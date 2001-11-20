Sangfugl i sakte tempo

Standardlåter i slow-motion tempo. Det er hva vi får servert på Curling Legs sin siste utgivelse: Solvieg Slettahjells debutalbum «Slow Motion Orchestra». – Jeg er veldig glad i disse låtene. Det at de er så «klassiske» og enkle, åpner dem og gir meg mulighet til å lage mine egne versjoner av dem, sier hun. Hvordan Solveigs versjoner høres ut, kan Oslofolk finne ut ved å ta turen til jazzklubben Blå i kveld.

At konsertlokal-valget for den første fremføringen av låtene etter albumslipp falt på Blå er neppe tilfeldig, det er nemlig her «Slow Motion Orchestra» er blitt spilt inn, 21. mai i år. Da hadde hun gid drahjelp fra en kvartett bestående av noen av landets ledende, yngre jazzmusikere samt et 13 manns orkester på noen av låtene.

— Både jeg og kvartetten jobber i tillegg mye med annen mer moderne jazz, og dette samt vår felles kjærlighet til det materialet vi har valgt for «Slow Motion Orchestra» har vært med å prege det musikalske uttykket», forteller debutanten på Curling Legs sine egne sider. -Å gjøre en liveinnspilling føltes veldig riktig med stoffet. Det gir en egen umiddelbarhet i samspillet og utrykket. Liveinnspillinger er jo heller ingen sjeldenhet i jazzsammenheng og jeg er stolt av å kunne være med på å føre denne tradisjonen videre.

Foruten Solveig, deltar følgende musiker på «Slow Motion Orchestra»:

Morten Qvenild – piano

Mats Eliertsen – bass

Per Oddvar Johansen – trommer

Sjur Miljeteig – trompet

Det øvrige orkesteret er sammensatt av musikere fra bla. Cikada Strykekvartett, Oslo Sinfonietta og Kringkastingsorkesteret. Orkesterarrangementene er skrevet av komponist Eivind Buene i samarbeid med Solveig.

Solveig Slettahjell er 30 år og utdannet ved Norges Musikkhøgskole i Oslo. Har sunget jazz i mange år. Bla. sang hun i duo med pianisten Håkon Hartberg i lang tid og hun har medvirket i vokalkvartetten Kvitretten siden 1997. Hun var tidligere i høst også aktuell på Rob Waring sin siste utgivelse. Hun var vokalist i funkbandet «Squid» som gjorde seg bemerket på Oslos klubbscener og opptrådte stadig med Køhn/Johansen Sekstett.

I tillegg jobber hun en del med samtidsmusikk, bla. i vokaltrioen vonDrei.

Solveig blir å høre på BLÅ i Oslo i kveld, 20 november, hvor hun vil synge repertoar fra platen.