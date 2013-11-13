24 søkte, og Norges musikkhøgskole vant konkurransen om prestisjeordningenen Senter for fremragende utdanning.

Senterstatus tildeles miljøer i universitets- og høgskolesektoren som framstår som innovative og med dokumentert fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Hensikten med ordningen er å utvikle ny kunnskap og erfaring som også skal spres til andre miljøer. Det er NOKUT (Norsk senter for kvalitet i utdanningen) som står for tildelingen. Den gir en finansiering på 3 millioner årlig i 5 år, med mulighet for forlengelse i ytterligere 5 år.

Musikkhøgskolens konsept for Senter for fremragende utdanning i musikkutøving er å utdanne musikere på høyt kunstnerisk nivå og som er kvalifisert for et internasjonalt og konkurransepreget arbeidsliv i rask endring.

I juryens vurdering ble det særlig lagt vekt på at konseptet var klart og tydelig formulert, at senterets ideer var tydelige og relevante og praktisk tilpasset dagens virkelighet i høyere musikkutdanning. Juryen skrev at Norges musikkhøgskole allerede er i teten innen musikkpedagogisk forskning, og det er et meget godt grunnlag for det foreslåtte senteret.

– Senterstatusen gir oss muligheter for å arbeide målrettet og med større tyngde for å videreutvikle og styrke norsk musikkutdanning. Dermed vil studentene stå bedre rustet til å klare seg i den internasjonale konkurransen det møter i arbeidslivet, også her i Norge, sier senterleder og førsteamanuensis i musikkpedagogikk Ingrid Maria Hanken
Senter for fremragende utdanning i musikkutøving ved Norges musikkhøgkole skal bygge videre på en mangeårig forskningsinnsats innen høyere musikkutdanning.

Les mer om senteret; mål, prosjekter, søknaden og NOKUTs tilbakemelding.

Komponist og bassist Ingebrigt Håker Flaten med Tingingsverket til Vossa Jazz

Ingebrigt Håker Flaten med Tingingsverket på Vossa Jazz 2020

Ingebrigt Håker Flaten Octett framfører verket «EXIT KNARR» under jazzfestivalen i april.

Utdeling Jon Laukvik RCO Medal

Organist Jon Laukvik tildelt britenes høyeste utmerkelse: The Royal College of Organists Medal

Lørdag 12. mars mottok organist og komponist Jon Laukvik The Royal College of Organists Medal.

Oslo Musikkråd medlemmer foran gamle Munch.

– Oslo mangler lokaler for bredden i kulturlivet. Gå videre med Gamle Munch!

Nasjonale festivaler såvel som frivilligledere i bydelen Tøyen ber om å få bruke det gamle Munchmuseet. Permanent.