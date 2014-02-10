Nordisk rapportsamarbeid

Cato Strøm
10.02.2014
- Red.

TONO og søsterorganisasjonene i Danmark og Finland lager felles back-end for musikkrapportering.

Tre nordiske kollektive forvaltningsorganisasjoner, Koda (Danmark), Teosto (Finland) og TONO, har dannet selskapet Polaris Nordic.

Her skal de tre organisasjonene samarbeide om å utvikle og administrere felles back-end systemer for musikkrapportering og inntektsfordeling. Målet er å redusere kostnader og å skape høyere effektivitet, noe som vil gi større verdi for komponister, låtskrivere, tekstforfattere til musikk og musikkforlag.

Etableringen av Polaris Nordic gir også mulighet til å forhandle frem avtaler for alle tre organisasjoner innen IT-investeringer, forteller administrerende direktør i TONO, Cato Strøm i en pressemelding.

