Nedlasting og «piratvirksomhet»: Debatten ruller videre

Også Startsiden.no har rettet søkelyset mot nedlastingsproblematikken, og har denne uken presentert to større, redaksjonelle artikler om saken, samtidig som også nettstedets lesere har engasjert seg. I går sto representanter for såvel TONO som de multinasjonale selskapene frem og forsvarte en strammere lovgivning på feltet, mens mange av de uavhengige aktørene i platebransjen synes å ha en ganske annen oppfatning om hva som gagner musikken, artistene og kundene.

Av Arvid Skancke-Knutsen

ABC Startsidens Denis Brækhus la mandag 17. mars ut artikkelen «Musikkpriater?», som på en grundig måte tok for seg forskjellige sider ved musikk-kopiering via Internett. Brækstad går her systematisk til verks, og har bl.a. en rekke interessante lenker til aktuelle dokumenter signert bl.a. IFPI (http://www.ifpi.org/) og RIAA (Recording Industry Association of America – http://www.riaa.org/) – samt sterkt kritiske nettsteder som boycott-riaa.com (http://www.boycott-riaa.com/) og artikler som denne hos azoz.com (http://www.azoz.com/news/0023.html).

Brækhus diskuterer problemstillingene frem og tilbake, men legger samtidig ikke skjul på at han ikke tar alle påstander fra de store plateselskapene for god fisk. Han innrømmer at han selv har hentet musikk fra nettet, men da med det mål for øyet «å finne ny musikk som er verd å betale for», og skriver videre: «Platebransjens tall på kopieringens skadeeffekt er alltid intressant lesning. Dessverre er det sjelden utregningene bak tallene presenteres, for de enorme summene bransjen mener å tape på musikkopiering er mildest sagt fantastiske. Når samtidig en gjennomgang av andre bransjetall viser en utvikling der det utgis færre/like mange album og inntektene allikevel øker eller holder seg stabile, kan en begynne å lure.»

Brækhus advarer også platebransjen mot å «kriminalisere» sine egne kunder: «Når platebransjen omtaler folk som «musikkpirater», tenkes det noe over det faktum at de aller fleste musikkjøpere faktisk en eller flere ganger har kopiert musikk? Folk kopierer gjerne bort musikk de liker godt til venner og bekjente, nettopp for å spre interessen for artisten. Mange artister har oppnådd popularitet med en slik grasrotspredning før de senere kom i rampelyset med en større platekontrakt. Er ikke fildelingstjenestene og deres brukere bare en modernisert variant av denne spredningen?» Hele Brækhus’ artikkel kan du lese på denne lenken.

I går, onsdag, skrev Startsiden.no en ny artikkel om musikkpirat-problematikken, og lot denne gang talspersoner for de store selskapene komme til orde. Både Lena Midtveit (BMG), Rune Hagberg (Sony) og markedssjef i Universal Music, Morten Jensen, sier at piratkopiering koster selskapene enorme summer, og at kopibeskyttelse er et nødvendig skritt for å redusere tapene.

— Jeg synes dette er et komplisert tema, sier BMG-direktør Lena Midtveit i BMG til nettstedet. – Vi har et ønske om at forbrukeren skal ha maksimal lytteglede av den musikken de skaffer seg. Problemet oppstår når den ulovlige kopieringen blir så utstrakt at artistene og plateselskapene mister grunnlaget for å drive videre. At man skal se nedlasting som et promoteringsverktøy synes jeg er naivt, og et argument som er utbrukt for lenge siden.

Også Morten Jensen i Universal Music er av den oppfatning at den påståtte PR-verdien ved nedlasting ikke kompenserer de negative sidene ved tapt salg, og mener at en slik utvikling på sikt kan skade mangfoldet i platemarkedet, selv om det i første omgang særlig dreier seg om nedlasting av artister i et ungdomsrettet pop-segment. Rune Hagberg, som er daglig leder i Sony Music Norway, viser på sin side til den eksplosive økningen i salg av blanke CDer, og viser til undersøkelser som hevder at rundt 75% av alle uinnspilte CDer brukes til brenning av musikk.

Startsiden.no har også intervjuet Inger Elise Mey i TONO, som bl.a. uttaler følgende: – Vi mener at det er svært viktig at kopiering til privat bruk skjer på grunnlag av lovlige eksemplarer, og er således glade for at Kulturdepartementet nå har varslet at kopiering fra ulovlige musikkfiler ikke skal være tillatt. Fildelingsprogrammer som KaZaA understreker for øvrig viktigheten av å etablere samarbeid på tvers av bransjer og teknologi, slik at man bidrar til å skape lovlige alternativer til musikkbrukerne, som også kan generere vederlag til opphavsmannen. Hele denne artikkelen finner du her.

Vi klipper til slutt tilbake til Denis Brækhus’ artikkel, som han avrunder på følgende vis: «Bransjen burde gå seg selv i sømmene, og se om ikke problemet med et påstått dårligere marked ikke skyldes helt andre ting enn fildelingstjenester! En del mindre plateselskaper ser faktisk nytten av internett og mp3 og belønner kundene med den tilliten de fortjener.»

Dette dreier seg bl.a. om mye omtalte Telle Records og det virtuelle plateselskapet Planet Noise, som nylig uttalte til NRK.no: – For plateselskapene kan nettet være en trussel, men for artistene er det en fin måte å nå fram til nye lyttere.

Tidligere har selskaper som Playground Music og Voices Music Entermainment gitt uttrykk for lignende holdninger, noe du kan lese i denne artikkelen fra Ballades arkiver.

En rekke av Startsidens brukere har for øvrig skrevet innlegg i forbindelse med de to artiklene, og viser stort sett meget liten forståelse for den etablerte platebransjens synspunkter.