Phonofile inngår nytt samarbeid med Sony BMG, iTunes og Free Record Shop

Forrige uke inngikk norske Phonofile en avtale med amerikanske iTunes, som snart vil gjøre norsk musikk tilgjengelig for nedlasting i både USA og Europa. Vår hjemlige musikkdistributør har også satt i gang et samarbeid med nederlandske Free Record Shop, om salg av norsk repertoar i deres nedlastingstjeneste. Dette kombinert med nok en fersk avtale med Sony BMG, vil gi enda flere lydfiler med norske artister for nedlasting fra utenlandske datamaskiner. – Vi er godt fornøyde så langt, sier Phonofiles Erik Brataas til Ballade.

Av Knut Steen

Norske Phonofile har i lengre tid jobbet mot verdens største musikkfilselger, Apple iTunes. I forrige uke, nærmere bestemt den 29. mars, kunne de endelig offentliggjøre at samarbeidet er i boks.

— En genial mulighet

Phonofile vil i første omgang levere en katalog på ca 35.000 enkeltinnspillinger fra norske uavhengige plateselskaper til iTunes Music Store, inkludert artister som Bjørn Eidsvåg, Vamp, Kaizers Orchestra, Midnight Choir, Vertavo String Quartet, Kari Bremnes og mange, mange flere.

— Disse 35.000 musikkfilene dekker den delen vi forvalter eneretten til på vegne av musikkselskapene. Etter hvert som vi får klarsignal fra de andre plateselskapene, vil deres repertoar bli inkludert fortløpende, forteller daglig leder i Phonofile, Erik Brataas.

Han tror de aller fleste rettighetshavere til musikk vil være positive til samarbeidet.

— Alle som tilbyr musikk hos oss, vil få dette som en opsjon, som de kan si ja eller nei til. Etter som iTunes utvider antall land man kan kjøpe musikkfiler fra, vil vårt repertoar henge med. Vi regner med at de langt fleste vil synes at dette er en genial måte å gjøre ting på.

— God avtale for plateselskapene

iTunes begynte med å selge musikkfiler kun til USA, med Storbritannia hakk i hæl. På grunn av enorm etterspørsel har de etter hvert utvidet kundepotensialet sitt til også å omfatte Canada, Østerrike, Belgia, Tyskland, Finland, Frankrike, hellas, Irland, Italia, Luxembourg, Nederland, Portugal og Spania. Svenske, danske og norske brukere kan fremdeles ikke kjøpe musikkfiler fra iTunes, men dette er noe man håper å få innen året er omme.

Samarbeidet med iTunes er resultatet av et halvt års intensivt arbeid fra Phonofile sin side, forteller Brataas:

Det begynte å dra seg til på slutten av fjoråret. Grunnen til at vi ikke har hatt en avtale før nå, er knyttet til selve forhandlingsprosessen. Jeg har ikke anledning til å avsløre detaljer i avtalen vi nå har signert, men vi er fornøyde med både PPD-pris og andre forhold. Vi føler at det vi har blitt enige om, vil gi plateselskapene en rettferdig andel av salget, sier Brataas.

Rettferdighet for smale sjangre

Samme dag som iTunes-avtalen ble offentliggjort på Phonofiles nettside, ble også et samarbeid med den nederlandske musikkjeden Free Record Shop lagt frem. Free Record Shop er også den musikkdetaljisten som har flest butikker i Norge.

— Avtalen vi har gjort med Free Record Shop omhandler akkurat det samme repertoaret som vi foreløpig har avtalt i forhold til iTunes. Musikkjeden har en nettbutikk for digitalt salg i Nederland, og bygger fortløpende ut til å dekke mange land i Europa. Avtalen omfatter i første omgang salg via Free Record Shops tjenester i Norden og Be-Ne-Lux. Vi starter nå arbeidet med å tilrettelegge for leveranser av store mengder lydfiler og tilhørende metadata, og regner med at den første leveransen finner sted i løpet av noen få uker, kan Brataas fortelle.

Felles for begge avtalene, er Phonofiles krav om at smale sjangre ikke skal kunne diskrimineres. De internasjonale samarbeidspartnerne får dermed ikke anledning til å luke ut musikk som ikke antas å ha høyt salgspotensial.

— Vi har satt som krav at all musikken vi leverer skal gjøres tilgjengleig, ikke bare den som er mest interessant i kommersielt øyemed. Det er veldig viktig for oss at de smalere musikksegmentene også sikres en plass igjennom disse avtalene, presiserer Brataas.

Phonofile har i tillegg også i den siste måneden inngått avtaler med det svenske selskapet InProdicon som er drifter en rekke nettbutikker i Norden, samt en avtale med Phonofile Danmark som driver 5 nettbutikker i Danmark.

Den første av de fire store

Men den aller største nyheten – i alle fall den som vekker mest begeistring hos Brataas – er samarbeidet med den nyfusjonerte giganten Sony BMG. For mens de uavhengige, norske plateselskapene var raskt ute med å levere musikk til Phonofile, har de internasjonalt styrte sværingene latt vente på seg. Nå utgis riktignok det aller meste av norsk musikk på uavhengige selskaper, men for å kunne tilby et bedre helhetsbilde av nasjonal musikk, er det naturligvis også attraktivt å få med seg de internasjonale selskapenes utgivelser – som ofte gjør det godt på salgslistene.

Fra Seigmenn til Idol-Gaute

— Dette er overmåte hyggelig! Vårt første samarbeid med et multinasjonalt plateselskap har vært en lang prosess, men det er ingen hemmelighet at dette er noe vi har ønsket oss helt siden oppstarten. Vi har holdt og holder en fortløpende dialog med alle disse selskapene, og da er det veldig hyggelig at vi kommer i gang, sier Brataas, før han fortsetter:

— Sony BMG kommer til å gjøre våre tjenester bedre, og representerer en fin musikkatalog vi gleder oss til å gjøre tilgjengelig for digitalt salg. Samlet sett har de en svært rikholdig og spennende katalog med norsk musikk, og vi ser i like stor grad frem til å kunne tilgjengeliggjøre mange av de historisk sentrale rockutgivelsene fra Sony-katalogen (DumDum Boys, Seigmen, Motorpsycho osv.) som det siste nye fra Idol-fronten, melder Brataas.

Mye prat, lite ull

Så kan man naturligvis lure på hvorfor denne avtalen har vært så tung å ro i land, og hvorfor selskaper som Warner, EMI, Universal og Bonnier Amigo fremdeles sitter på gjerdet. Brataas forteller at det aldri har vært noe å utsette på dialogen med de norske avdelingene, men at den foreløpig har resultert i svært lite.

— Vi har prøvd å få dem med siden 1999, så det er i alle fall ikke opp til oss. Selskapene selv kan sikkert svare deg bedre på hvor bøygen ligger, men jeg har vel inntrykk av at slike beslutninger er overlatt til selskapenes respektive hovedkontorer. Da er det ikke helt unaturlig at en liten tjeneste, som dreier seg om ett lokalt repertoar, ikke blir høyt prioritert. Det er mulig de norske avdelingene har litt avgrenset handlingsrom i forhold til hva de kan gjøre lokalt, tror Brataas kan være en forklaring.

Filsalg – stort potensial for nisjeartistene

Ellers kan Brataas fortelle at salget fra Phonofiles nettbutikk, www.musikkonline.no , har begynt å sette fart. Fra en svært sped begynnelse i 2002, omsetter butikken nå mellom 300 og 1000 lydfiler per døgn.

— Siden august 2004 har vi hatt en markant salgsøkning, jevnt over har vi ligget 100% over forrige års salg, måned for måned. De som selger mest på cd selger også flest nedlastinger, men det er en utrolig bredde totalt sett. Vi ser i stadig økende grad at potensialet til små selskaper er veldig god på nett. Brataas tror at dette også kan gjøre seg gjeldende i utlandet:

— For en del aktive artister vil det være godt salgspotensial utenfor Norges grenser. Av det vi allerede omsetter til utlandet, ser vi at det finnes nettverk for folk som er interesserte i en spesiell artist. Her forteller man andre hvor man får kjøpt spesielle utgivelser. Nå er det ikke alt vi forstår av tendenser i forhold til vårt eget salg, men det kan se ut som nisjeartistene har større potensial enn rene pop-utgiveldser når det gjelder nettsalg, fordi jungeltelegrafen fungerer veldig godt i slike miljøer.

Fra fil til fysisk produkt

Men den største forskjellen mellom det fysiske produkt og musikkfilen er man enda langt unna å kompensere for, innrømmer Brataas. Phonofile har all teknologi liggende klar for å la tilbyderne legge ut CD-omsalg og ekstramateriale, men foreløpig er det svært få som benytter seg av muligheten til å gjøre de nedlastene varene til noe eksklusivt.

— Noen av plateselskapene har lagt ut PDF-utgaver av covere som folk kan laste ned og skrive ut, men foreløpig er de alt for lite bevisste på hvor mye mer attraktiv dette vil gjøre en nedlastet utgivelse. Ved å legge ved artistbiografier, bilder og annet snacks kan man mye lettere nå ut til de som fremdeles er opptatte av det fysiske produktet. Så lenge det dreier seg om digitalt innhold, er det bare fantasien som setter grenser. Selv om vi er en liten bedrift med noe begrenset arbeidskapasitet, håper vi at plateselskapene snart får øynene opp for denne muligheten. Det vil ganske sikkert gi bedre salg, og på sikt ”omvende” en del av de som ellers er skeptiske til verdien av nedlastet musikk, tror Phonofile-sjefen.