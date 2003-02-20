Etnisk energi og blå improvisasjon

Duoen Fliflet/Hamre innledet et fruktbart samarbeid med gitarist Knut Reiersrud på deres bestillingskonsert OPNING på VossaJazz 2001. Her fikk Fliflet/Hamres helt spesielle besetning (trekkspill + slagverk) møte Reiersruds ulike gitarer både i lyriske, poetiske uttrykk og i røff energiutladning – iblant med trestemt sang. I kveld spiller de på Fryd i Oslo.

Knut Reiersrud & Fliflet/Hamre er tre av Norges mest særpregede musikere, også utenfor dette samarbeidet.

«Fliflet/Hamre er et orkester som virkelig er noe for seg selv. Med trekkspill, slagverk, sang og en klagende melodika har Gabriel Fliflet og Ole Hamre skapt en helt egen stil som har begeistret både publikum og kritikere i de forskjelligste miljøer», forteller en pressemelding fra den spenstige trioen:

«Fliflet/Hamre fører sammen musikk av ulikt opphav, og skaper et eget, personlig landskap.

Både folk med lakksko, folkedrakt, sorte skinnjakker eller cowboyhatter lar seg villig føres rundt i deres fargerike hage! Kontrastene er store, men opplevelsen hel.»

Gruppen er kjent for sitt tette og levende samspill, og har opptrådt på et tredvetall norske festivaler ; blant annet på jazzfestivalene i Molde og Kongsberg, samt folkemusikkfestivalen Førde. En rekke turnéer og festivalbesøk i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Belgia og Skottland. Samarbeid med bl.a. Peter Bastian, Kari Bremnes, Jan Eggum, Frode Alnæs, Annbjørg Lien.

Ole Hamre (slagverk, melodika, sang) har bakgrunn fra pop, rock, jazz og etnisk musikk fra Afrika og Latin-Amerika. I Fliflet/Hamre har han arbeidet mye med asymmetrisk rytmikk, både innen norsk og balkansk folkemusikk. Har vært med i bl.a. Secret Mission, The Talisman Group, Son Mu. Samarbeid med bl.a. Ole Paus og Ketil Bjørnstad. Vossajazz-prisen 1993. Flere bestillingsverk, bla. til Nattjazz 2001 og 2003.

Gabriel Fliflet (trekkspill, sang) har erfaring fra en rekke ulike folkemusikktradisjoner, med Balkan som ett viktig område. Siden 1975 har han spilt norsk folkemusikk og gammeldans i trioen Rimfakse. Grunnlegger av den multi-etniske sekstetten Fri flyt (1993-2001). Samarbeid med bl.a. Nils Økland og Berit Opheim. Vossajazz-prisen i 1994. Statens arbeidsstipend 2000-01.

Knut Reiersrud er utvilsomt en av de mest sjanger- og grensesprengende musikerne vi har i Norden. Han henter inspirasjon fordomsfritt fra blues, folkemusikk (av mange slag) og kirkemusikk. Har samarbeidet med legendariske musikere som Otis Rush, David Lindley, Joe Cocker, Rick Danko og Five Blind Boys of Alabama. De siste par årene har han konsentrert sine opptredener rundt tre «hovedband»: Sitt eget elektriske bluesband og i den andre enden av spekteret, en akustisk kvartett med masse strenger, samt kirkekonserter sammen med Iver Kleive, som duo eller med Povl Dissing. I tillegg møter han iblant Vidar Busk i prosjektet Buskerud. I disse dager arbeider Knut Reiersrud bl.a. med tradisjonell norsk felemusikk – tolket på gitar.

Sammen har Reiersrud & Fliflet/Hamre opptrådt bl.a. på Vossajazz (2001) og Vestfoldfestspillene(2002), og nå ønsker disse tre utadvendte artistene å utvikle samarbeidet videre. Hvem vet hva som kan skje i spenningsfeltet mellom Alabama, Vestnorge og Balkan?