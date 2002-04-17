T-banemusikk også i år

Undergrunnsmusikk presentert i underjordiske omgivelser for allmuen, var parolen til fjorårets artige festivaltilskudd Musikk under Oslo. Festivalen gjentas 25.mai dette året med artister som Seven, Peru You, Gatas Parlament og Dark Side of The Force i overraskende opptredener for travelt hastende storbyturister, forretningsmenn og byvankere i T-banenettverket i Oslo. I år blir også NoTAM med på moroa.

Mange mener at den oppvoksende generasjonen er i ferd med å fremmedgjøres for samtidskulturen og dens kulturelle uttrykk. I en verden hvor TV-annonsering og massiv mediedekning synes å være eneste måten å nå de store folkemassene har oppfinnsomheten til kulturkuratorene og -operatørene økt.

Et av de mest orginale og vellykkede forsøkene på å plassere ung oppegående norsk musikk i folkets virkelighet var musikkfestivalen Musikk under Oslo på fire T-banestasjoner i Oslo sentrum i fjor sommer.

Ideen til hele festivalen kom etter at leder av jazzklubben Blå, Martin Revheim, hørte en av sine favorittsaksofonister, Sabir Mataeen, spille på t-banen i New York. Samtidig kjøpte han en plate med duoen Charles Gayle og Tom Bruno, som nettopp ble spilt inn på en t-banestasjon

«Musikk under Oslo» ble for første gang realisert som en én dags festival lørdag 26. mai 2001 på fire t-banestasjoner i Oslo sentrum: Nationaltheateret, Stortinget, Jernbanetorget og Grønland.

Musikk under Oslo visjoner bestod i å fokusere på såkalt smal og alternativ musikk. De uttrykte også en ambisjon om å overskride genregrenser og bringer noe av det friskeste fra Oslos musikalske undergrunn til knutepunktene for byens kollektivtrafikk, hvor publikumstilstrømmingen er spontan og ubegrenset. Ifjor opptrådte artister som Salvatore, Arm, Cato Salsa Experience, Sidsel Endresen og Wibutee.

Alternativ lyd dundret under jorden, noen få gamle damer holdt seg for ørene, men ellers var både musikerne, publikummet og media enig: «Et av årets beste, og i hvertfall mest originale festivaltilbud.»

I 2002 presenterer Musikk under Oslo et ikke-utøvende sideprogram og en enda sterkere integrering i t-banens landskap. Det opereres med fem hovedscener. Tøyen har kommet med i tillegg til de fire scenene i fra 2001. På hovedscenene Tøyen, Grønland, Jernbanetorget, Stortinget og Nationaltheateret får man høre blant andre Zoom-vinnerene kitsch/camppopbandet Surferosa, Velvet Underground-inspirerte Hello Goodbye, shoegazer-flørtende Pilate og de radikale hiphoperne Gatas Parlament. Kunstnerisk mer alternative størrelser som Safe as Milk-konseptet til Andreas Meland og ambienceelektronikerne Sketch vil også skape lydtapeten. Den mer folkelige MC´en Apollo , som for tiden har stor suksess med Gry Jannicke Jarlums 1980-tallshit «Svake Mennesker» , vil også bidrar til å spre musikkopplevelser til de reisende i undergrunnen.

Dessuten blir det lydinstallasjoner på sentrumsstasjonene og i tunnellstrekningene mellom dem – i samarbeid med NoTAM (Norsk nettverk for teknologi, akustikk og musikk) der blant.annet.: Øyvind Torvund «gjør» Tokyo, Bjarne Kvinnsland «gjør» Stockholm L.P.Hagen «gjør» Berlin, Nicolas Provost «gjør» fransk romstasjonvertinne, mm.

Målsetningene til festivalen ble i fjor skissert som følger:

1. Å la artistene opptre relativt «ubeskyttet» i en urban offentlighet, tett innpå et – teoretisk sett – ubegrenset og høyst variert publikum.

2. Bevisstheten om at avgrensende definisjoner som «stil» eller «sjanger» holder på å oppløses i vår tid. Programmet vil derfor ikke fordeles på «scener» rendyrket utfra slike konstruerte skiller, og dermed tvinge fram preferanser hos publikum. Derfor vil festivalen heller ikke annonsere tidspunktene for de individuelle opptredende, men la artistene uannonsert opptre på flere scener på samme dag.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

Markedssjef Jan Erik Ruud Olsen kunne ifjor fortelle at Sporveien var såre fornøyd med arrangementet og ville gå inn for at det skal gjentas årlig.

– Festivalen svarte til forventningene og vi er veldig godt fornøyd. Vi var mest usikre på hvordan publikum ville oppleve arrangementet og var engstelig for at mange ville føle at de ble påtvunget musikk, men responsen var nesten utelukkende positiv – med svært få klager. Vi syntes Musikk under Oslo fungerte så bra at vi vil gjøre det til en årlig tradisjon.

Også initiativtaker Martin Revheim var strålende fornøyd da han snakket med Ballade om festivalen i etterkant av fjorårets arrangement.

– Jeg har hatt mange store opplevelser i løpet av fire år med drift av Blå, men Musikk under Oslo har gitt meg mest – i forhold til positiv respons fra musikerne som deltok. Årets festival led litt under av at vi ikke fikk bruke stasjonsområdene mer enn vi gjorde, og måtte konsentrere oss om de fire scenene. Men vi har allerede begynt å tenke på neste år, og da håper vi å få inn mer performance, dans, artister og lignende – og da vil vi at de ikke bare skal spille på scenene, men også opptre rundt på stasjonsområdene og inne i vognene.