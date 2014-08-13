Kverno til Cantando

Trond Kverno gir ut opp mot 100 ikke-publiserte verker, i hovedsak for kor.

Trond Kverno (1945) og Cantando Musikkforlag (etablert 1986) har inngått en generell administrasjons- og forlagsavtale som omfatter alle verker som ikke tidligere er utgitt på andre forlag.

Kverno er blant landets ledende komponister av kirkemusikk, og undervist flere generasjoner kirkemusikere og komponister ved Norges musikkhøgskole. Med 28 melodier i Norsk salmebok 2013 er Kverno en av landets nålevende komponister som har flest melodier i salmeboken.

Cantando Musikkforlag er det største forlaget for kirkemusikk i Norden og utgir musikk av norske og nordiske opphavspersoner.