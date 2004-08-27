Norsk Rockforbund: – Quartfestivalen er en foregangsfestival

Quart-festivalen mangler tre millioner kroner og permitterer alle seks ansatte. – Problemene i Quart-festivalen bør ikke overraske noen, mener NRK Musikknytts kommentator Arne Kristian Gansmo. – Quart-styret kan umulig har fått med seg at resten av festival-norge de siste par åra har blitt kraftig profesjonalisert – sammenliknet med tunge aktører som Moldejazz og Norwegian Wood framstår Quart som de rene amatører, skrev Gansmo. Nå tar Norsk Rockforbund Quarten i forsvar: – Quartfestivalen har vært en foregangsfestival helt siden starten, og har vært med på å skape den festivalboomen vi nå ser i landet. Til tross for sexskandalene var årets Quartfestival et utrolig vellykket arrangement, skriver NRFs Monica Larsson, som også mener Gansmos forsøk å sette Quarten opp mot de to andre festivalledelsene er usakelig.

Av Monica Larsson, leder for Norsk Rockforbund

Quartfestivalen har tapt penger også i år, ja – men å arrangere en utendørsfestival er risikosport! Regn og dårlig vær gir dessverre svært ofte røde tall. Dårlig vær gir lite publikummere som igjen fører til dårlig øl og mat salg og tapte inntekter. Quartfestivalen tapte store penger på regnværet fredag og lørdag under festivalen, dette er svært beklagelig, men dessverre ganske vanlig i festivalnorge.

En foregangsfestival på booking!

Quartfestivalen har siden starten vært med å utvikle festivalnorge. De har gjort begrepet «festivalsommer» til et allemannseie. Nå som sommeren er på hell kan vi oppsummere årets festivalsommer som sannsynligvis tidenes beste. Aldri før har det vært flere festivaler i Norge! Og publikum strømmer til! Nå er det festivaler i hver enn bygd og by, noe som igjen fører til unike musikkopplevelser for et stort publikum. Quartfestivalen har som foregangsfestival i Norge, vært med på å skape den boomen vi er vitne til nå. Videre har Quarten vært med på utviklingen som norsk musikk har hatt de siste årene – noe som gagner både arrangører, artister og ikke minst publikum.

Quarten har alltid vært i forkant – og vært modige – i forhold til booking av artister. De har helt siden starten booket nye, spennende, utviklende og kunstnerisk utfordrende – og kanskje provoserende band. Balansen mellom såkalt «populær» og «alternativ» musikk har gjort at de har hatt en fin mix av kommersielle og kunstneriske uttrykk. Dette har vært festivalens styrke og ikke minst sørget for at mange norske band har fått spilt på en stor scene for et stort publikum.

Quart og offentlige støttekroner

Quartfestivalen ble i vår (heldigvis) reddet av Cultiva. Dette vet jeg sommerens Quartpublikum er svært glade for! Norsk Kulturråd støttet festivalen med 400 000 kroner. Dette er kjærkomne statskroner i Quart-kassa. Nå utfordrer Gansmo i Musikknytt Kulturrådet til å «finlese regnskapsskjemaet» for festivalstøtten til neste år.

Bare for å understreke et viktig poeng: NRF oppfordrer og kurser alle sine medlemmer til å holde svært god orden i sine regnskapsrutiner, og vi anser ikke Quartfestivalen for å være unndratt dette prinspippet – men, og dette er et viktig men; hvis statsstøtten skal fjernes slik Kulturrådet varslet i en egen pressemelding 8. januar i år (se Ballade 08.01.04) – må det være lov å spørre seg: Når skal andre festivaler i Norge, med langt større offentlig støtte enn Quarten får samme beskjed? Om å «klare seg på egne ben» fra neste år av?

400 000 fra Kulturrådet vil jo ikke redde Quarten slik den økonomiske situasjonen er i dag, men vil likevel være et viktig kulturpolitisk signal om at Norge ønsker at landets største rockefestival skal holde det gående og være med på å utvikle musikknorge i mange år fremover…

Quart – de rene amatører?

Gansmo mener i artikkelen at Quartfestivalen fremstår som de «rene amatører» sammenlignet med for eksempel Moldejazz og Norwegian Wood.

Nå er Norsk Rockforbund så heldige at vi jobber med arrangørutvikling på fulltid, og er så heldige at også Norwegian Wood er medlem hos oss, og at vi samarbeider med jazzmiljøene. Bare så det er klinkende klart: Både Wood og Molde drives av særdeles dyktige festivalarrangører som vi er svært stolte av å representere og samarbeide med! Å arrangere festival er utfordrende, omtrent tusen ting skal falle på plass, samtidig, over et par hektiske festivaldøgn.

Å sette Quarten opp mot de to andre festivalledelsene blir derfor for usakelig. Ingen skal stikke under en stol at Quarten har en tendens til å skape rock n’ roll turbulens hver eneste sommer, på den annen side har ledelsen jobbet svært hardt for å rydde opp i de økonomiske sysakene i forkant av årets festival. Men amatører?? Nei, ærlig talt! Quartfestivalen arrangerte i år et prikkfritt arrangement, (som dessverre druknet litt i sexskandaler og regnskogsnettsider).

Å arrangere en festival av et kaliber som Quartfestivalen er nitid planlegging og ufattelig mye arbeid og logistikk! Årets Quartfestival var et utrolig vellykket arrangement; svært godt samarbeid med det lokale politiet, nesten ikke bråk eller lovbrudd – mindre enn en vanlig helg i Kristiansand, festivalen har i samarbeid med politiet mer eller mindre fått bukt med narkotikaproblemet, festivalen var uten de store avlysninger eller forsinkelser, festivalområdet var nesten fritt for søppel, Quartfestivalen samarbeider med NRF om å bli en enda mer miljøvennlig festival, festivalen jobber svært seriøst med konsertsikkerhet – et område norske myndigheter til sammenligning har oversett i 4 år – artistene elsker Quartfestivalens og deres mange flinke frivillige medarbeidere – og sist men ikke minst: publikum elsker festivalen og de musikalske opplevelsene er minneverdige!

Rene amatører har ikke mulighet til å gjennomføre en festival av slikt omfang! Quarteledelsen har svært mye kunnskap, engasjement, erfaring og pågangsmot – og dette resulterer i et knirkefritt arrangement.

Hva hvis Quart legger ned?

Gjør det noe at Quartfestivalen legges ned nå som vi har så innmari mange andre festivaler i dette landet? JA!

Hvis Quarten må legge ned vil det bety et stort tap for kulturnorge! Quarten har vært foregangfestival i Norge – og har vært med på å skape den festivalboomen vi nå ser i landet.

Norsk Rockforbund er svært stolte over at Quarten er medlem hos oss. Festivalen har bidratt svært aktivt i mange år i organisasjonen med å dele sine gode og dårlige erfaringer med andre festivaler i landet. Kompetanseutveksling er viktig for å utvikle festivalene! Forsvinner Quarten blir kulturnorge en institusjon fattigere – og sommeren blir et musikalsk fyrverkeri mindre. NRF håper på snarlig og varig løsning på de økonomiske problemene i Quart og ønsker lykke til!

Artikkelen til Arne Kristian Gansmo, med overskriften «Selvforskyldt krise» finner du her: http://www.nrk.no/musikk/4027908.html