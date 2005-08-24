Blå har solgt bardriften

Martin Revheim og Kjell Einar Karlsen har nylig solgt baren på det meget populære utestedet Blå. De nye eierne er selskapet Hace AS, som eies av ringrevene Jesper Lind, Per Nordal, Anders Støver, Runar Eggesvik og Stefan Jansen. Hace står blant annet bak driften av klubben Internasjonalen på Youngstorget i Oslo. Et sentralt spørsmål er hvor mye Hace AS ønsker å bidra økonomisk til den kunstneriske virksomheten på Blå. Daglig leder for Konsertforeningen Blå, Erica Berthelsen, fikk først vite om salget etter at papirene var underskrevet. – Vi håper at samarbeidet mellom baren og Konsertforeningen vil videreføres. For oss er det veldig viktig at man er enige om bookinger og premisser for hvordan Blå skal fungere i tiden som kommer, sier Berthelsen. Haces Jesper Lind forteller at selskapet først og fremst vil sikre driften: – Så lenge regninger og lønn blir betalt, er vi fornøyde. Blir det igjen noe mer, er det kjempepositivt.

Av Knut Steen

Baren i kulturhuset Blå er solgt, bekrefter daglig leder i Konsertforeningen Blå, Erica Berthelsen.

— Det stemmer at det er inngått en kjøpsavtale. Det skal nok mye til før den brytes, tror Berthelsen.

Har lett etter kjøpere

Eierne Martin Revheim og Kjell Einar Karlsen har lenge sett etter noen som kunne overta Brenneriveien Jazzhus AS, som er selskapet bak Blås bardrift.

Revheim har tidligere ”avertert” baren til salgs på Ballade; 6. desember i fjor forklarte Revheim situasjonen slik:

— Vi jobber med løsninger på det økonomiske og på å få inn flere mennesker med ressurser og økonomi. Vi trenger folk som er interesserte i å bidra på lang sikt, mennesker som har tro på at det Blå gjør er viktig(…) – Vi (Revheim og Karlsen, red. anm.-) har vært opptatte på hver våre kanter den siste tiden, utenfor Blå. Hvis noen ønsker å overta våre roller, og dette er til det beste for Blå, er vi åpne for det.

Revheim presiserte samtidig at rett kjøper var vel så viktig som betalingsvilje:

— Blå har aldri vært noe stunt, så vi er ikke ute etter en bunke tusenlapper på bordet som et redningsstunt, sa Revheim den gang. Men nå virker det altså som om både penger og godvilje er på plass.

Fortsatt sponsing av konsertdriften?

Erica Berthelsen er også optimistisk i forhold til de nye eierne, Hace AS, som fra før av driver baren ved konsertstedet Internasjonalen i Oslo.

— Vi er positive til Internasjonalen, de er flinke på bardrift. Det eneste vi har noe å utsette på, er at vi fikk vite om avtalen først etter at den var signert.

Baren har, som ved de aller fleste konsertsteder, vært en viktig bidragsyter til scenedriften på Blå. Er de nye eierne like villige til å sponse Blå Konsertforening sin virksomhet?

— Vi håper at dette samarbeidet vil videreføres, så langt har vi fått signaler på at Hace AS ønsker å opprettholde den samme profilen. For oss er det veldig viktig at man er enige om bookinger og premisser for hvordan Blå skal fungere i tiden som kommer, sier Berthelsen.

Det arbeidet begynner allerede i morgen.

— Vi skal i forhandlinger med Hace AS i morgen – retningslinjene for den videre driften er noe av det vi skal diskutere da. Etter det vet vi nok mye mer, sier Berthelsen.

Ringrever røper ikke prisen

Ballade fikk også tak i Jesper Lind, som er Hace AS’ presseansvarlig for Blå-prosjektet. Lind vil av prinsipp ikke røpe hvor mye Hace måtte ut med for den ettertraktede baren, men bekrefter at kontrakten med Revheim og Karlsen er signert.

— Vi gleder oss til å komme i gang med dette, og vi ser frem til å møte publikum, de ansatte og Konsertforeningen for å få i gang samarbeidet. Jeg har stor tro på mange hyggelige kvelder på Blå i tiden som kommer, sier en optimistisk Lind.

Styret i Hace AS består av fem erfarne aktører innen utelivsdrift og musikk. Lind har erfaring fra driften på Internasjonalen, tidligere har han vært med på å starte Café Con Bar og Bistro Brocant. Lind har også ledet driften av Fru Hagen og Rust, i tillegg til å ha vært daglig leder på Bar Boca. Resten av Hace-gjengen er også godt kjente navn i musikk-Oslo:

Per Nordahl sitter også i Hace-styret, selv om han nok er best kjent som eieren av plateselskapet Honeymilk Records. Anders Støver er til daglig sponsorsjef for Øyafestivalen, mens Runar Eggesvik er godt kjent fra både Mono og senere by:Larm. Daglig leder for Hace, Stefan Jansen, har sin erfaring fra blant annet Chateu Neuf på Blindern. Jansen er også økonomiansvarlig for Øyafestivalen og Norwegian Wood.

Hace – Drift viktigere enn penger

Men hva vil egentlig selskapet med Blå-baren? Svaret er alt annet enn opportunistisk – i alle fall hvis man tenker på penger:

— Det å eie baren er egentlig ikke så interessant i seg selv. Vi ønsker først og fremst å få til en fornuftig drift. Vi vil også fortsette samarbeidet med Konsertforeningen, som har en fantastisk historie på genial booking. Det viktigste for oss er å sikre arbeidsplassene og sørge for et godt arbeidsmiljø, sier Lind.

Han vil allikevel ikke være med på at Hace har tatt over Brenneriveien Jazzhus AS for å drive ren veldedighet.

— Vi har ikke det store pengebehovet, som enkelte andre deler av utelivsbransjen. Det er klart vi vil tjene penger, men vi er ikke de som kjører rundt i de feteste bilene, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi liker å jobbe, se at ting fungerer. Alle tar ut lite lønn, penger er noe man heller kan ta ut på sikt – hvis driften er fornuftig. Ren veldedighet er vel å ta i litt, men vi får først og fremst vår glede ut av at ting fungerer. Så lenge regninger og lønn blir betalt, er vi fornøyde. Blir det igjen noe mer, er det kjempepositivt.

Det «nye» Blå?

På spørsmål om hvor mye baren kommer til å bidra økonomisk til Konsertforeningens drift, er Lind mer tilbakeholden.

— Det har jeg ikke lyst til å kommentere akkurat nå, fordi vi skal lage en samarbeidsavtale med Konsertforeningen Blå i løpet av de nærmeste dagene. Inntil den er klar, er det vanskelig å forutse hvordan den blir seende ut.

Men du kan kanskje si noe om hvilken holdning dere har i forhold til det økonomiske samspillet mellom bar og scene? Er dere innstilte på å bidra med bar-midler for å sikre at konsertforeningen kan fungere som før?

— Selvfølgelig. Vi er kjempeinnstilt på å få til et samarbeid. Vi har de beste intensjoner og enorm respekt for det arbeidet som er gjort, og kommer ikke til å gjøre noen store omveltninger sånn sett.

Et slikt samarbeid fordrer jo ofte at man både tar og gir. Hvis dere får det som dere vil – kommer Blås publikum til å kjenne igjen stedets profil hva bookinger og arrangementer angår?

— Ja, det vil de absolutt gjøre. Vi ønsker ikke å forandre Blå til en pianobar eller ei technobule. Blå har skapt utrolig mye fint, uten Blå hadde Oslo vært fattig. I forhold til Blås profil er vår inntreden veldig udramatisk, vi vil bruke vår erfaring på bardrift, så Blå kan fungere som før. Jeg har stor tro på at vi får det til, dette samarbeidet vil nok gå veldig fint, avslutter Lind.