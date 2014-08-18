Folkemusikk

Morgendagens tradisjoner

Publisert
18.08.2014
Skrevet av
- Red.

20.-23 august deltar 14 norske folkemusikere og -dansere på nordiske Tradition for Tomorrow.

Tradition for Tomorrow skjer på Akureyri nord på Island, inneholder konserter, dans, kurs, foredrag, debatter, seminarer, buskspill, jam og fest, og fokuserer på tre temaer: Likheter og ulikheter i nordiske musikk- og dansetradisjoner, tradisjon versus evolusjon og vern av arkivert og levende tradisjon.

Utgangspunktet er arrangørene i nordisk folkemusikkomités erfaring om at nordiske aktører har for liten kjennskap til mangfoldet av tradisjoner i hverandres land.

– Vi har en jobb å gjøre med å følge opp UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv som alle de nordiske landene har signert, sier festivalsjef Guðrún Ingimundardóttir i en pressemelding.

Ansvarlig for utøverutvikling, Liv Ulvik i FolkOrg, er enig. Hun forklarer at kulturutvekslingen mellom landene har foregått lenger enn de har eksistert som nasjonalstater.

– Vi i de nordiske landene har mye til felles og har mye å tjene på å samarbeide om å ta vare på folkekulturen vår. Men vi trenger bevisste strategier for å ta vare på det store mangfoldet. Muntlig tradering og taus kunnskap er sårbart nå når alt går så fort og er så omskiftelig, sier Ulvik.

Fra Norge stiller blant annet årets vinner av Landskappleiken på hardingfele Gro Marie Svidal, tidligere Landskappleikvinner i hallingdans Ulf Arne Johannessen, sanger Unni Løvlid, trekkspiller Linda Gytri, etnolog og folkedansforsker Egil Bakka med flere.

Gro Marie Svidal vant årets Landskappleik på hardingfele, og representerer Norge på Island i august (Foto: Sigrid Winther)

FestivalerGenreFolkemusikkKonferanser / Seminarer

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

