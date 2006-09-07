Folkemusikk

Tid for Seljordkappleiken

Publisert
07.09.2006
Skrevet av
- Red.

No er det tid for den årlege kappleiken på Granvin Kulturhus i Seljord att. – I år har me tenkt nytt og ungt. Og på kappleiken laurdag lanserar me eit nytt konsept, nemleg publikumsdømming av omspele, seier Sara Fjågesund.

Seljordkappleiken er i år lagt til helga 22. og 23. september.

Det blir konsert på fredagskvelden med to av dei beste, unge utøvarane i landet på hardingfele: Per Anders Buen Garnås frå Bø og Daniel Sandèn Warg frå Valle i Setesdal.

Begge har kvalifisert seg til A-klassa i hardingfele og arbeider med forskjellige typar prosjekt innan folkemusikk. Dei to har samarbeidd før, og på konserten vil ein få høyre både samspel- og soloinnslag. I tillegg til dette vil ein få sjå dansegruppa Sviv, som er sett saman av fire unge dansarar frå Seljord.

— I Seljord har me stor rekruttering innan folkemusikk. Me er svært opptekne av å halde på dei unge, og ser at ein heile tida må fornye seg for å skape eit levande miljø, fortel Sara Fjågesund.

— Det må vera spanande å høyre på folkemusikk og å vera på kappleik. På Seljordkappleiken i år vil me difor arrangere publikumsdømming av omspelet. Dette er ein måte å gje det kyndige publikumet som sit i salen ein sjanse til å uttale seg.

— På ein annan måte kan det appellere til dei unge fordi kappleiken vil få litt ”reality”-preg. Me ser det som viktig at folkemusikk også følgjer med i tida, og utviklar seg deretter, seier ho.

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

