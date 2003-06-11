Fryd legger ned

Fryd, utestedet som har blitt drevet i Karl Johans gate 6 ble lagt ned fra og med 01.juni 2003. Stedet har i sin korte eksistensperiode vært et sentralt innslag i Oslos musikkmiljø. Konsertene har spent over de fleste tenkelige genre, fra jazz via rock til goth og folkemusikk. I tillegg har Fryd fungert som galleri for billedkunstnere og har også vært brukt som scene for teatersport og stand-up show. I en kort pressemelding utsendt den 10.juni beklager tidligere daglig leder Marit Skram nedleggelsen men takker besøkende og spesielt «musikere, utstillere og skuespillere som har bidratt til å gjøre Fryd til det det var.» Til ballades medarbeider utdyper hun hva som gikk galt.

Hovedproblemet var, å balansere mellom idealisme og kommersialisme, ifølge Skram – Vi stolte på at konseptet kom til å betale seg til slutt, noe det ikke gjorde. Dyr husleie og langt færre drop-in kunder enn beregnet medførte at vi ble nødt til å legge ned etter under et års drift. Man får ingenting gratis i utebransjen, det er ikke lukrativt lenger, forklarer hun.

Spørsmålet om Fryd, med sin brede profil, hadde problemer med å etablere et kjerneklientell, avviser hun – Vi hadde dem, men vi hadde for få. Vi tok jo ikke pengene fra billettsalget heller, det gikk til artistene. Vi hadde trengt flere besøkende som igjen hadde gitt oss inntekter i form av mer salg av mat og drikke. Nå i ettertid ser vi at vårt klientell nok ikke henger så mye på Karl Johans gate, vi burde kanskje heller ha etablert oss i Sentrum Øst. Men det er fryktelig lett å være etterpåklok, sier Skram.

Fryd var også uten offentlig støtte, noe som ikke gjorde situasjonen lettere.

— Vi falt nok litt mellom to stoler, medgir Skram. – Kulturformidlingen var utgangspunktet for Fryd, men man drev samtidig en kommersiell bedrift, da var det ikke så lett å få offentlig støtte. For å kun tjene penger hadde det vært enklere å starte et diskotek, men det hadde jeg ikke lyst til. Oslo mangler et sted som Fryd, hvor blant annet unge og uetablerte musikere kunne få vist seg frem. Men på den annen, side, Oslo får det Oslo vil ha, sier hun med ettertrykk.

Avslutningsvis røper Skram at hun ikke har tenkt å gi opp enda – Jeg hadde jo tenkt å drive Fryd i 20 år, det holdt i under et år. Så etter en uke eller to til med å grave meg ned under dynen så kommer jeg nok på en ny lysende idé, ler hun.