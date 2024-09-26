Susanne Næss Nielsen trer inn i stillingen som FNNs direktør i første halvdel av 2025.(Foto: Mats Bakken)

Ny direktør for Festspillene i Nord-Norge: – En av Nord-Norges sterkeste kapasiteter

26.09.2024
- Red.

– Vi skal selvsagt være den fremste arena for talent og kunstnerisk utvikling i nord og samtidig sørge for at verden ser de unike stemmene som kommer fra nord, sier den påtroppende direktøren.

Susanne Næss Nielsen kommer fra stillingen som leder i Davvi – Senter for scenekunst, og er styreleder i Fond for lyd og bilde.

Hun har bred bakgrunn fra ulike roller i norsk kulturliv, hvor hun har jobbet både strategisk og operativt.

I sin nåværende rolle har hun jobbet tett på mange av Nord-Norges festivaler i mange år, og har utviklet kunstnerisk innhold både nasjonalt og internasjonalt. Hun er utdannet journalist og har styreerfaring fra flere relevante organisasjoner, inkludert Festspillene i Nord-Norge i perioden 2012-2020.

Jeg gleder meg til å bygge videre på den sterke posisjonen Festspillene har i Nord-Norge. Denne festivalen er en sentral samfunnsbygger, og jeg ønsker å videreutvikle det – både med partnere som allerede kjenner Festspillene godt, men også med nye aktører som ikke kjenner festivalen så godt enda, sier Nielsen.

LES OGSÅ: Nytt styre for Fond for lyd og bilde

Styreleder Roald Linaker er veldig fornøyd med ansettelsen av Susanne Næss Nielsen, og ser fram til at hun skal følge opp det gode arbeidet fra nåværende direktør Ragnheiður Skúladóttir:

Jeg er glad for at vi har fått på plass en så kunstnerisk sterk, strategisk og inkluderende ny festspilldirektør. Hennes arbeid på tvers av det norske kunstfeltet er imponerende og forteller meg at vi ikke bare får en som har pulsen på det som skjer i nord, men også har et bredt kontaktnett internasjonalt som Festspillene i Nord-Norge vil nyte godt av.

LES OGSÅ: Festspillene i Nord-Norge: Direktør Ragnheiður fortsetter

Nielsen trekker fram rollen som Festspillene har i å utvikle og løfte fram nye historier fra nord.

– Kunstnere i nord utvikler ofte sine prosjekter i tett dialog med sine miljøer. Det gjør arbeidet svært relevant og ofte foran sin tid. Med så sterke kunstneriske stemmer fra nord gir det Festspillene en unik mulighet til å være noe mer og noe annet en festivaler flest, fortsetter Nielsen.

LES OGSÅ: Jazzpianist Eivind Valnes tildelt Stubøprisen under Festspillene i Nord-Norge

Den nye festspilldirektøren vil gjøre Harstad til sin nye hjemby i løpet av første halvår i 2025, og ser fram til å bli enda bedre kjent med byen.

Prisvinner Eivind Valnes (t.v.) og prisutdeler Sofus Urke

Jazzpianist Eivind Valnes tildelt Stubøprisen under Festspillene i Nord-Norge

Valnes har vært en sentral aktør i nordnorsk jazzmiljø og en viktig pedagog i utviklingen av nye jazztalenter i landsdelen.

Jon Are Masternes, aka KLISH

Hovednavnet på Festspillene i Nord-Norge satser trippelt

Etter at festivalen utnevnte rapperen KLISH til årets Festspillprofil, svarte tromsøværingen med å skape hele tre sjangeroverskridende bestillingsverk.

Festspillene i Nord-Norge: Direktør Ragnheiður fortsetter

Forlenger kontrakt med direktøren.

Festspillene i Nord-Norge: Direktør Ragnheiður fortsetter

Forlenger kontrakt med direktøren.

Lillebjørn Nilsen på scenen.

Takk for sangene – og tegningene, Lillebjørn!

Dette var det siste vi omtalte fra Lillebjørn Nilsens hender: Da han tegnet en annen Nilsen.

Djangofestivalen

Djangofestival: Der fingre og føtter farer raskere enn omikron

DJANGO I KORONAENS TID: Sigøynerjazz og sigøynerdans med frafall, men ingen savn. Og ikke minst et publikum som lar seg...

Almir og puffene Foto: Lars Opstad / Kulturtanken

Marked for musikk kan være mye mer enn en skolesekk-samling

Flere av produksjonene virker polerte og påfallende like i innpakningen, som om de følger en uskreven mal for å tekkes...