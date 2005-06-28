Kulturministeren åpner Risør Kammermusikkfest

Kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland vil i dag klokken 18 åpne Risør kammermusikkfest. Åpningen finner sted i Risør kirke, med Mozart og Bent Sørensen på programmet. Risør Kammermusikkfest fyller femten år i år, og feirer dette med utgivelse av en egen jubilieumsbok, kalt «Eventyret Risør Kammermusikkfest». Den er blant annet fortellingen om hvordan en liten kammermusikkfest, i en liten by, i et lite land har blitt en internasjonal suksess.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— Risør Kammermusikkfest har etablert seg blant de mest fremragenede kammermusikkfestivaler. Kammermusikkfesten har tatt mål av seg til å skape en festival på høyt internasjonalt nivå. Det har initiativtagerne, den nå avdøde gründaren Bernt Laurits Larsen, og dei to kunstnersike lederne, Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter, til fulle klart, seier kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland.

— Risør kammermusikkfest har alltid kjent et ansvar for å presentere norske verk. Samtidsmusikk er godt representert hvert år, og mange nyskervne verk har blitt bestilt.

Som ledd i 15-årsmarkeringen for Risørfestivalen blir det for første gong oppført opera. Det er Mozarts ufullførte opera «Zaide» i Italo Calvinos versjon. Under årets festival skal også Bjørn Kruses bestillingsverk ”Ottetto” urframføres.

— Det er gledelig at festivalen legger til rette for at unge musikare skal få prøve seg sammen med internasjonalt kjente og etablerte musikarere. Slike spennende møter gir uvurderlige anledninger til utvikling for de unge musikarene, sier Svarstad Haugland.

Risør Kammermusikkfestival ble etablert i 199, og kan altså feire sine første femten år i år. Risør Festival Strings er festivalens orkester, og består av unge norske musikere. Festivalen har stor variasjon i programmene, og repertoaret omfatter norske verk og et bredt spekter av musikk fra det 18., 19. og 20. århundre, både velkjent og ukjent.

Festivalen har fått internasjonalt renomme for sin høye kvalitet og sin intime setting, og har blitt skamrost i en rekke publikasjoner verden over. I anledning jubileet har festivalen også gitt ut sin egen bok, «Eventyret Risør Kammermusikkfest», som nettopp er fortellingen om hvordan en liten kammermusikkfest, i en liten by, i et lite land har blitt en internasjonal suksess.

I forhåndsomtalen presenteres boken som en vakkert utformet bok, som tar vare på den unike stemningen som er Risør Kammermusikkfests varemerke, og som gjennom stemningsfulle bilder av musikere, festival og byen Risør følger festivalens 15-årige historie. Det er ingen kronologisk oppramsing, men en fortelling som beveger seg inn i kjøkkenkroker, bak scener og midt i publikumskøen. Og ikke minst får vi møte menneskene som skapte suksessen, gjennom portrettene av festivalens grunnlegger, Bernt Lauritz Larsen – og de kunstneriske lederne Leif Ove Andsnes og Lars Anders Tomter.

— I tillegg til å lage en vakker bok med Rolfs flotte fotografier, var jo et av ønskene å gi leseren noe av den samme opplevelsen som publikum får når de er her under festivalen og går på konsertene, sier Aftenposten-journalist Ragnhild Plesner, som har ført jubileumsboken i pennen. Plesner har hatt fotograf Rolf M. Aagaard som sin nærmeste samarbeidspartner, mens redaktør av boken er Roy Jacobsen.

«Eventyret Risør Kammermusikkfest» kan bl.a. kjøpes under selve festivalen, eller bestiles fra info@kammermusikkfest.no.

