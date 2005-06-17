MFO om NRKs kulturkutt: – Nå er de gode kulturopplevelsene for alvor truet

Representantskapet i Musikernes fellesorganisasjon (MFO) uttrykker sterk bekymring for kulturdekningen i Norsk rikskringkasting, etter at det nylig ble kjent at NRK Kultur planlegger å kutte ti årsverk. En uttalelse ble i går overrakt NRKs generalforsamling, ved statsråd Valgerd Svarstad Haugland. – MFO har med stigende uro registrert at NRK gjør stadig færre egenproduksjoner på musikk- og kulturfeltet. Vi oppfatter den varslede nedbemanningen i NRK Kultur som nok et utslag av NRKs markedstilpasning, hvor lytter- og seeroppslutning later til å være bedriftens eneste gyldige rettesnor og målestokk. I så måte har NRKs ledelse gjennom en årrekke sviktet sine forpliktelser, heter det.

Av Arvid Skancke-Knutsen

— MFO har i flere år og med stigende uro registrert at NRK gjør stadig færre egenproduksjoner på musikk- og kulturfeltet. Dette innebærer svekkede arbeids- og inntektsmuligheter for utøvende kunstnere i Norge. Nå vil NRK i tillegg bruke sparekniven i egen organisasjon, på et område som også er under sterkt press i private mediebedrifter.

Det er representantskapet i Musikernes fellesorganisasjon som sier dette, og følger opp med å peke på det åpenbare ansvaret NRK har i kraft av sin finaniseringsmodell og sitt kulturpolitiske mandat:

– Som lisensfinansiert allmennkringkaster har NRK et soleklart ansvar for å ivareta en kompetent, bred og grundig dekning av kulturlivet, heter det i uttalelsen.

Og videre:

— Vi oppfatter den varslede nedbemanningen i NRK Kultur som nok et utslag av NRKs markedstilpasning, hvor lytter- og seeroppslutning later til å være bedriftens eneste gyldige rettesnor og målestokk. I så måte har NRKs ledelse gjennom en årrekke sviktet sine forpliktelser.

Det var torsdag ettermiddag at kultur- og kirkeminister Valgerd Svarstad Haugland delok i en kulturpolitisk debatt på representantskapsmøtet til Musikernes fellesorganisasjon. Her presenterte hun bl.a. viktige kulturpolitiske saker regjeringen har fått til, samtidig som forhold knyttet til bl.a. Kringkastingsorkesteret og Forsvarets Musikk ble tatt opp.

Og også den forkynte nedslaktingen av NRKs Kulturavdeling, som kommer hakk i hæl på den tilsvarende prosessen i Dagbladet. Stein Eide, som er klubbleder i Kulturavdelingen, ga i gårsdagens VG rødt kort til ledelsen for det han kalte «en uanstendig kulturpolitikk».

— Her gir NRK unge journalister kostbar spesialkompetanse innen musikk og kultur, for så å kvitte seg med dem. Vi mister både fagmiljø og troverdighet, mens lytterne og seerne våre får dårligere kvalitet, uttalte Eide.

Dette er bekymringer og observasjoner som i fullt monn deles av representantskapet i MFO, som med sine 6 700 medlemmer er landets største fagforbund for utøvende kunstnere og pedagoger.

— De berørte medarbeiderne i NRK Kultur og deres tillitsvalgte har vår fulle støtte og sympati i denne situasjonen, sier MFOs representantskap i uttalelsen.

Samtidig som det ulmer kraftig i NRK-leiren, og de fleste sentrale aktører foreløpig synes å ha ilagt seg selv taushet i saken, ble det i går kjent at John G. Bernander og NRK sammen med den private medie-operatøren Modern Times Group har lagt inn et mildt sagt rundhåndet bud på senderrettighetene til norsk fotball.

I følge nettstedet Kampanje skal dette budet, som skal sikre NRK TV-rettigheter til norsk fotball i fire år, minst beløpe seg til et sted mellom 700 og 800 millioner kroner. MFOs forbundsleder, Arnfinn Bjerkestrand, har også registrert denne nyheten, og sier i dag til Ballade:

— Man skal jo være bra dum om man ikke ser sammenhengene her. Dette er en kulturkamp, der NRK-ledelsen ikke opptrer et hår bedre enn de private etermediene. Det føyer seg til rekken av hårreisende utspill om dagen, der de gode kulturopplevelsene for alvor er truet.

Bjerkestrand anbefaler alle kunst- og kulturinteresserte lyttere og lisensbetalere om å sende sterke signaler til statskanalens ledelse, om at man ikke finner seg i at de gode kultur- og kunstopplevelsene skal reduseres ytterligere.

— Jeg antar at rett adressat i første omgang vil være NRK Kringkasting, som er NRKs programsettende divisjon. Her er Kari Werner Øfsti øverste sjef, og hun svarer vel bare for Bernander igjen.

E-postadresse til Kari Werner Øfsti er kari.werner.ofsti@nrk.no. Gårsdagens møte fant for øvrig sted på Sørmarka Kurssenter i Siggerud.

