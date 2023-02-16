Line Juul

- Høy kvalitet, bærekraft og balanse blir viktige stikkord for meg som leder for festivalen, sier Line Juul, påtroppende sjef for Oslo Jazzfestival.(Foto: Magnus Eide)

AktueltBransjen

Line Juul blir ny sjef for Oslo Jazzfestival

Publisert
16.02.2023
Skrevet av
- Red.

Den tidligere produsenten for Nasjonal jazzscene tar over festivalen fra august. – Dette er en gledens dag for jazzen og festivalen i årene fremover, sier styreleder Svein Skarheim om valget av ny festivalsjef.

– Oslo Jazzfestival er en sentral del av det unike musikklivet vi har i byen vår, og norsk jazz har vel aldri vært mer mangfoldig og spennende, sier Juul. – Til tross for at arrangørfeltet står i krevende tider, med prisvekst og endret publikumsmønster etter pandemien, har jeg stor tro på vi alle trenger felles musikkopplevelser.

Line Juul fra Levanger er i dag seniorrådgiver for Kulturdirektoratet. Hun har tidligere vært produsent for Nasjonal jazzscene i Oslo, og bookingagent hos Kjell Kalleklev management i Bergen. I tillegg har hun sittet i juryer og utvalg for blant annet Jazzahead og Spellemannprisen.

– Høy kvalitet, bærekraft og balanse blir viktige stikkord for meg som leder for festivalen. Jeg ser frem til å formidle det ypperste av norsk og internasjonal jazz sammen med festivalens dyktige stab og engasjerte frivillige, fortsetter hun.

Svein Skarheim er styreleder i Oslo Jazzfestival, og sier at det har vært inspirerende å lete etter ny festivalsjef.
– Det er mange flinke folk her i landet, og de beste har ønsket å bli festivalsjef i Oslo Jazzfestival. Det har vært et privilegium å møte dem. Vi i styret kunne til slutt velge helt øverst på øverste hylle. Line Juul utmerket seg som en suveren kandidat. Hun har erfaringen, kompetansen, de menneskelige egenskapene og det som skal til for å bringe festivalen mot nye ambisiøse mål. Dette er en gledens dag for jazzen og festivalen i årene fremover.

Øyvind Larsen fortsetter som festivalsjef til årets festival er gjennomført.

Line Juulnasjonal jazzsceneOslo Jazzfestival

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

