Jazz

Nora var først

25.01.2005
Øyvind Holen

Solodebuten til Simone Larsen (34) i D’Sound er den første som lanseres for digitalsalg før CD-plata kommer ut, hevder plateselskapet daWorks. Men Nora Brockstedt (81) var først ute. Nora Brockstedt har tidligere vært utgitt på 78-plate, vinylplate, kassett og CD, og med «As Time Goes By» også i digital-format.

Av Øyvind Holen

Fredag 28. januar kl. 00:00 lanserer daWorks Records albumet «Last Days And Nights» av Simone for digitalsalg. Du kan enten kjøpe enkeltlåter eller hele albumet, samt ringetoner, skjermsparer, bakgrunnsbilder og klipp fra videoen til mobiltelefonen. ”Albumet blir den første store norske plateutgivelsen som massivt lanseres for digitalsalg lenge før den fysiske CD-en kommer ut», heter det i pressemeldingen. Albumet slippes på CD-plate først mandag 28. februar.

En som satte kaffen i vrangstrupen da han leste at ”Simone fra D’Sound skriver bransjehistorie” i Aftenposten tirsdag, var Morten Andersen i Underholdningsavdelingen. Fredag 15. oktober 2004 la han ut Nora Brockstedts første jazzalbum, ”As Time Goes By”, for digitalsalg. Brockstedt hadde tidligere vært utgitt på 78-plate, vinylplate, kassett og CD, og da ”As Time Goes By” ble lansert via Musikkonline.no før den kom i platebutikkene erobret veteranen en ny formatskanse.

— Jeg ble litt overrasket da jeg leste at Simone skal ha vært først ute, men ble ikke så opprømt at jeg ville si fra. Men når du først spør; det er jo et poeng – og uansett var Nora først. Vi la ut albumet for digitalsalg før den fysiske plata var i butikkene, og vi gjorde et poeng ut av det – selv om ingen medier tok tak i saken, sier Morten Andersen.

Det er like fullt vesentlige forskjeller mellom digitallanseringen av Nora og Simone. Det tok bare tre dager før ”As Time Goes By” var til salgs i butikkene, mens den digitale utgaven av ”Last Days and Nights” blir liggende ute i en hel måned før CD-plata slippes. Og mens Nora Brockstedt kun var tilgjengelig via Musikkonline.no, er Simone til salgs via en lang rekke kanaler i tillegg: The24.no, Sol, VG, DaWorks og deres samarbeidspartnere, som Aller Digitale Medier, Paragallo og Inpoc.

– Selv om jeg er litt gammeldags av meg – som gjerne vil ha en CD og en booklet i hånden – likte jeg forslaget fra plateselskapet, mest fordi nettsalg er fremtiden. Jeg har selv en Ipod, og har merket at jeg ofte kunne tenkt meg bare enkelte låter, i stedet for å løpe ned i butikken hver tredje fridag for å kjøpe platene, sier Simone til Aftenposten.

Hun er usikker på om hun vil tjene eller tape på salgsmetoden, men mottagelsen av Digital-Nora kan være en oppmuntrer. Morten Andersen forteller at han ble positivt overrasket over responsen.

— Det var i utgangspunktet mest ment som en gimmick, men det ble faktisk solgt en del filer – og de fleste ble solgt helga før plata kom i butikkene. Poenget var at vi gjorde det, og så at det funket. Nå jobber jeg derfor videre med et prosjekt som er mye mer rettet mot den målgruppa som laster ned og kjøper musikk via nettet, for å se om vi kan få en enda større effekt, sier Andersen.

D’Sound

D’Sound går til DaWorks

Et av Norges mest suksessrike band de siste årene, D’Sound, forlater nå EMI Recorded Music. Artist- og repertoar-ansvarlig hos EMI,...

Dimmu Borgir

Norsk dominans på VG-lista

D’Sound og Madrugada leder an i den norske invasjonen av VG-lista. På denne ukas liste er hele 16 norske artister...

D’Sound

Arve Henriksen tapte søksmål mot Universal Music

Oslo byrett avsa i forige uke dom i tvisten mellom trompeteren Arve Henriksen og plateselskapet Universal Music. Bakgrunnen for rettssaken...

Finn Kalvik

DaWorks samarbeider med EMI

DaWorks Records AS har inngått salgs- og distribusjonsavtale med EMI Recorded Music. Fra og med 1. september vil daWorks-produkter bli...

Hanah

Karrieren til Hanah er truet

16 år gamle Hanah seilte opp som et potensielt stjerneskudd under MIDEM i fjor, da det ble gjort kjent at...

Hanah

Brudd mellom EMG og Norsk Underholdningsindustri

Den forkynte fusjonen mellom svenske European Multimedia Group AB og Norsk Underholdningsindustri AS har lidd et dramatisk forlis. Fusjonen ble...

Krikemusiker

Forslag om å legge ned støtteordningen for kirkemusikk møter motstand

MFO frykter den kirkemusikalske aktiviteten vil tape.

Witch Club Satan på Bylarm i

Tre år med Witch Club Satans reise i ny film: – Det koster å ta tak i heksa

Filmskaper Maja Holand har fulgt Witch Club Satan på en reise gjennom en treårig pakt om å transformere seg fra...

Bandet Arabas

Woke-kultur og aktivisme, kulturappropriasjon og kulturutveksling: Hvor står vi i dag?

Journalist og student Magnus Vold Rygge ved NTNU i Trondheim har satt en fot i bakken blant medstudenter og musikere,...