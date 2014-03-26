Kunstmusikk

Bevisst på scenen

26.03.2014
- Red.

Njål Sparbo viser resultater fra sitt kunstneriske forskningsprosjekt.

Operasanger Njål Sparbo presenterer i kveld det kunstneriske resultatet av forskningsprosjektet: «Å synge på scenen – med en psykofysisk tilnærming».

Sparbo er den første operasangeren i stipendatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid, som er en kunstnerisk parallell til et vitenskapelig doktorgradsprogram

I prosjektet har han forsøkt å bevisstgjøre hvordan han som sanger opplever seg selv og sin virksomhet på scenen, med mål om en større kunstnerisk frihet.

Psykofysiske teorier er grunnleggende i prosjektet.

«Den psykofysiske tilnærmingen fordrer aktiv mental, emosjonell og fysisk tilstedeværelse i alle deler av de kunstneriske prosessene – fra konseptualisering, trening, innstudering og helt frem til sang på scenen med publikum til stede.

Flere former for bevissthet og nærvær oppøves og inkluderes i det kunstneriske arbeidet, og flertydigheten som da oppstår gir også minner, uventede assosiasjoner og tilfeldige meninger en naturlig plass i det sceniske uttrykket.

Operatradisjonen er tjent med en slik revitalisering fra innsiden, og samtidsestetikkens fordring om å inkludere mer ustabile og improvisatoriske elementer i det kunstneriske uttrykket imøtekommes», skriver Sparbo i en pressemelding

Utforskningen avsluttes med en forestilling som vises onsdag den 26. og lørdag den 29. mars. Mer informasjon om prosjektet her.

Johannes Brahms

Brahms til ettertanke

Tenkende musikere fremførte tankenes komponist slik at lytteren kunne komme til ettertanke, skriver Henrik Holm fra prosjektet Den tenkende musiker.

Skjermbilde Ballade assosierer, Ballade klassisk og Ballade elektronisk

Spesialspaltene utsatt på Ballade.no

Redaksjonen er rammet av sjukdom.

Utsnitt Norsk kulturforums publikasjon Fra undring til endring

Norsk kulturforum kan miste statsstøtten

– 835 000 kroner er tatt bort. Det er et musepiss i havet i Statsbudsjettet. Men for oss betyr det...

Jan Ole Otnæs

Jan Ole Otnæs får internasjonalt toppverv

Otnæs, som til daglig leder Nasjonal jazzscene, er valgt til president for Europe Jazz Network.