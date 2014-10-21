En generøs formidler

«Morten Eide Pedersen gikk ut av tiden mens hans klokskap, kreativitet og faglige vidd fremdeles var i full vekst», skriver Frode Thorsen om sin kollega ved Griegakademiet. Morten Eide Pedersen gikk bort denne helgen.

Vår venn, lærer og kollega Morten Eide Pedersen ved Griegakademiet (UiB) var en enestående raus, sjenerøs og klok mann som har betydd svært mye for mange. Hans uventede bortgang er et stort tap for oss alle og det er vanskelig å se hvordan tomrommet etter ham kan fylles.

Mortens lange innsats i norsk musikkliv har vært uvurderlig. Operasjef og tidligere Festspilldirektør i Bergen Per Boye Hansen sa det slik i en facebook-kommentar: ”Kulturnorge er fattigere. Dine spor er tydelige”.

Morten var utdannet ved Universitetet i Oslo og Norges musikkhøgskole. Han var komponist, skribent (blant annet tidligere Ballade-redaktør) og musikkviter, men han hadde også studier bak seg i filosofi, matematikk og informatikk. Han var en lærd musicus som arbeidet intenst og lidenskapelig over et bredt felt.

Morten kom til Bergen musikkonservatorium allerede i 1989. Han var leder da konservatoriet i turbulente år først ble overført til den nye Høgskolen i Bergen og året etter, i 1995, opprettet som Griegakademiet – Institutt for musikk ved UiB.

I 1996 overtok han ansvaret for komposisjonsklassen. Siden da har han bygget opp et sterkt, særpreget og høyt anerkjent studiemiljø. Mange tidligere studenter takker sin lærer for måten han lot dem finne sin egen vei på.

For mange var Morten symbolet på hva Griegakademiet skulle være. Selv sa han at for ham var forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og undervisning tett sammenvevet. Og nettopp slik var det. For ham var dette ikke et overfladisk og uforpliktende utsagn. Hans vev var tett, fargerik og original. Hans delte kontinuerlig og generøst sin enestående kompetanse og klokskap med studenter, stipendiater og kollegaer. Morten beveget alle rundt seg, og han lot seg selv bevege, ikke minst av de mange studentene han underviste.

Morten gikk grundig til verks både i dybden og i bredden. Det var hans store livsprosjekt. Men han insisterte på å gå sin egen vei og var ikke komfortabel med konvensjonelle regler om formalkompetanse. Han valgte derfor helt bevisst å beholde den, i akademisk sammenheng, beskjedne tittelen universitetslektor.

Morten ble en viktig ambassadør for Griegakademiet. Han etablerte kontakt og samarbeid både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. For et stort konsertpublikum var han kjent som en glitrende formidler, både av den klassiske kanon og den mest eksperimentelle samtidsmusikken.

Morten Eide Pedersen gikk ut av tiden mens hans klokskap, kreativitet og faglige vidd fremdeles var i full vekst. Få dager før han døde var han, sammen med gode kollegaer på Griegakademiet, med på å fremme en ny prosjektidé der en komponistgruppe skulle arbeide med utøvere av middelaldermusikk. Et typisk eksempel på Mortens brede interessefelt.

Frode Thorsen er instituttleder ved Griegakademiet – Institutt for musikk (UiB)