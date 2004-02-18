Turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk

Kulturrådet støtter 46 turneer og 17 arrangører i sin første tildeling for 2004. Silver, som også vant årets Alarmpris under by:Larm i Bergen, er blant artistene som har mottatt støtte til utenlandsturné, sammen med bl.a. Cato Salsa Experience, Dimmu Borgir, Lars Horntveth, Surferosa og Supersilent. Bazooka Boppers, Side Brok og Sissy Wish har på samme måte mottatt støtte til innenlandsturnéer, mens Fucking North Pole Festival, The Crypt og Eggstockfestivalen er blant arrangørene som får tilskudd fra Norsk kulturråd.

Ved 1. tildeling 2004 har Norsk kulturråd fordelt 2,46 millioner kroner i turné- og arrangørstøtte til rock og populærmusikk. Til sammen kom det inn 308 søknader i denne runden, og det ble søkt støtte om til sammen 24,9 millioner kroner. 63 av søkerne får tilskudd i en ordning som har en stor og økende søknadsmengde.

Det er gitt tilskudd til følgende formål:

* Artister på turné i Norge: kr 705 000

* Artister på turné i utlandet: kr 1 120 000

* Festivaler og arrangører: kr 635 000

Kulturrådet opplyser at det i denne tildelingsrunden har vært en stor andel søknader til turnévirksomhet i utlandet. Dette gjenspeiler seg i fordelingen av midler. Søknadene til artister på turné i Norge, er sett i sammenheng med tilskuddene som gis til festivaler og arrangører. Det er gitt støtte til turneer med enkeltartister, men også til fellesturneer med flere band – som Ellet Tour, Smalltown Supersound-rundtur og turné med Madder Morten, Grimfist, Red Harvest og Arcturus.

Den komplette turné- og arrangørstøtten for rock og populærmusikk, 1. tildeling 2004, ser slik ut:

Innenlandsturneer Beløp

* Apollo kr 30 000

* Badger kr 25 000

* Bazooka Boppers kr 30 000

* Bermuda Triangle kr 30 000

* Clown kr 20 000

* Delaware kr 20 000

* Dharma kr30 000

* Helldorado kr 35 000

* Karen Jo Fields kr 40 000

* Karin Park kr 50 000

* King Midas kr 50 000

* Kompetansesenter for Rock i Nord-Norge – 3 Tromsøband kr 50 000

* Magnet kr 35 000

* Samsaya kr 35 000

* Side Brok kr 30 000

* Sissy Wish kr 35 000

* Span kr 35 000

* Stonegard kr 20 000

* Superfamily kr 20 000

* Thom Hell kr 25 000

* Tur on Tour kr 30 000

* Union Blues Bandkr 30 000



Utenlandsturneer:

* Cato Salsa Experience kr 55 000

* Dimmu Borgir kr 75 000

* Ellet Tour – King Midas, Evil Tordivel, Datarock kr 80 000

* Emmerhoff and the Melancholy Babies kr 35 000

* Furia kr 40 000

* Gluecifer kr 80 000

* Johndoe kr 20 000

* Jr Ewing kr 50 000

* Kaptein Kaliber – Storbandturné kr 30 000

* Lars Horntveth kr 50 000

* Madder Mortem – Grimfrist – Red Harvest og Arcturus kr 50 000

* NOXAGT kr 30 000

* Ralph Myerz and the Jack Herren Band kr 60 000

* Sgt. Petter kr 30 000

* Silver kr 60 000

* Smalltown Supersound kr 50 000

* Supersilent kr 45 000

* Surferosa kr 45 000

* The Low Frequency in Stereo kr 30 000

* The Mormones kr 30 000

* Thomas Dybdahl kr 60 000

* Thulsa Doom kr 35 000

* Waterfall Records til W 1 Acoustic Night at the Audly – presentasjon av norske artister for engelsk platebransje kr 40 000

* WE kr 40 000



Arrangører og festivaler

* Dark Season Blues Spitsbergen 2004kr 40 000

* Eggstockfestivalen 2004 kr 20 000

* Fjellparkfestivalen 2004 kr 25 000

* Foreningen Sentrum Rock Klubb – konserter på Checkpoint Charlie våren 2004 kr 35 000

* Fredrikstad Rockeklubb – konsertserien The Crypt kr 15 000

* Fucking North Pole Festival 2004 i Tromsø kr 60 000

* Insomnia Festival 2004 kr 30 000

* Lo-fi kafeen – konsertertvirksomhet 2004 kr 35 000

* Lost Weekend 2004 kr 40 000

* Månefestivalen 2004 kr 55 000

* Nidaros Bluesfestival 2004 kr 30 000

* Slottsfjell Festivalen 2004 kr 40 000

* Stiftelsen Kulturlokomotivet – konsertdrift kr 30 000

* Studentersamfunnet i Alta – konsertvirksomhet kr 50 000

* Studentsamfunnet i Sogndal – konsertvirksomhet kr 50 000

* Tauterstokk 2004 kr 30 000

* Trondheim Konsertsceneforening – konserter på Blæst kr 50 000

Tilskuddsordningen het tidligere turné-, transport- og festivalstøtten (TTF-ordningen), men skiftet navn i 2004 til turné- og arrangørstøtte for rock og populærmusikk. Ordningen har fra i år også blitt lagt inn under Norsk kulturfond.

Total budsjettramme for 2004 er 4,545 millioner kroner.

Turné- og arrangørstøtten er rettet mot utøvere og arrangørleddet innen de populærmusikalske sjangerne. Målgruppen er band og artister som allerede har markert seg regionalt, nasjonalt eller internasjonalt og arrangører som kan vise til et samsvar mellom program, innhold og aktivitetsnivå.

Støtten inndeles i tre kategorier: Norgesturneer, utenlandsturneer og festivaler og arrangører.

I fordelingen av midler vektlegger Kulturrådet å prioritere artister med et personlig uttrykk innen sin sjanger og som står foran en kunstnerisk og markedsmessig utvikling, samt prioritere arrangører med et godt gjennomarbeidet program og et realistisk ambisjonsnivå

Ordningen har i inneværende år et eget utvalg med følgende medlemmer: Sverre Fossen (utvalgsleder), Henrikke Helland, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Håkon Rundberg og Kristin Winsents.