24 søkte, og Norges musikkhøgskole vant konkurransen om prestisjeordningenen Senter for fremragende utdanning.

Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer. Det er NOKUT (Norsk senter for kvalitet i utdanningen) som står for tildelingen. Den gir en finansiering på 3 millioner årlig i 5 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år.

Musikkhøgskolens konsept for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving er å utdanne musikere på høyt kunstnerisk nivå og som er kvalifisert for et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv i rask endring.

I juryens vurdering ble det særlig lagt vekt på at konseptet var klart og tydelig formulert, at senterets ideer var tydelige og relevante og praktisk tilpasset dagens virkelighet i høyere musikkutdanning. Juryen skrev at Norges musikkhøgskole allerede er i teten innen musikkpedagogisk forskning, og det er et meget godt grunnlag for det foreslåtte senteret.

– Senterstatusen gir oss muligheter for å arbeide målrettet og med større tyngde for å videreutvikle og styrke norsk musikkutdanning. Dermed vil studentene stå bedre rustet til å klare seg i den internasjonale konkurransen det møter i arbeidslivet, også her i Norge, sier senterleder og førsteamanuensis i musikkpedagogikk Ingrid Maria Hanken

Senter for fremragende utdanning i musikkutøving ved Norges musikkhøgkole skal bygge videre på en mangeårig forskningsinnsats innen høyere musikkutdanning.



Les mer om senteret; mål, prosjekter, søknaden og NOKUTs tilbakemelding.