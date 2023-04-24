Åpent for nominasjoner til Egil Storbekkens musikkpris 2023

Egil Storbekkens musikkpris går til personer som har gjort en ekstraordinær innsats i norsk folkemusikk. Nå er nominasjonen for 2023 åpen, og frist for å sende inn forslag er 1. juni.

Egil Storbekkens musikkpris ble opprettet i 2006, og gis til personer som har gjort en ekstraordinær innsats innen norsk folkemusikk, og særlig de eldre folkemusikkinstrumentene, innen:

– utøving, komponering og arrangering

– forskning og formidling

– instrumentbygging og instrumentutvikling

– formidling av Egil Storbekkens musikk

Prisen – kr 25.000,- og et kunstverk – deles ut i Tolga 29. juli, og er en nasjonal hedersbevisning som kan gis til aktuelle kandidater fra hele landet, skriver prisarrangøren.

Forslag til priskandidater sendes komiteen for ”Egil Storbekkens Musikkpris” innen 1. juni 2023. Komiteen ønsker begrunnede nominasjoner via e-post til

j.simenstad (alfakrøll) icloud.com

Tidligere prisvinnere

2006 musikeren Geir Egil Larsen, Verdal

2007 innsamleren Leif Løchen, Vågå

2008 instrumentmakeren Magnar Storbækken, Tolga

2009 musikeren Steinar Ofsdal, Oslo

2010 musikeren, forfatteren og innsamleren Atle Lien Jenssen, Hamar

2011 musikerne Tone Hulbækmo og Hans Fredrik Jakobsen, Tolga

2012 musikeren og komponisten Karl Seglem, Årdalstangen/Oslo

2013 instrumentbyggegruppa i Gjøvik spelmannslag, Gjøvik

2014 musikeren Eilif Gundersen, Ål

2015 musikeren og komponisten Henning Sommerro, Surnadal/Trondheim

2016 musikeren og instrumentmakeren Sverre Jensen, Oslo

2017 musikeren, musikkforskeren og forfatteren Bjørn Aksdal, Trondheim

2018 musikeren og komponisten Hildegunn Øiseth, Kongsvinger/Trondheim

2019 musikeren, pedagogen og komponisten Tom Willy Rustad, Vinstra

2020 musikeren og komponisten Einar Selvik, Fredrikstad

2021 musikeren og komponisten Terje Isungset, Geilo/Bergen

2022 instrumentmakeren, musikeren og pedagogen Oddrun Hegge, Valdres

I 2023 er prisen et samarbeid mellom NOPA, Norsk lur- og bukkehornlag, Tolga kommune og familien Storbekken.

