Fond for Oslo og Omegn – eller hvordan man sikrer at kunsten drar til Oslo.

INNLEGG: Er det meningen at Oslo skal få 62% av midlene for fonogramproduksjon, spør Mira Svartnes Thorsen, styreleder i Karmakosmetix Music

Det vidunderlige, lille selskapet, Karmakosmetix Music i Kristiansand, har det siste året søkt Fond for Lyd og Bilde (FFLB) fire ganger om støtte til produksjon av fonogrammer med musikk av svært høy kunstnerisk kvalitet. Vi har trodd på fondets forsikringer om at en geografisk spredning av støtten skal finne sted. Da vi fikk vårt fjerde avslag, følte vi for å se nærmere på saken. Resultat er spennende lesning.

Fråde innbitt

Jeg satte meg ned for å gå gjennom tildelingene til fonogramproduksjon fra FFLB i perioden 2008 – 2011. Det er langt flere enn Karmakosmetix Music som har grunn til å fråde innbitt bak skinnende hvite distriktstenner.

Vår kjære hjemby ligger i samme sjikt som den vesle bygda Lomen i Vestre Slidre i Oppland. Nei, vent, Lomen har fått fem tildelinger, Kristiansand tre. Oppland har 10 totalt, mens Vest-Agder har 4.

Jaja, i Sogn og Fjordane finnes ingen prosjekter som FFLB har funnet å kunne prioritere i perioden 2008 – 2011. Hoho! Jeg visste ikke hvor tappet distriktene er for talent! Utflyttingen til Oslo er åpenbart stor.

73% i hovedstadsområdet

Skal jeg være litt tydeligere? Oslo har i denne perioden fått 236 tilslag, mens Sogn og Fjordane har 0. Er det intendert at fylket Oslo skal ha 62% av midlene tilgjengelig til fonogramproduksjon? Tar vi med Akershus og Buskerud, er 73 % av midlene kanalisert til hovedstadsområdet, som naturlig nok har større muligheter til å pleie kontakt med bransjenettverk og riksmedier.

Tar vi med Bergensområdet, ser vi at distriktene har 18 % av FFLBs totale tildeling i perioden 2008 – 2011. Var dette Kulturdepartementets intensjon med FFLB?

Hvis tildelingsutvalget i FFLB og andre nasjonale ordninger har problemer med å oppdage når det skjer noe spennende i nye geografiske og genremessige områder (Agder og sørlandsk pønkråkk med en politisk vri), skal vi mer enn gjerne huse dem og vise frem byen og landsdelen i all sin prakt.

#gallery-1 {

margin: auto;

}

#gallery-1 .gallery-item {

float: left;

margin-top: 10px;

text-align: center;

width: 33%;

}

#gallery-1 img {

border: 2px solid #cfcfcf;

}

#gallery-1 .gallery-caption {

margin-left: 0;

}

/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */

Smekkfulle lokaler

I 2010 hadde vi fem utgivelser, hvorav to er hovedsatsinger og representerer det ypperste fra regionen. Honningbarna har blitt lovprist for sine friske spark oppover i systemet, og helhjertede rop til ungdommen. Thelma & Clyde er en artist med et liveshow og et lydbilde som er helt på høyde med det ypperste av europeisk elektronika.

Karmakosmetix´artister spilte i fjor 150 konserter. I april 2011 rundet vi 100 for i år. Tolv av dem var under by:Larm 2011, hvor alle våre artister spilte i smekkfulle lokaler. Thelma & Clyde hadde lange køer utenfor sine venues, og Honningbarna fylte Rockefeller til randen. Honningbarna er booket til Roskilde, Spot og Reperbahn, alle store og viktige festivaler for et internasjonalt gjennombrudd. Thelma & Clyde roterer jevnt på tyske radiostasjoner, og våre internasjonale satsinger er såvidt kommet i gang.

Give us some fucking credit!