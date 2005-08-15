Marte Thorsby tar over i IFPI

Toppjobben som leder for platebransjens sekretariat – IFPI Norge – besettes fra nyttår av advokat Marte Thorsby. Den påtroppende direktøren er 32 år gammel, og har de senere år vært knyttet til advokatfirma Grette – med spesialitet innen opphavsrett, avtalerett og arbeidsrett. Thorsby har hatt flere oppdrag knyttet til platebransjen og vederlagsbyrået GRAMO.

Avtroppende direktør Sæmund Fiskvik – som har sittet i stillingen helt siden opprettelsen – fortsetter som daglig leder fram til vinteren, og ventes også de nærmeste årene å være knyttet til IFPI på deltidsoppdrag,skriver IFPI i en pressemelding.

IFPI Norge organiserer de multinasjonale plateselskapene her hjemme, som tradisjonelt har stått for nærmere 90% av plateomsetningen. Organisasjonen har i følge seg se4lv «fokus på opphavsrettigheter, Spellemannprisen, VG-lista, Dagbladlista, antipiratarbeid, musikkvideo, fremføringsvederlag og branjestatistikk».

EMI-direktør og IFPI-styreleder Per Eirik Johansen har denne kommentaren til ansettelsen av Fiskviks etterfølger:

— Marte Thorsby har de aller beste forutsetninger for å lose platebransjen inn i den nye æra med digital tilgjengeliggjøring av musikk. Vi er ytterst fornøyd med at hun sa seg villig til å tre inn i denne stillingen.

Den ferske IFPI-toppen er alt intervjuet av Aftenposten, og uttaler i den forbindelse:

— Dette var en sjanse av typen man bare får én gang i livet, så det kunne jeg ikke si nei til. Nå gleder jeg meg veldig til å sette i gang arbeidet.

Marte Thorsby tok juridisk embedseksamen i 1997, og ble deretter advokatfullmektig i Ernst & Young, og senere også konsulent i Ernst & Young Management Consulting. Hun ble advokatfullmektig i 2000, og har fra 2002 vært norsk president i AIJA (International Association of Young Lawyers)

I følge sin tidligere arbeidsgiver i Grette har Thorsby hovedsaklig arbeidet innen det forretningsjuridiske område med hovedvekt på selskapsrett, kontraktsrett, arbeidsrett og immaterialrett.

— Gjennom mitt yrke har jeg god kjennskap til musikkbransjen på flere nivåer. Jeg har jobbet tett med flere musikkorganisasjoner, deriblant IFPI. I tillegg er jeg personlig veldig musikkinteressert, forteller hun til Aftenposten.

— Mange blir nok overrasket over styrets valg, da jeg ikke er en profilert person i musikkbransjen. Men jeg tror både min fagbakgrunn og det at jeg stiller med blanke ark, kan gi en positiv effekt. Og ikke minst gi meg muligheten til å forme og utfylle rollen som ny sjef.

Sæmumd Fiskvik har sittet i stillingen som IFPI-direktør i hele 23 år. Han har fått rykte på seg for å ha en konfronterende og kontroversiell stil.

Sekretariatsdriften i IFPI er organisert via et separat aksjeselskap IFPI Sekretariat Oslo AS (ISO). Dette fungerer som fellessekretariat for Spellemannprisen, GGF, Platebransjens Etiske Råd og IFPI Norge.

Ved siden av sin funksjon som interesseorganisasjon, ivaretar også IFPI i følge sine hjemmesider «noen kommersielle oppgaver av mer kollektiv karakter, slik som lisensiering av bransjens samlede repertoar ved bakgrunnsmusikk og i en del elektroniske media – dette inkludert kollektiv forvaltning av musikkvideovisning».

Offentlig fremføring og kringkasting av fonogrammer forvaltes av vederlagsbyrået GRAMO, mens videresending i kabel forvaltes av NORWACO.