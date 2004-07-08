Quartfestivalen: Solstek, sensur og sex-spøkelser

Det hardtslående rockebandet The Cumshots leverte et gnistrende rockeshow på Quartfestivalen i går, toppet av et ungt par som hadde samleie for åpen scene. FrPs Ulf Erik Knudsen ber nå andre festivaler som mottar offentlig støtte om å fjerne The Cumshots fra sommerens plakater. Samtidig har Riksutstillingene bøyd seg for den massive kritikken rundt installasjonen «Fluid», og avlyst den planlagte installasjonen til den meget anerkjente kunstneren Shu Lea Cheang. – Det er denne avlysningen som er kultur-sommerens virkelige skandale, og ikke opptredenen til The Cumshots, mener Ballades redaktør.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Bølgene hadde gått høyt i media i forbindelse med utstillingen Detox, som arrangeres parallelt med Quartfestivalen i Kristiansand. Blant de kunstneriske innslagene var «Fluid» – en filminstallasjon av den kanadisk-koreanske kunstneren Shu Lea Cheang, som bl.a. tar for seg AIDS-problematikk og statlig overvåking av seksuallivet.

Ironisk nok ble hun selv et offer for sensur, da Riksutstillingene i går ettermiddag erklærte at de likevel ikke ville gjennomføre forestillingen. Saken har alt vakt betydelig interesse i utenlandske medier.

— Vi var helt nødt til å avlyse, uttalte en presset Ståle Stenslie til Aftenposten i dag. Kuratoren fra Rikskonsertene henviste til at politiet hadde gitt beskjed om at kunstneren ville bli strafferettslig forfulgt, dersom noen hadde sex i det halvt gjennomsiktige teltet inne på Odderøya.

Stenslie har i løpet av den opphetede forhåndsdebatten prøvd å påpeke at forestillingen handler mer om kropp enn seksualitet, men har møtt en mur av forhåndsfordømmelse, ikke minst fra politikerhold. Både SV-politiker Heiki Holmås, tidligere FrP-politiker Vidar Kleppe og Kristiansands varaordfører Bjarne Ugeland var blant de som tidlig gikk ut og kritiserte prosjektet – lenge før det var forsøkt gjennomført.

Om moralens voktere kunne notere seg en foreløpig seier i går ettermiddag, varte det ikke mange timene før The Cumshots tok kraftig til motmæle. I lys av avlysningen av «Fluid», ble The Cumshots’ sex-stunt en svært aktuell meta-kommentar, som utfordret den offentlige bluferdigheten langt mer enn hva prosjektet til Cheang hadde gjort.

Som forventet raser politkerne atter en gang over umoralen på Quart. Ulf Eik Knudsen fra FrP, som er medlem av kulturkomiteen på Stortinget, går i dagens VG ut og oppfordrer sommerens festivalarrangører om å boikotte Kristopher Schau & co., som han omtaler som «ekstremt ufyselige». stortingsrepresentant Trond Helland fra Høyre antyder overfor samme avis at skandalen fort kan få konsekvenser for Norges største rockfestival:

— Det skal ikke så mange slike stunt til før det spøker for statsstøtten til Quart, advarer han.

Den nyansatte direktøren i Norsk kulturråd, Ole Jacob Bull, utgjør en mer edruelig stemme i mediastormen, og sier følgende om saken:

— Vi kan ikke være festivalpoliti eller sensurere i ettertid. Det er andre ting vi er mer opptatt av, som at statsstøtten brukes slik den faktisk skal.

Ballades redaktør er av den oppfatning at det var avlysningen av «Fluid» som var den virkelige skandalen i går, og ikke The Cumshots’ opptreden. Når Kristiansands ordfører, Jan Kristian Skisland fra KrF, sier at han vil ta kontakt med Quartfestivalen etter at festivalen er over, for å sørge for at «dette ikke skjer igjen», kan det virke som et forsøk fra politisk og bevilgende hold på å sensurere kunstneriske uttrykk. Det vil i så fall fort gi et kulturelt klima som ingen er tjent med.

Selv om sex-stuntet til folkene bak nettsiden Fuckforforrest nok overskygget det meste i går kveld, var det likevel fullt mulig å registrere at The Cumshots i forkant leverte et rått og rasende energisk show som klart seilte opp blant Quartfestivalens norske høydepunkt gjennom tidene. Ballade hadde ellers stor glede av å overvære en diktopplesning med den legendariske dubpoeten Linton Kwesi Johnson, også det i regi av Detox-utstillingen, og hygget seg videre i selskap med bl.a. Thom Hell, Keane, Peaches og Slipknot. Fra mandagen var gjensynet med den britiske legenden Morissey et klart høydepunkt, slik konsertene med bl.a. Cloroform, !!! og HGH fort kan bli det i kveld.

Enkeltmannsforetaket Ole Mads Vevle, som nylig skapte skandale under åpningen av Momentum-festivalen, skal for øvrig også i aksjon i dag, på den svært vakkert beliggende scenen på Odden. Så får tiden vise om det er duket for nye sjokk-overskrifter, eller om det faktisk vil være mulig å ha et par tanker i hodet parallelt – selv i solsteken som for øyeblikket har skapt et regelrett brennglass over Sørlandets hovedstad.

Ballade snakket i går med både Kristopher Schau og Shu Lea Cheang. Den gjestende kunstneren, hvis installasjoner og elektroniske kunstprosjekter har blitt utstilt i bl.a. Walker Art Center i Minneapolis, InterCommunication Center i Tokyo, Guggenheim Museum i New York og på Biennalen i Venezia, var dypt lei seg, og hoderystrende over de fiendtlige reaksjonene arbeidet hennes var blitt møtt med her i landet.

Kristopher Schau var på sin side antagelig festivalens lykkeligste menneske.