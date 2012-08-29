Sterke sponsorer i Bergen

Med private midler ligger nivået på prisene i The International Edvard Grieg Piano Competition i øverste sjikt.

Kultursponsingen flater ut, melder Aftenposten denne uken (bare papir). Avisen henviser til tall fra analysebyrået Sponsor Insight som viser at sponsorveksten på 11 % fra 2009 til 2010, flatet ut i 2011. Prognosene for 2012 tyder på fortsatt stillstand.

Men i Bergen har man nylig renovert Troldhaugens konsertsal, i Edvard Griegs gamle hjem, nesten utelukkende med sponsormidler.

Nå går The International Edvard Grieg Piano Competition av stabelen, også den løftet av private midler.

— Det har vært knallhard jobbing, innrømmer direktør Ingrid Røynesdal, som mener arbeidet med å skaffe sponsorer handler mye om å overbevise om visjonen bak prosjektet.

Fra Oslo til Bergen

Røynesdal mener konkurransen hører hjemme på Troldhaugen.

— Et slikt arrangement er i våre øyne en veldig fin måte å forvalte Griegs arbeid på. Å få unge pianister fra hele verden til å øve inn musikken hans er viktig for oss, sier hun.

Noe av det første Røynesdal gjorde da hun fikk jobben på Troldhaugen i fjor var derfor å kontakte Einar Steen-Nøkleberg, konkurransens far, som var positiv til å flytte den fra Oslo til Bergen.

— Samtidig ønsket vi å gjøre den enda mer ambisiøs, noe som innebar at vi måtte lete etter friske midler. Med førsteprisen, som nå er på 30 000 euro, ligger prisen i øverste sjikt av slike konkurranser, forteller Røynesdal.

30 000 euro tilsvarer om lag 225 000 norske kroner.

Søker helhet

Det har også vært viktig for direktøren på Troldhaugen å skape forankring i det lokale miljøet. Bergen Filharmoniske Orkester, Griegakademiet og en rekke konsertsteder i regionen er med på laget. Leif Ove Andsnes er en del av juryen.

Pianistene skal bo hos vertsfamilier, og det er laget et eget publikumsprogram der ambisjonen er å gi flere innsikt i hva man lytter etter når man skal vurdere kunstneriske prestasjoner på internasjonalt nivå.

Helheten i arrangementet var viktig for å klare å engasjere næringslivet og de offentlige aktørene, understreker Røynesdal.

— Også den offentlige støtten er viktig for oss. Med offentlige midler i bunnen har man en slags legitimitet for at prosjektet er kunstnerisk solid.

Lett å bli hørt

The International Edvard Grieg Piano Competition har et budsjett på om lag 3 millioner kroner. Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen er konkurransens hovedsponsor. Konkurransens tre hovedpriser, på henholdsvis 30.000, 20.000 og 10.000 euro, er gitt av Wenche og Halfdan B. Griegs Idéfond og GC Rieber Fondene.

Konkurransen er også støttet også av Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Norwegian Hull Club og Bergesen Allmennyttige Fond.

Påfallende ofte kommer nyheten om sponsormidler til kulturlivet i Bergen. Senest i fjor høst, da Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen inngikk sponsoravtaler med Bergen Filharmoniske Orkester, Leif Ove Andsnes og Festspillene i Bergen.

— Hva er årsaken til det?

— Dette opptar meg for tiden! Svaret er komplekst, men i Bergen finnes muligheter som er vanskeligere å få tilsvarende øye på i Oslo. Byen har en ideell størrelse. Den er dynamisk, men ikke så stor at man forsvinner. Det er lett å bli hørt, og både mot det offentlige og næringslivet er det mulig å få til spenstige dialoger. De private aktørene ser kanskje tydeligere her at også de må trå til om man skal få til en skikkelig oppdrift i kulturlivet, sier Røynesdal.

Edvard Grieg International Piano Competition blir arrangert i Bergen 1.-9 september. Se fullstendig program her.