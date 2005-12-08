Lydgalleriet med utstilling i Bergen

«Vertikale øyeblikk og lineære forløp – en dagsutstilling om lyd i rom» er tittelen på utstillingen Lydgalleriet presenterer på Landmark i Bergen den 11. desember. Blant de medvirkende er Bjørn Askefoss, Bjørnar Habbestad, Leif Inge, Jørgen Larsson, Nicholas Møllerhaug, Maia Urstad og Jana Winderen, som bl.a. skal utfolde seg ved å presentere verk i grenselandet mellom konsert og installasjon. .

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Søndag 11. desember utvides cafe-opplevelsen på Landmark med det ypperste innen norsk lydkunst. I foreløpig mangel av et eget rom, gjør Lydgalleriet sin pilotutstilling der det meste av Bergens interessante lyd allerede skjer. Og mens Fusakongen abdiserer og Kunstmisjonen gir opp sitt kall, så trer en ny aktør innen vestlandets kunstformidling ut på scenen og bukker beskjedent for en lydhør forsamling.

Slik lyder i hvert fall programerklæringen for det kommende lydkunst-fokuset i Bergen på søndag. Dagen begynner kl. 11 med kuratorene i samtale om prosjektet, og om problemer knyttet til hvordan man presenterer lydkunst på best mulig

vis. Deretter får kunstnerne en time hver til å boltre seg og presentere verk i grenselandet mellom konsert og installasjon, for å utforske rommet «mellom den tiden verket tar og den tiden publikum møter verket».

— Utstillingen tar sikte på å vise bredden av, og kvaliteten på, det som skjer innenfor Bergens veletablerte lydkunst-scene samtidig som vi har invitert noen hyggelige gjester over fjellet, sier initiativtagerne.

— Enkelte av kunstnerne er musikere som nå vil gjøre installasjoner, andre er installasjonskunstnere som eksperimenterer med et mer konsertlignende format. Felles for alle er ønsket om at lyden og rommet skal spille på lag og at viljen til å vinne er større enn frykten for å tape.

Programmet for «hjemmelaget», altså de Bergensbaserte kunstnerne, spås å ta denne lett dadaistiske retningen:

— Jørgen Larsson vil enten gjøre matspesifikk lyd basert på Landmarks meny, eller så vil han kondisjonere oss til å sitte stille og holde kjeft. Maia Urstad dirigerer en kassettsymfoni på bordene, og Nicholas Møllerhaug gir oss fuglekvitrende pausemusikk mens Bjørnar Habbestads Tel-Art tilbyr et innblikk i hvordan folk svarer når de tar telefonen.

Om «bortelaget» heter det i forhåndsomtalen:

— Bjørn Askefoss presenterer sin cafe au lait og croissant-installasjon Alces, Jana Winderen presenterer gruppeprosjektet freq_out i lineær stereomiks, og Leif Inge har verdenspremiere på sitt nye strekkprosjekt «An Hour Hit». Sist var det Beethovens 9., denne gang er det yngre, og mange vil nok si lettere, komposisjoner som strekkes. Tittel denne gang er ”Nææ…”. Dessverre gjør moderne copyrightlovgivning at vi ikke kan si noe mer om akkurat den saken.

Men «lyd blir det lell», lover Lydgalleriet. Blant andre faste aktører på Landmark finner vi Bergen Jazzforum, Ferieklubben, Klubb Pilota, Powerblytt og Transformator.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Landmark, 11. desember 2005. Kl. 11.00 – 18.00. Gratis inngang.

Med: Bjørn Askefoss, Bjørnar Habbestad, Leif Inge, Jørgen Larsson, Nicholas Møllerhaug, Maia Urstad og Jana Winderen.

Kuratert av: Erlend Hammer og Steinar Sekkingstad

Interesserte kan lese mer om Bergen Kunsthall og Landmark på denne og denne lenken.