), melder Bergens Tidende.
Tirsdag kveld inviterte Avgarde byens komponister og samtidsmusikere til et møte der arven ble presentert: Et fond på 7,7 millioner skal gå til nye musikkprosjekter i Bergen.

Morten Eide Pedersen Foto: UiB

Allsidig musiker
Morten Eide Pedersen var utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. Han var komponist, skribent, blant annet tidligere Ballade-redaktør og musikkviter. Han hadde også studier bak seg i filosofi, matematikk og informatikk og var styreleder i Avgarde.
I minneordet etter hans bortgang skrev instituttleder Frode Thorsen blant annet «for mange var Morten symbolet på hva Griegakademiet skulle være. Selv sa han at for ham var forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning tett sammenvevet.»
Samarbeidsprosjekter
Til Bergens Tidende forteller styreleder Halldis Rønning i Avgarde at det vil være åpent for at komponister og samtidsutøvere skriver søknader når de får ideer til prosjekter. Særlig vil det bli lagt vekt på å støtte samarbeidsprosjekter og verk der flere kunstarter forenes.
– Det skal ikke være veldig byråkratisk, men den uavhengige komiteen som skal vurdere søknadene må forstå ideen. Alle i denne komiteen har god kjennskap til Mortens virke, så tildelingene skal være nært opp til det han jobbet for.
Hun mener også at det nå som Universitetet i Bergen har valgt å legge Pedersens stilling på vent, er ekstra viktig å støtte komposisjonsstudiet ved Griegakademiet.
– Den stabiliteten en hovedlærer gir, er ekstremt viktig, og den mangler studentene nå, sier Rønning.

arvAvgardeBergenfondMorten Eide Pedersen

