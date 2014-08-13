Kverno til Cantando

13.08.2014
Trond Kverno gir ut opp mot 100 ikke-publiserte verker, i hovedsak for kor.

Trond Kverno (1945) og Cantando Musikkforlag (etablert 1986) har inngått en generell administrasjons- og forlagsavtale som omfatter alle verker som ikke tidligere er utgitt på andre forlag.

Kverno er blant landets ledende komponister av kirkemusikk, og undervist flere generasjoner kirkemusikere og komponister ved Norges musikkhøgskole. Med 28 melodier i Norsk salmebok 2013 er Kverno en av landets nålevende komponister som har flest melodier i salmeboken.

Cantando Musikkforlag er det største forlaget for kirkemusikk i Norden og utgir musikk av norske og nordiske opphavspersoner.

Relaterte saker

Terje Kvam

Tilretteleggjaren

Det beste er godt nok for Terje Kvam. Oslo Domkor er 30 år, og markerer med tekstutdjuping som fremste mål.

Trond Hans Ferner Kverno Foto: Cantando.

Levitten som forløste kirkesangen

Komponist Trond Kverno fylte nylig 70 år. I et festskrift har Jørn Fevang skrevet om sin lærer og venn —...

Trond Kverno

– Kirkemusikk er å være sammen om noe

– Musikk og liturgi er to alen av samme stykke. Begge setter deg inn i en tidsopplevelse som åpner for...

