Jazz

Chicago på Blå: Klubb-utvekslingen fortsetter

02.09.2005
Arvid Skancke-Knutsen

Blås klubbutvekslingsprosjekt fortsetter. Fredag 2.september kan du oppleve den Chicagobaserte klubben Empty Bottle på Blå. Klubben tar over Blås lokale i Brenneriveien 9 med sin stab og musikere fra Chicago. På menyen står Lichens, Pit Er Pat og MCen Diverse.

Blå har tidligere utvekslet klubbkopnseptet sitt med klubber fra Moskva, Berlin og København med stor suksess.

I kveld har turen kommet til Chicago-klubben Empty Bottle, som stiller med bartendere, musikere, fanden og sannynligvis også hans oldemor.

Bassist Rob Lowe åpner kalaset med sitt Lichens-prosjekt, som i følge Blå er «en utfordrende og suggerende combo med preparert gitar og vokal i loop».

Lowe har gitt ut en rekke selvgjorte EPer de siste månednene, og holder for tiden på med å legge siste hånd på et fullt album på Kranky-labelen. En sjutommer med kunst og musikk er også på trappene, og blir sluppet på Chocolate Industries seinere i år.

Trioen med det noe snodige navnet Pit Er Pat, tidligere kjent som Blackbirds, har også gitt ut en håndfull skiver. Mest kjent er kanskje relanseringen av ”Emergency” som kom ut på Overcoat Recordings ifjor. De har nylig signert deal med lokale helter i ”Thrill Jockey” og ga I mars I år ut oppfølgeren ”Shaker”.

— Litt pop, litt dub og en dæsj jazz, mener Blås Gry Bråtømyr, og legger til «Chicagos finest».

Siste Chicago-act kaller seg Diverse.

— Han er talentfull emcee, og kanskje sterkeste stjernen på Chicago-himmelen I den sjangern. Debut skiva ”One A.M.” ble møtt av stående applaus, og Diverse har fra før av samarbeidet med størrelser som Lyrics’S Born, Madlieb, Mos Def, Prefuse 73, RJD2 og Vast Aire, forteller Bråtømyr.

Klubbutvekslingen til Blå er en del av Hundreårsmarkeringen, der Osloklubben tar med seg bartendere, dørvakter, teknikere, booking, administrasjon, musikere og DJs til seks klubber rundt om kring i verden for å ta over deres lokaler, og lage Blå i 2005.

Blå reiser for øvrig over Atlanteren til Chicago for å holde klubbkveld alt lørdag 17.september. Siden følger klubbutveksling med Notting Hill Arts Club i London og Nefertiti i Göteborg.

Du kan som vanlig lese mer på blx.no. Samtidig minner vi om at det nye nummeret av Blå-magasimet er ute, med Solveig Slettahjell som pirat-stylet forside-artist.

Sted: Blå, Brenneriveien 9
kl: 20.00 – 03.00
Entrè: 120,-/70,-

Utvekslingsprosjektet er støttet av Utenriksdepartementet, Hundreårsmarkeringen Norge 2005 og Kulturrådet.

