«Silver»: Ny plate fra Solveig Slettahjell

Solveig Slettahjell høstet i 2001 svært bra anmeldelser for debutalbumet «Slow Motion Orchestra» – både utenlands og her hjemme. Den nye CDen har fått tittelen «Silver», og Slettahjell backes her av sitt faste band Slow Motion Quintet, som består av Morten Qvenild, Sjur Miljeteig, Per Oddvar Johansen og Mats Eilertsen – i tillegg til Slettahjell selv på vokal. Det blir plateslipp på Bare Jazz i Oslo, fredag 20. februar, og deretter Norgesturné i mars.

Curling Legs sier i en pressemelding at de er svært stolte over å kunne presentere Solveig Slettahjell og hennes andre utgivelse på selskapet. På «Silver» er mye av materialet fortsatt hentet blant jazzens standardlåtene, men man finner også låter hentet fra bl.a. Tom Waits/Kathleen Brennan («Take It With Me») og Nina Simone («Nobody’s Fault But Mine»), i tillegg til originalkomposisjoner av Solveig Slettahjell («D. Parkers Wisdom» med tekst av Dorothy Parker) og Morten Qvenild («What If»).

På «Silver» byr Slettahjell & co. også på tolkninger av låter som «12th Of Never», «Second Time Around», «What Is This Thing Called Love», «Moon River» og flere. Bandet er ellers det samme som på debutalbumet; med Morten Qvenild på piano (Jaga Jazzist, Shining, Nils Petter Molvær, Sussana Wallumrød), Sjur Miljeteig på trompet (Bugge Weseltoft/Apollo/Friko), Per Oddvar Johansen på trommer (The Source/Petter Wettre/Trygve Seim Ensemble), Mats Eilertsen på bass (Kornstad Trio, Parish, Jacob Young Trio) – og selvfølgelig Solveig Slettahjell på vokal.

Kvintetten har siden debutalbumet gjort en rekke konserter sammen, og dette preger i følge Slettahjell og Curling Legs også uttrykket på «Silver».

— Valget av låtene er motivert fra samme sted – det er låter jeg elsker å synge, og som jeg på forskjellige måter har tatt eierskap til. Det kunstneriske prosjektet er å bearbeide materialet med vår musikalitet, improvisasjon og kreativitet, og så lage versjoner som har Slow Motion Quintet’s signatur, sier Solveig Slettahjell selv.

— Solveig Slettahjell/Slow Motion Quintet viser med «Silver» at det ikke var en tilfeldighet at Billboard Magazine for to år siden utropte henne til det største som har skjedd innen jazzen siden Diana Krall, sier Curling Legs entusiastisk. I etterkant av debutalbumet ble hun og bandet også engasjert til å spille på Kongsberg jazzfestival, Nattjazz og Maijazz – samt turnéer, festivaler og TV-opptredener.

Dagbladet, som kastet terning fem for debutalbumet, hørte også Slettahjell live og skrev i den forbindelse: «Med stor, varm stemme, nydelig foredrag og forbilledlig diksjon gjorde Slettahjell hver eneste sang til sin egen, omgitt av formidabel musisering fra instrumentalistene, enten de møtte henne i duetter, på trio eller andre konstellasjoner – som denne uvanlige og svært vellykkede konserten.»

Det blir nå offisielt slipp av «Silver» på Bare Jazz, fredag 20. februar, kl. 15.30, og i mars skal Solveig Slettahjell og bandet hennes på turne igjen. Hun besøker bl.a. Oslo 2.mars (Gamle Logen), Trondheim 6.mars (Olavshallen) og Stavanger 13.mars (Breivei).

— Dette bandet er et liveband. Derfor spiller vi også live i studio – det er i umiddelbarheten mye av magien ligger for oss. Ingen konserter er helt like, og vi gleder oss veldig til å spille igjen snart, avslutter Solveig Slettahjell.