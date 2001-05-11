Popface
Trust Me Records utvider

11.05.2001
- Red.

Det uavhengige selskapet Trust Me Records i Oslo har så langt bare gitt ut plater med den amerikanske undergrunnsartisten Laptop. Nå ekspanderer platedirektør Marit Karlsen med å knytte til seg Remington Super 60 og Popface – to av Norges mest lovende undergrunnsband.

Marit Karlsen har drevet Trust Me i syv måneder, og synes nå tiden er inne for å kikke litt nærmere på hjemmemarkedet.

— Jeg gjør alt helt alene, og det tar selvfølgelig tid å få ting på beina. Nå er det meste av Laptop-katalogen på plass, så da synes jeg det er naturlig å vende blikket hjemover. All utenlandsjobbingen har nesten tatt knekken på meg, og er i tillegg uforholdsmessig dyrt. En av fordelene med norske band er at de har sitt eget nettverk her hjemme, og sikkert også har lettere for å få oppmerksomhet fra norsk presse.

Remington Super 60 er fra Fredrikstad, og vil komme med sitt debutalbum på Trust Me til høsten. I tillegg vil det kanskje dukke opp en EP med remikser fra bl.a. Apoptygma Berzerk og den hollandske artisten Solex.

Popface-utgivelsene er litt mer ferdige, og vil starte med en EP kalt ”Calling Back, Falling Back”. Trioen skal spille fengende, småstøyete popmusikk, og har en høy stjerne i hjembyen Stavanger. Selv har Marit Karlsen originalt nok ikke en gang sett sin nyeste signing.

— Men jeg har fått dem anbefalt i detalj fra folk jeg stoler på.

Hjemmesidene til Remington Super 60 finner du her, mens du kan gå til Popface på denne lenken.

En annen versjon av denne artikkelen er å lese i nyeste utgave av FaroJournalen.

