Magi, mediehysteri og musikalske mytterister

Selv om det såkalte «sex-sjokket» til The Cumshots har stukket av med det meste av oppmerksomheten rundt Quartfestivalen, har det også vært mange andre konserter å glede seg over. Ballade presenterer her en rask gjennomgang av noen av de norske høydepunktene så langt, som natt til torsdag toppet seg med en forrykende opptreden av Cloroform. I tillegg kan du også lese om kjoleskapet til Aftenpostens kultur-kommentatorer.

Av Arvid Skancke-Knutsen

For det er selvfølgelig ikke mulig å slippe The Cumshots-stuntet helt. Det er tross alt det alle har snakket om de siste par dagene, der det store flertallet av Quartpublikummet ser ut til å ta hendelsen med langt større ro enn våre politikere og medier. – Med band som Slipknot og The Cumshots på plakaten, kan man ikke akkurat forvente noen familievennlig affære, later til å være den gjengse oppfatningen.

Om folk flest synes å se på seneshowet som et friskt, annerledes og humoristisk innslag, har media fortsatt å piske opp stemningen. Aftenposten har på lederplass i dag igjen tatt på seg den tekkelige tantekjolen fra gamle dager, og sparer ikke på det moralske kruttet: ”Bluferdighet og anstendighet er nokså møllkuledunstende ord i de kretser som jubler for alt som frembys på denne verdens Quartfestivaler. Men det er faktisk slik at enkelte fenomener ikke er kultur, uansett hva selvoppnevnte småguruer får seg til å bedyre”, slår Aftenposten bombastisk fast, og fortseter:

”Hvis noe er virkelig pinlig i denne saken, i tillegg til opptrinnet, er det at Norsk kulturråds leder, i et intervju i NRKs kveldsnytt tirsdag kveld, ikke fikk samlet og somlet seg til å uttale den enkle og forstandige setning: Vi støtter ikke lovovertredelser.”

Statssekretær Yngve Slettholm sier i dag til NTB at det ”ikke er aktuelt å gi Quartfestivalen status som knutepunktinstitusjon nå”. Han kaller opptrinnet ”ulovlig og helt uakseptabelt”, men mener samtidig at det er for tidlig å si om hendelsen også bør få konsekvenser for Norsk kulturråds støtte til festivalen til neste år.

Samtidig melder NRK Sørlandet at både Fædrelandsvennen og Hennig-Olsen Is vil vurdere sine sponsorroller etter det såkalte sex-sjokket. Samtlige medlemmer i The Cumshots, samt elskovsparet fra Fuckforforest.no, ble i går bøtelagt med 10 000 kroner hver, men har ennå ikke vedtatt forelegget.

— Må si at Quarten har blitt dyrere med åra, skrev en lakonisk Kristopher Schau på SMS til Ballade etter at han hadde vært til avhør hos Kristiansandspolitiet.

Og nå: Litt om musikken

Dermed kan vi prøve å konsentrere oss litt om konsertene, som tross alt burde stå i hovedfokus. Og vi kan like gjerne starte med nettopp The Cumshots, som gjorde et svært energisk og medrivende sett også forut for det famøse opptrinnet. Fædrelandsvennens Quart På-magasin var de eneste som faktisk anmeldte konserten, og ga uten å nøle terningkast seks for det musikalske innholdet: ”The Cumshots leverte et samspilt og målrettet sett intense låter, og showet var kjemisk rensket for dødpunkter”, mente en sært begeistret Lars Nedland. Ballade har ingen problemer med å erklære seg enig – The Cumshots var et beist av rytmer og angrepsvilje tirsdag ettermiddag.

Så skrur vi klokken vel et døgn tilbake, i det Sissy Wish fikk æren av å åpne hele Quartfestivalen. Siri Wålberg & co. bragte med seg solskinnet, som har holdt seg over Kristiansand siden. Wålberg utmerket seg positivt med en sjarmerende fremtreden, jevnt gode låter og en bra stemme, men det solide materialet fra albumet ”You May Breathe” ble kanskje ikke alltid like mye løftet av bandet, selv om innslaget med godt, gammeldags trekkspill var med på å øke følelsen av sommerlig trivsel.

Enkeltmannsforetaket Ole Mads Vevle åpnet Odden-scenen på onsdag, sammen med sin faste gitarist Alexzander Tveitnes. De leverte en slags rocka visesang med islett av neofolk-elementer, godt frontet av Vevles skarpe, politisk ladede og definitivt vettuge tekster, som ofte henvender seg til (en fraværende) Gud, en brennende Bush. Om det var dette som ble for sterk kost for Momentum-festivalen i Moss, er det ærlig talt nokså ubegripelig.

HGH – som består av Martin Hagfors og Haakon Gebhardt – fremførte samme sted en meget hyggelig seanse til ære for Fader Seb og Extra Virgin Olive Oil. Duoeng har masser av musikalsk overskudd, og presenterer sine låter med glimt i øyet, men også med stor respekt for det håndverksmessige. Det ble en trivelig time med trashgrass-musikk, slentrende solskinnssanger som ”Wet Those Lips” og politiske folk-låter som ”Blood For Oil”. Rett og slett en hyggestund – med nesefløyteversjonen av ”The Star Spangled Banner” og Homegroan-coveren ”Astrodome” som to av mange høydepunkter.

Et nytt, men adskillig mørkere høydepunkt kom med Cloroforms klubbkonsert på Caledonien klokken to natt til onsdag. Musikken vekslet fra King Crimson-aktige storm-riff til smellvakre film noir-innslag, fra høyintensiv instrumentell hamring til underlige utbrudd av lekenhet, musikalske dueller og meta-ironi. ”Jazzcore” er ikke lenger noen spesielt dekkende beskrivelse av Cloroforms musikk – i 2004 er Stavangermusikerne snarere en berg og dal-bane i fri bevegelse; en tikkende, kickende helvetesmaskin med imponerende kontroll. Legg til en massiv mur av lyd, og resultatet ble svært så underholdende.

Om Quart Festivalen virkelig skulle miste økonomisk og kulturpolitisk støtte etter den fremdeles pågående mediestormen, ville det være et stort tap for festival-Norge – og en skam for et samfunn som liker å påberope seg både både toleranse og ytringsfrihet.