Ny plate med Geir Lysne Listening Ensemble

Nye innspillinger med norske profesjonelle storband er svært sjelden vare, og de siste fem-seks årene skal det kun være Geir Lysne Listening Ensemble som har klart dette på regelmessig basis. «Korall» er ensemblets tredje CD, og kommer ut på det velrenommerte tyske selskapet ACT music + vision.

— Geir Lysne Listening Ensemble er det mest profilerte norske jazzorkester i sin størrelse utenfor landets grenser, forteller Geir Lysne selv i en fersk pressemelding. – Vi har de tre siste årene gjort årlige turneer i Tyskland med festivaljobber ved bla. JazzBaltica, verdensutstillingen Expo 2000 og Berlin Jazzfest. Disse og andre konserter ensemblet har gjort er sendt på sentrale tyske TV/ radio kanaler som NDR/ ZDF/3sat, WDR, Deutsclandfunk etc. Ensemblets utgivelser og konserter er kritikerrost i The Guardian, Die Welt, Die Zeitung Jazzpodium, Cadenza etc.

Geir Lysne listening ensemble er et utvidet storband, som bl.a. teller to trommeslagere og ekstra fløytist, og består av 20 profesjonelle jazzmusikere fra Norge/Sverige/Tyskland. All musikk komponeres av Geir Lysne, som er utdannet ved Norges Musikkhøgskole med saksofon som hovedinstrument. Lysne har turnert med forskjellige grupper over hele verden, og vant bl.a. Spellemannsprisen med Oslo Groove Company i 1990. Med verket «M.B.», komponert for Ensemblet, ble han nominert til Edvardprisen 2000. Han har komponert musikk for ulike typer klassisk- og jazz-ensembler, og jobber som lærer på Norges Musikkhøgskole med kurs innen storband og saksofon.

— Vi er i ferd med å slå igjennom i Europa, noe som er unikt for et norsk storband, opplyser Lysne selv. – Et norsk rytmisk orkester av denne størrelsen har aldri vært så massivt profilert i utlandet. Fra september 2002 til mars 2003 blir ensemblet presentert med en times program hver måned i sentrale radio /TV stasjoner som 3 Sat, ZDF og NDR. Set er nokså unikt.

«Korall» ble spilt inn i november 2001, bare dager etter en kritikerroste konsert ensemblet gjorde ved Berlin JazzFest. Den ferske platen inneholder seks nye komposisjoner, deriblant en versjon av salmen «Ingen vinner frem til den evige ro» med Sondre Bratland som gjestevokalist. Innspillingen ble gjort i Rainbow studio i Oslo med Jan Erik Kongshaug som tekniker. «Korall» slippes på det skandinaviske markedet i november 2002, mens offisiell slippedato for resten av verden er 20. januar 2003.

Utgivelsen av «Korall» markeres med en mindre Skandinaviaturné, som er støttet av Norsk Kulturråd, Nomus og Fond for lyd og bilde. I kveld, 8. november, spiller Geir Lysne Listening Ensemble på Copenhagen Autumn JazzFest i København, søndag 10. opptrer Lysne & co. i Ernst-hallen på Hamar, og avslutter dagen etter med en opptreden på Cosmopolite i Oslo. Det sistnevnte spillestedet ble i går fremstilt som konkurs av Aftenpostens Afteutgave, men dette skal i følge Ballades opplysninger ikke medføre riktighet.