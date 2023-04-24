Musiker og komponist Hildegunn Øiseth fikk Egil Storbekkens musikkpris i 2018. Øiseth spiller trompet, flygelhorn og bukkehorn, og er en av tre kvinner som har mottatt denne prisen siden opprettelsen i 2006. (Foto: Knut Utler)
Åpent for nominasjoner til Egil Storbekkens musikkpris 2023
Egil Storbekkens musikkpris går til personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk. Nå er nominasjonen for 2023 åpen, og frist for å sende inn forslag er 1. juni.
Egil Storbekkens musikkpris ble opprettet i 2006, og gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen:
– utøving, komponering og arrangering
– forskning og formidling
– instrumentbygging og instrumentutvikling
– formidling av Egil Storbekkens musikk
Prisen – kr 25.000,- og et kunstverk – deles ut i Tolga 29. juli, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet, skriver prisarrangøren.
Forslag til priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. juni 2023. Komiteen ønsker begrunnede nominasjoner via e-post til
j.simenstad (alfakrøll) icloud.com
Tidligere prisvinnere
2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal
2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå
2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga
2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo
2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar
2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga
2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo
2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik
2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål
2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim
2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo
2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim
2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim
2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra
2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad
2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen
2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres
I 2023 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.
