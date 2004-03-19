Startskudd for ny festival

Den første Borealisfestivalen åpner i Bergen i kveld. Byens to tidligere samtidsmusikkfestivaler Music Factory og Autunnale valgte i fjor å slå seg sammen til én ny festival, Borealis. Åpningskonserten byr på musikk laget av og spilt av barn som har komponert sammen med musikerne i BIT20 Ensemble. Utover i uken byr Borealis på en spennende blanding av komponert musikk fra europeisk avantgarde og elektronika. Unge norske utøvere er sterkt representert.

Av Hild Borchgrevink

Kveldens andre konsert med BIT20 Ensemble i Håkonshallen dirigeres av Trond Korsgård og presenterer nye verk av Olav Berg, Michael Matthews og Asbjørn Schaathun. BIT20 Ensemble har markert seg som et av Nordens fremste ensembler, og har ved flere anledninger representert Norge i utlandet. I 2002 åpnet ensemblet Alexandriabiblioteket i Egypt. I 2003 mottok BIT20 Ensemble TONOs 75 års jubileumspris for utøvere for sin presentasjon av norsk musikk i inn- og utland.

Borealis har ambisjoner om å bli en internasjonal festival for samtidsmusikk i løpet av de kommende årene. Festivalen forteller at de har planer om å bygge seg opp til å bli et forum for det virkelig nyskapende, hvor nye medier og ny teknologi settes opp mot det etablerte. De ønsker å søke nye presentasjonsmåter for kunstformidling og gi rom for grenseoverskridende produksjoner. – Vi vil legge til rette for nye former for opplevelse og deltagelse, og være en forsmak på hva vi kan vente av kunstneriske muligheter og utfordringer i årene fremover, forteller de på sine nettsider. Årets festivalprogram gjenspeiler dette med en blanding av konserter, opera, multimediaforestillinger, installasjoner, musikkteater, dans og elektronisk kunst.

Festivalprogrammet har dessuten et sterkt innslag av unge norske samtidsmusikkutøvere, som Ning trio, Asamisimasa, Twine, GA slagverksensemble, Amund Sjølie Sveen og Frode Haltli.

Det internasjonale innslaget i Borealis er ikke så stort dette første året, men det som kommer holder til gjengjeld høy kvalitet. Den engelske pianisten Ian Pace, (som festivalens nettsider av en eller annen grunn påstår at er medlem i Ardittikvartetten, han har riktignok spilt en del med dem, men kan vel ikke regnes som medlem i en strykekvartett), kommer til Troldsalen på Troldhaugen i morgen. Ian Paces repertoar spenner fra Beethoven til over 100 urfremføringer av samtidsmusikk, og i Bergen spiller han Sciarrino, Saunders, Radulescu, Berio og Xenakis.

Festivalen byr også på to konserter med Bergen Filharmoniske Orkester, dirigert av deres nytilsatte sjefsdirigent Andrew Litton. Duoen Twitter Machine, som gjestet Oslo i går og markerte utgivelsen av sin nye CD, reiser også videre til Bergen og Borealis.

I den mer elektroniske genren kommer blant annet Splatterkammer, som i følge opphavsmennene er ”eit postkort frå ei sjuk pilgrimsreise til Roma”. Støymusiker Lasse Marhaug fra Jazzkammer og Nicholas H. Møllerhaug (Rural Readers) reiste til Roma og fant ikke bare Vatikan og Peterskirke, men et undergrunnsmiljø for kannibal-, skrekk- og splatterfilm! Splatterkammer presenteres som en blanding av homevideo, noise, splatter, reportasje og varieté.

Borealis setter også de to fokuspunktene i programmet sitt, avantgarde komposisjonsmusikk og elektronisk musikk, sammen. Slagverksduoen Twine (Kjell Tore Innervik og Håkon Stene) kobles med improvisasjonsduoen AP: Martin Howse og Jonathan Kemp som bedriver algoritmisk improvisasjon med prosessene i en datamaskin og delvis ødelagt programvare som materiale.

