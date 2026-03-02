Forfatter: Kai R. Lofthus

Jaga Jazzist
Populærmusikk

Månefestivalen gjør Fredrikstad til kulturvugge

35.000 i underskudd på sin jomfrutur er for lommerusk å regne i festivalsammenheng. Spesielt når man samtidig får oppmuntring fra...

Inger Dirdal
Bransjen

Reiserefusjon: Music Export Norway vil også ha penger

Før sommeren kunngjorde Bergens Rock Aktører (BRAK) at de skal jobbe for å få innført en reiserefusjonsordning for musikere på...

Bendik
Bransjen

Hofseths frykt: – Et selskap, fire genre, fire artister

Warner Music Groups beslutning om «å utnytte synergier» mellom plateselskapet Warner Music og musikkforlaget Warner/Chappell møter sterk motbør i det...

Toffen (Tegning: Ronny Haugeland)
Populærmusikk

Quart vil forhindre forutsigbarhet i 2003

– Quart er kanskje i ferd med å bli litt forutsigbart. Festivalens sjef, Torleif Gunnufsen, var generelt fornøyd med Quart...

Pål Hetland tegning
Bransjen

Sommerballader anno 2002: Pål Hetland

Det er noen som jobber ekstra mye om sommeren, og da stilles det sterke krav til hva slags musikk som...

Quart plakat
Populærmusikk

Musikalsk unntakstilstand i Kristiansand

Det er tid for den uka igjen. Når kristiansandernes toleranse for musikk og korresponderende virvar av mennesker skal settes på...

Jan Erik Haglund (2002)
Bransjen

Haglund: – Katastrofe for opphavsmenn og utøvere

Gramarts daglige leder Jan Erik Haglund tordner mot Warner-konsernets planer om «å utnytte synergier» mellom plateselskapet Warner Music og musikkforlaget...

Espen Lind
Bransjen

Norge i pop-union med Sverige

Espen Lind. Briskeby. Lene Marlin. M2M. Ta godt vare på følelsen, for det kan bli lenge til neste gang norske...

Inger Dirdal og Larry Bringsjord, FONO
Bransjen

Sommerballader anno 2002: Inger Dirdal

I forbindelse med at Ballade trapper ned på publiseringsfrekvensen i sommer (hver mandag i steden for hver arbeidsdag), innfører vi...

Inger Anne Utvåg

Nord-norske festspill i økonomisk minus, kreativt pluss

Selv om fjorårets underskudd på Festspillene i Nord-Norge var på en million er det ingen krise i leiren til den...

Anneli Drecker med ballong
Jazz

Kulturelt høytrykk i Harstad

– Det var godt å få det overstått! Det var det spontane utsagnet fra en strålende Anneli Drecker etter urpremieren...

Oslo Filharmoniske Orkester
Bransjen

Okkelmo ønsker å gå

Trond Okkelmo, som har vært direktør i Oslo Filharmoniske Orkester siden 1985, sier han har tatt initiativ til å drøfte...

Kunstmusikk

Grytnes: – Operaen i Oslo bør bli verdens beste

– Den nye operaen bør ta mål av seg til å bli verdens beste, sier Olav Grytnes, sjef for Operaen...

A ha
Bransjen

Vil lage a-ha-opplevelser

Idéen er foreløpig bare på skissestadiet, men medlemmene i den norske popgruppa a-ha ønsker å gjøre alvor av å lage...

Spellemannprisen – harpe
Bransjen

Brudd mellom NRK og Spellemannprisen

NRK ønsker en ny form for samarbeid med platebransjen om Spellemannprisen; primært en ren transmisjonsmodell, men de utelukker heller ikke...

Svein Bjørge
Bransjen

Bjørge trekker Playground ut av IFPI

Fredag 14. juni ble Playground Music Scandinavia godkjent som medlem i Foreningen Norske Plateselskaper (FONO). Samtidig har Playgrounds Svein Bjørge...

Bodø Domkirkes Ungdomskor
Folkemusikk

Domkirkekor fra Bodø til England

Bodø Domkirkes Ungdomskor legger ut på en turné i England førstkommende lørdag (22. juni), som i den påfølgende uka ikke...

Båndsalat
Bransjen

Båndsalat i den norske musikkbransjen

Aldri i menneskets minne har fokuset på opphavsrett vært større enn akkurat nå. Men debatten om piratkopiering av musikk har...

Operaskisse fra Snøhetta (2)
Kunstmusikk

Operaen: Tid for kunsten

Forutsatt at budsjettet for byggingen av Operaen i Oslo ikke sprekker kan man nå forhåpentligvis konsentrere seg om det kunstneriske...

Kunstmusikk

Another brick in the Wallin

– Cleveland, møt Rolf Wallin. Rolf Wallin, møt Cleveland. Den amerikanske byen med det store musikalske hjertet skal snart bli...

Stein Andreassen (NRF)
Bransjen

NRF: – Studentrabatt hos TONO begunstiger live-Norge

Norsk Rockforbunds daglige leder Stein Andreassen mener at avtalen han har forhandlet frem med TONO – som gir studentarrangører 40%...

Otto Haug
Bransjen

P4 får knusende kritikk

Fredag (14. juni) falt dommen fra Allmennkringkastingsrådet over hvordan P4-Radio Hele Norge hadde oppført seg i 2001. Og den var...

Working Class Hero 02 (Plakat)
Populærmusikk

Helteliv i Drammen

Mens mange festivaler fortsatt beveger seg i familievennlige sirkler er det håp å spore i Drammen. Under Working Class Hero-02,...

Andreas Meland (2)
Kunstmusikk

Safe As Milk pasteuriserer Stavanger

Det tilbys godt temperert musikk i Rogaland i helgen: I et forsøk på å få flere siddiser til Haugesund arrangerer...

Kunstmusikk

Berg: – Glad KORK ikke er mitt ansvar nå

– Jeg er glad for at dette ikke er mitt ansvar, jeg hadde nok blitt litt mer hissig, sier Reidun...

NRK
Kunstmusikk

Kringkastingsorkestret markedstilpasses

I løpet av tre år må NRKs kringkastingsorkester selv dekke inn 35 prosent av kostnadene sine. Det skal primært skje...

VillNISS på Rockefeller i kveld

Studentene ved Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) avholder sitt avslutningsshow i kveld, fredag 7. juni kl. 20. Her...

Zomba logo
Bransjen

Zomba legger ned norsk avdeling

Britney Spears og Backstreet Boys må finne andre måter å selge plater på i Norge, nå som det ser ut...

MP3
Bransjen

Posten fyrer opp under CD-brenning

Mens Posten stenger kontorer over hele landet dyttes det inn nye varer og tjenester på de gjenværende. I et av...

Bransjen

90 millioner for P5

Dersom du har mulighet til å skrape sammen 90 millioner kroner er sjansene store for at du kan få konsesjon...