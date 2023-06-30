Jazzpianist Eivind Valnes tildelt Stubøprisen under Festspillene i Nord-Norge

Valnes har vært en sentral aktør i nordnorsk jazzmiljø og en viktig pedagog i utviklingen av nye jazztalenter i landsdelen.

Stubøprisen kommer fra minnefondet etter jazzmusiker og gitarist Thorgeir Stubø. Stubø gikk bort i oktober 1986, bare 43 år gammel. Han omtales ofte som en av landets fremste gitarister gjennom tidene. Thorgeir Stubøs minnefond ble opprettet i 1987, og prisen skal bidra til å hedre en stor jazzmusiker og samtidig stimulere nordnorsk kultur.

Stubøprisen deles ut hvert annet år til en person som gjør eller har gjort en særlig innsats for jazzmiljøet i Nord-Norge, og torsdag kveld ble prisen overrakt jazzpianist Eivind Valnes (61), bosatt i Sørreisa.

Valnes har i flere tiår vært en sentral aktør i nordnorsk jazzmiljø og en viktig pedagog i utviklingen av nye jazztalenter i landsdelen, sier juryen, som omtaler Valnes slik videre:

Valnes’ høye kunstneriske nivå er dokumentert gjennom en rekke CD-utgivelser der han medvirker med ulike artister, både nasjonale og internasjonale. Han kan vise til omfattende pedagogisk virksomhet ved ulike institusjoner. Valnes har blant annet undervist på masternivå og bachelornivå ved Musikkonservatoriet UiT, der han er ansatt som førsteamanuensis. Valnes er en lærer som inspirerer og hjelper studentene med å utvikle seg. Og han er en usedvanlig god akkompagnatør til studentene – enten det er viser, salmer, pop eller jazz. Han har også gjort en svært viktig jobb på Kongsbakken videregående skole i Tromsø innenfor rytmisk musikk og jazz, noe som har bidratt til rekruttering av nye talenter til Musikkonservatoriet i Tromsø. I tillegg har han vært instruktør på diverse kurs, kordirigent, storbandinstruktør og kunstnerisk leder for Målselv spelemannslag. Man skal lete lenge i landsdelen for å finne en mer allsidig utøver. Men jazz står hans hjerte nærmest. En viktig side av Valnes sitt kunstneriske virke er prosjektene med musikk av Arvid Hanssen og med nordnorsk visekunst i fokus. Som en dyktig støttespiller og sessionmusiker, har Eivind Valnes over lang tid bidratt til kulturlivet i landsdelen på flere plan.

Stubøprisen består av et diplom laget av kunstneren Karl Erik Harr og et stipend på kr. 25.000. Prisen ble delt ut for 18. gang.

Tidligere prisvinnere:

saksofonisten Kjell Bartholdsen (1989)

saksofonisten Henning Gravrok (1991)

vokalisten Marit Sandvik (1993)

gitaristen Øystein Norvoll (1995)

pianisten Jan Gunnar Hoff (1997)

trommeslageren Trond Sverre Hansen (1999)

bassisten Konrad Kaspersen (2001)

trombonisten Øystein B. Blix (2003)

trompeteren Tore Johansen (2005)

gitaristen Hallgeir Pedersen (2007)

trommeslageren Finn Sletten (2009)

musikkjournalisten og forfatteren Jan Ditlev Hansen (2011)

jazzmusikeren og organisatoren Tim Challman (2013)

bassisten Oddmund J. Finnseth (2015)

jazzgitaristen og komponisten Håvard Stubø (2017)

trommeslageren og komponisten Roger Johansen (2019)

trombonisten og jazzmusikeren Arvid Martinsen (2021)