Norges eldste Ballade

Les om vår eldste Balladeoppskrift, til «Friarferd til Gjøtland» fra 1612.

– I disse dager når vi diskuterer hva som egentlig er norsk kultur er det viktig å ha kulturarven i minnet. Dette var bakgrunnen når det norske ble definert og konstruert, sier førsteamanuensis ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk, Line Esborg, i en sak på Universitetets egne sider.

Der kan du lese mer om balladen Friarferd til Gjøtland som ble funnet på en gård i Volda i 1868.

Balladen er fra 1612 og handler om herr Peder som gjerne vil gifte seg, men som ikke kjenner noen kvinne som er hans like. Stemoren hans råder ham til å dra på frierferd til kongsdatteren i det hedenske riket Gøtland. I det hedenske landet må Peder slåss mot ville dyr og klarer seg på hengende håret ved hjelp av runemagi. Men kongsdatteren har drømt om den kristne frieren som skal komme og historien ender med bryllup.

Friarferd til Gjøtland befinner seg i Norsk Folkeminnesamling ved Universitetet i Oslo.