Ny direktør for Festspillene i Nord-Norge: – En av Nord-Norges sterkeste kapasiteter

– Vi skal selvsagt være den fremste arena for talent og kunstnerisk utvikling i nord og samtidig sørge for at verden ser de unike stemmene som kommer fra nord, sier den påtroppende direktøren.

Susanne Næss Nielsen kommer fra stillingen som leder i Davvi – Senter for scenekunst, og er styreleder i Fond for lyd og bilde.

Hun har bred bakgrunn fra ulike roller i norsk kulturliv, hvor hun har jobbet både strategisk og operativt.

I sin nåværende rolle har hun jobbet tett på mange av Nord-Norges festivaler i mange år, og har utviklet kunstnerisk innhold både nasjonalt og internasjonalt. Hun er utdannet journalist og har styreerfaring fra flere relevante organisasjoner, inkludert Festspillene i Nord-Norge i perioden 2012-2020.

– Jeg gleder meg til å bygge videre på den sterke posisjonen Festspillene har i Nord-Norge. Denne festivalen er en sentral samfunnsbygger, og jeg ønsker å videreutvikle det – både med partnere som allerede kjenner Festspillene godt, men også med nye aktører som ikke kjenner festivalen så godt enda, sier Nielsen.

LES OGSÅ: Nytt styre for Fond for lyd og bilde

Styreleder Roald Linaker er veldig fornøyd med ansettelsen av Susanne Næss Nielsen, og ser fram til at hun skal følge opp det gode arbeidet fra nåværende direktør Ragnheiður Skúladóttir:

– Jeg er glad for at vi har fått på plass en så kunstnerisk sterk, strategisk og inkluderende ny festspilldirektør. Hennes arbeid på tvers av det norske kunstfeltet er imponerende og forteller meg at vi ikke bare får en som har pulsen på det som skjer i nord, men også har et bredt kontaktnett internasjonalt som Festspillene i Nord-Norge vil nyte godt av.

LES OGSÅ: Festspillene i Nord-Norge: Direktør Ragnheiður fortsetter

Nielsen trekker fram rollen som Festspillene har i å utvikle og løfte fram nye historier fra nord.

Ledige stillinger Trondheim Symfoniorkester Produksjonssjef 12.04.26 Førdefestivalen Marknads- og kommunikasjonssjef 06.04.26 Lørenskog kulturskole Rektor 26.03.26 Hammerfest kulturskole Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans 06.04.26 UiT Norges arktiske universitet Førsteamanuensis i musikkpedagogikk 16.04.26 Frosta kommune Kultur Tilkallingsvikar kulturskolen 03.04.26 Se alle stillinger

– Kunstnere i nord utvikler ofte sine prosjekter i tett dialog med sine miljøer. Det gjør arbeidet svært relevant og ofte foran sin tid. Med så sterke kunstneriske stemmer fra nord gir det Festspillene en unik mulighet til å være noe mer og noe annet en festivaler flest, fortsetter Nielsen.

LES OGSÅ: Jazzpianist Eivind Valnes tildelt Stubøprisen under Festspillene i Nord-Norge

Den nye festspilldirektøren vil gjøre Harstad til sin nye hjemby i løpet av første halvår i 2025, og ser fram til å bli enda bedre kjent med byen.