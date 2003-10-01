Norsk musikk i utlandet – fra Washington til Hanoi

En rekke norske artister og kunstnere har pakket snippesken i disse dager, og begitt seg ut i den store verden. Norsk elektronisk musikk og digital kunst har stått i fokus under Dissonanze-festivalen i Roma, mens støybandet Noxagt skal spille hele 26 jobber på 27 dager i USA, med tunéstart kommende fredag. Urban Connection og Sigurd Ulveseth Quartet drar til Vietnam i november, mens Amulet, Turboneger, Zeromancer, Jaga Jazzist, JR Ewing og Surferosa er noen av de andre norske som snart skal prøve lykken i utlandet.

Av Arvid Skancke-Knutsen

Nordisk elektronisk musikk og digital kunst har vært sentrale elementer under festivalen Dissonanze, som startet opp i Roma 26. september, og avsluttes fredag 4. oktober. Det bergenske kunst- og musikkmiljøet har her vært representert ved Gisle Frøysland, som viser installasjonen «Easy Listening», samt den kritikerroste norsk/svenske elektronika-duoen Alog. Andre norske kunstnere som bidrar i løpet av festivalen er Kim Hiortøy, Svein Påhlsson og HC Gilje. Interesserte kan finne ut mer ved å gå til nettsiden http://www.dissonanze.it, eller ved å gå til hjemmesidene for før nevnte Frøysland og Alog.

Frdag går også startskuddet for Noxagts andre USA-turné, med hele 26 spillejobber på 27 dager. Lightning Bolt, USAISAMONSTER, Jim O’Rorke/Thurston Moore Action Unit, No Neck Blues band og Fursaxa er bare noen få av de artistene de skal dele scene med. Turnéen vil føre Noxagt, som består av av Kjetil D. Brandsdal (bass/gitar), Nils Erga (bratsj/keyboards) og Jan Christian L. Kyvik (trommer), til byer som Cleveland, Chicago, Minneapolis, Denver, San Francisco, Los Angeles, San Diego, Austin, Nashville, New York og Washington, og avsluttes først 31. oktober i Providence, Rhode Island. Du kan lese mer ved å gå videre til nettstedet www.noxagt.com.

Innenfor jazzfeltet vil Urban Connection og Sigurd Ulveseth Quartet reise til Vietnam i november, i forbindelse med en europeisk jazzfestival som skal arrangeres i både Hanoi og Ho Chi Minh City. Urban Connection besøkte Vietnam første gang i 2001, da man markerte tredveårs-jubileet for diplomatiske forbindelser mellom Norge og Vietnam. Også Come Shine var på besøk til Vietnam i fjor høst, og i november kommer altså Urban Connection for andre gang, i følge med Sigurd Ulveseth Quartet, som består av Sigurd Ulveseth, Dag Arnesen, Adam Nussbaum og Gastavo Bergalli.

— Den europeiske jazzfestivalen i Vietnam er på tre år blitt den største jazzfestivalen i Sørøst-Asia, forteller Jo Inge Bekkevold, som er ambassadesekretær ved Ambassaden i Hanoi. – Dette er litt spesialt, i og med at jazz fortsatt er veldig nytt i Vietnam. Tirsdag 11. november legges det opp til en norsk aften i Ho Chi Minh City, hvor Urban Connection og Sigurd Ulveseth Quartet spiller på samme scene samme kveld. Torsdag 13. november gir så Urban Connection gir workshop på Hanoi Conservatory of Music, som nettopp har etablert en egen jazzlinje. En norsk helaften blir det også i Hanoi Youth Theatre, med plass til ca. 400 gjester, samme kveld, mens det dagen etter blir konsert i haven på Metropole Hotel, som er det eldste hotellet i Hanoi.

Også Bureau Storm melder om stor utenlandsaktivitet for mange av sine artister. Amulet skal spille syv konserter i USA fra 1. til 7. oktober, da som oppvarmer på Turbongers vestkystturné. Det norske hardcore-bandet er for tiden aktuelle med albumet «Danger Danger» (Sony Music), som snarlig også skal slippes i Sverige, Danmark og Finland. Også et annet norsk band i hardcore-genren, JR Ewing, skal ta turen over Atlanteren i oktober, og spiller hele 24 jobber i perioden 10. oktober til 8. november. I desember drar de på Englandsturné med Dillinger Escape Plan og det svenske metalbandet Cult Of Luna, en turné som vil omfatte de største byene i England og Skottland, og som strekker seg fra 8. til 14. desember.

Bigbang, som nylig toppet VG-listen med det doble live-albumet «Radio Radio TV Sleep» (Warner Music), skal 14. oktober gjøre et akustisk show på The Audley i London, mens Delaware og Zeromacer i disse dager gjør konserter i Hannover, Hamburg og København, før turnéen avsluttes på Rockefeller i Oslo fgredag 4. oktober. Zeromancer er for tiden aktuelle med albumet «ZZYZX» (East West/Warner), mens Delaware slipper det nye albumet «… And Everything Reminds Me») her hjemme 6. oktober.

Også Jaga Jazzist legger denne måneden ut på en større Europa turné, som fra 10. oktober til 8. november bl.a. vil føre dem til Paris, Brussels, Reims, Amsterdam, Eindhoven og Berlin. Turnéen omfatter flere festivaljobber, samtidig som bandet forteller at de vil starte arbeidet med opppfølgeren til «The Stix»-albumet rett over nyåret. Surferrosa gjør på sin side hele fire spillejobber i London på tre dager, fordelt på klubber som Upstairs @ the Garage, Club Fandango, Notting Hill Arts Club og The Barfly i midten av oktober. Bandet spiller også syv konserter i Sverige senere samme måned.

Flere norske konserter, begivenheter og turnéer i utlandet kan du finne ved å gå til http://www.mic.no/kalender, som er Musikkinformasjonssenterets oversikt over større tildragelser i musikklivet.