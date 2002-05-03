MaiJazz starter på søndag

Den 14. utgaven av MaiJazz åpner denne helgen, og byr som vanlig på en rekke sterke utenlandske og norske navn. Årets bestillingsverk er av Nils Petter Molvær, som vil ha med seg Stavanger Symfoniorkester i tillegg til sitt faste band. Christian Eggen dirigerer og Erlend Skomsvoll arrangerer musikken.

Pat Metheny Group, Nils Petter Molvær, Dee Dee Bridgewater, St. Germain, Jimmy Scott, Esbjørn Svensson Trio, Christian McBride Quartet er noen av artistene som denne helgen skal gjøre årets MaiJazz i Stavanger til en ny, stor opplevelse.

MaiJazz åpner festivalen med sin hittil største enkeltproduksjon; Pat Metheny Group i Stavanger Idrettshall søndag 5. mai. Konserten markerer også bandets Europaturnestart . Pat Metheny Group er et av tidenes mest populære jazzband, og dette blir en unik mulighet til å oppleve bandet på våre breddegrader.

En annen storsatsning på årets festival er bestillingsverk for symfoniorkester av og med trompetist og komponist Nils Petter Molvær. Til konserten 8. mai i Stavanger Konserthus vil Nils Petter Molvær ha med seg sitt faste band i tillegg til Stavanger Symfoniorkester. Christian Eggen dirigerer og Erlend Skomsvoll arrangerer musikken.

Andre store, utenlandske navn under årets MaiJazz er bl.a. Dee Dee Bridgewater (med «Get Weill’d» – et hyllestprosjekt til Kurt Weill), franske St. Germain, den legendariske, amerikanske jazzsangeren Jimmy Scott, og world music-artisten Mory Kante.

Årets utgave av MaiJazz preges videre av en rekke kvinnelige vokalister som kritikerroste Solveig Slettahjell, svenske Viktoria Tolstoy, Anneli Drecker og Randi Tytingvåg, som omtales som et nytt stjerneskudd fra Stavanger.

Mer informasjon om disse og andre festivalartister finner du på MaiJazz’ www.maijazz.no. Her kan vi også lese at MaiJazz ser ut til å rammes alvorlig av den pågående streiken. SAS har i flere år vært en av Maijazz’ største sponsorer, og sponsede hotellrom er en viktig del av festivalens finansiering. Siden alle SAS-hotellene er omfattet av den pågående hotellstreiken, har Maijazz-administrasjonen vært nødt til å booke om alle artister til andre hoteller.

— Ikke bare betyr dette enormt mye ekstraarbeid nå midt i innspurten til festivalen. Pågår streiken gjennom hele festivalen, kan det få store økonomiske konsekvenser også. For nå må vi betale full pris, sier daglig leder Helleik Kvinnesland i Maijazz.