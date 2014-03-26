Bevisst på scenen

Njål Sparbo viser resultater fra sitt kunstneriske forskningsprosjekt.

Operasanger Njål Sparbo presenterer i kveld det kunstneriske resultatet av forskningsprosjektet: «Å synge på scenen – med en psykofysisk tilnærming».

Sparbo er den første operasangeren i stipendatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, som er en kunstnerisk parallell til et vitenskapelig doktorgradsprogram

I prosjektet har han forsøkt å bevisstgjøre hvordan han som sanger opplever seg selv og sin virksomhet på scenen, med mål om en større kunstnerisk frihet.

Psykofysiske teorier er grunnleggende i prosjektet.

«Den psykofysiske tilnærmingen fordrer aktiv mental, emosjonell og fysisk tilstedeværelse i alle deler av de kunstneriske prosessene – fra konseptualisering, trening, innstudering og helt frem til sang på scenen med publikum til stede.

Flere former for bevissthet og nærvær oppøves og inkluderes i det kunstneriske arbeidet, og flertydigheten som da oppstår gir også minner, uventede assosiasjoner og tilfeldige meninger en naturlig plass i det sceniske uttrykket.

Operatradisjonen er tjent med en slik revitalisering fra innsiden, og samtidsestetikkens fordring om å inkludere mer ustabile og improvisatoriske elementer i det kunstneriske uttrykket imøtekommes», skriver Sparbo i en pressemelding

Utforskningen avsluttes med en forestilling som vises onsdag den 26. og lørdag den 29. mars. Mer informasjon om prosjektet her.