Ny assistentdirigent i Bergen

Kai Grinde Myrann blir ny assistentdirigent for Bergen Filharmoniske Orkester fra august 2013.

Myrann (1987) tar over etter Halldis Rønning som har vært assistentdirigent for orkesteret i to år.

Kai Grinde Myrann har en mastergrad i orkesterdirigering ved Norges musikkhøgskole, med Ole Kristian Ruud som veileder. 8. mai 2013 hadde han sin avsluttende eksamenskonsert med Kringkastingsorkesteret, som bl.a. fremførte Vårofferet av Stravinskij sammen med studenter fra musikkhøgskolen.

Les også:

I juni 2012 debuterte han som operadirigent i produksjonen «Lillebror og Knerten» ved Den Norske Opera. Utover mastergradsstudiene med Ruud har han fått undervisning av Jukka-Pekka Saraste, Jorma Panula, Per Sigmund Thorp, Fred Buttkewitz og Cathrine Winnes Trevino.

I tillegg til orkesteraktiviteten har han også vært aktiv i kormiljøet, både som sanger i anerkjente kor som Grex vocalis, Ensemble 96 og ensemberlino vocale, og som dirigent for LillCanto fra 2009 til 2012. I 2010 dannet Myrann sammen med komponistene Martin Rane Bauck og Martin Ødegaard samtidsmusikkensemblet Aksiom, som han fremdeles er kunstnerisk leder for. Han er også leder for den norske avdelingen av Ung Nordisk Musikk, som 20.–24. august 2013 vil arrangere en festival i Oslo der verker av 35 unge nordiske komponister vil bli fremført.

Les også:

Tidligere har han også avsluttet kandidatstudiet i komposisjon ved NMH og som utvekslingsstudent ved Hochschule für Musik «Hanns Eisler» i Berlin, med lærere som Olav Anton Thommessen, Bjørn Kruse og Jörg Mainka.

I inneværende sesong vil Myrann dirigere flere konserter, deriblant to familiekonserter og Bergens Tidendes ønskekonserter. Han vil også dirigere Janaceks ‘Capriccio’ på Troldhaugen med pianisten Jean-Efflam Bavouzet som solist. I tillegg vil han assistere både sjefdirigent Andrew Litton, Edward Gardner, Neeme Järvi og Robin Ticciati.

«Kai Grinde Myrann overbeviste på prøvedirigeringen gjennom en frisk og naturlig musisering. På svært kort tid klarte han å etablere en god kjemi med orkesteret, og hans instruksjon var klar og preget av naturlig autoritet», skriver orkesteret i sin pressemeding.

Tidligere assistentdirigenter har vært Trond Husebø og Torodd Wigum.