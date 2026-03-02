Månefestivalen gjør Fredrikstad til kulturvugge
35.000 i underskudd på sin jomfrutur er for lommerusk å regne i festivalsammenheng. Spesielt når man samtidig får oppmuntring fra...
35.000 i underskudd på sin jomfrutur er for lommerusk å regne i festivalsammenheng. Spesielt når man samtidig får oppmuntring fra...
Før sommeren kunngjorde Bergens Rock Aktører (BRAK) at de skal jobbe for å få innført en reiserefusjonsordning for musikere på...
Warner Music Groups beslutning om «å utnytte synergier» mellom plateselskapet Warner Music og musikkforlaget Warner/Chappell møter sterk motbør i det...
– Quart er kanskje i ferd med å bli litt forutsigbart. Festivalens sjef, Torleif Gunnufsen, var generelt fornøyd med Quart...
Det er noen som jobber ekstra mye om sommeren, og da stilles det sterke krav til hva slags musikk som...
Det er tid for den uka igjen. Når kristiansandernes toleranse for musikk og korresponderende virvar av mennesker skal settes på...
Gramarts daglige leder Jan Erik Haglund tordner mot Warner-konsernets planer om «å utnytte synergier» mellom plateselskapet Warner Music og musikkforlaget...
Espen Lind. Briskeby. Lene Marlin. M2M. Ta godt vare på følelsen, for det kan bli lenge til neste gang norske...
I forbindelse med at Ballade trapper ned på publiseringsfrekvensen i sommer (hver mandag i steden for hver arbeidsdag), innfører vi...
Selv om fjorårets underskudd på Festspillene i Nord-Norge var på en million er det ingen krise i leiren til den...
– Det var godt å få det overstått! Det var det spontane utsagnet fra en strålende Anneli Drecker etter urpremieren...
Trond Okkelmo, som har vært direktør i Oslo Filharmoniske Orkester siden 1985, sier han har tatt initiativ til å drøfte...
– Den nye operaen bør ta mål av seg til å bli verdens beste, sier Olav Grytnes, sjef for Operaen...
Idéen er foreløpig bare på skissestadiet, men medlemmene i den norske popgruppa a-ha ønsker å gjøre alvor av å lage...
NRK ønsker en ny form for samarbeid med platebransjen om Spellemannprisen; primært en ren transmisjonsmodell, men de utelukker heller ikke...
Fredag 14. juni ble Playground Music Scandinavia godkjent som medlem i Foreningen Norske Plateselskaper (FONO). Samtidig har Playgrounds Svein Bjørge...
Bodø Domkirkes Ungdomskor legger ut på en turné i England førstkommende lørdag (22. juni), som i den påfølgende uka ikke...
Aldri i menneskets minne har fokuset på opphavsrett vært større enn akkurat nå. Men debatten om piratkopiering av musikk har...
Forutsatt at budsjettet for byggingen av Operaen i Oslo ikke sprekker kan man nå forhåpentligvis konsentrere seg om det kunstneriske...
– Cleveland, møt Rolf Wallin. Rolf Wallin, møt Cleveland. Den amerikanske byen med det store musikalske hjertet skal snart bli...
Norsk Rockforbunds daglige leder Stein Andreassen mener at avtalen han har forhandlet frem med TONO – som gir studentarrangører 40%...
Fredag (14. juni) falt dommen fra Allmennkringkastingsrådet over hvordan P4-Radio Hele Norge hadde oppført seg i 2001. Og den var...
Mens mange festivaler fortsatt beveger seg i familievennlige sirkler er det håp å spore i Drammen. Under Working Class Hero-02,...
Det tilbys godt temperert musikk i Rogaland i helgen: I et forsøk på å få flere siddiser til Haugesund arrangerer...
– Jeg er glad for at dette ikke er mitt ansvar, jeg hadde nok blitt litt mer hissig, sier Reidun...
I løpet av tre år må NRKs kringkastingsorkester selv dekke inn 35 prosent av kostnadene sine. Det skal primært skje...
Studentene ved Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) avholder sitt avslutningsshow i kveld, fredag 7. juni kl. 20. Her...
Britney Spears og Backstreet Boys må finne andre måter å selge plater på i Norge, nå som det ser ut...
Mens Posten stenger kontorer over hele landet dyttes det inn nye varer og tjenester på de gjenværende. I et av...
Dersom du har mulighet til å skrape sammen 90 millioner kroner er sjansene store for at du kan få konsesjon...