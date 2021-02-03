Braks Fokusvideoer, vinteren

(Foto: Skjermbilde)

AktueltBransjen

Kriser og avlysninger, potetgull og gaming – og veien videre

Publisert
03.02.2021
Skrevet av
Guro Kleveland

Kompetansesentret Brak i Vestland har produsert en serie videoer der musikklivet møtes for blant annet å diskutere krisesituasjonen musikkbransjen er i og veien videre. Her møter du festivalarrangører, politisk nivå, management og ikke minst en rekke musikere. Hele serien finner du på Braks egen kanal.

Fokus heter Braks videoserie der ulike tema i musikkbransjen blir løftet og diskutert. Brak er et kompetansesenter for alle som driver med musikk i Vestland fylke, og produserte på tampen av 2020 syv slike videoer.
– Videoene blir publisert gjennom vinteren, og alle videoene kommer med engelsk teksting, forteller prosjektansvarlig i Brak, Inni Mowinckel.

Den første videoen ble sluppet 12. januar, og er en panelsamtale mellom ulike arrangører om året som gikk, hva man tar med seg videre, og planer for tiden fremover. Deltakerne i samtalen var Ivar Vogt (USF Verftet), Martin Holmes (Bergen Live) og Silje Wergeland (Beyond the Gates), og Marie Amdam modererte.

Vegard Moberg, daglig leder i Brak, forteller til Ballade at videoprosjektet er en del av Braks digitale satsing, som er et løft hele Brak-administrasjonen er med på å jobbe med: Brak Digital består av fem digitale konsepter, blant annet digitale møteplasser og podkast, som akkurat denne serien – Fokus – er del av.
– Videoserien føles viktig, da samtalene gir dybdeinnsikt i hvordan artister og bransje manøvrerer gjennom krisen. Vi håper også at materialet vil fungere som dokumentasjon i et historisk perspektiv, sier han.

Vegard Moberg, daglig leder i kompetansesentret Brak i Vestland (Foto: Sjur Pollen)

På spørsmål om hvem Brak ønsker å nå med videoserien Fokus, forteller Moberg at målgruppen for dette prosjektet er ganske bred.
– Vi håper at alle som jobber med musikk kan ha utbytte av filmene. Vi ønsker også å øke kunnskapen om musikkfeltet hos politikere og byråkrater, så vi håper den type folk sjekker det ut også. Alle filmene er tekstet på engelsk, så vi skal ha mulighet til å nå et publikum utenfor Norge også.

– Hva er de ulike temaene, og hva slags musikkbransjerepresentanter møter vi?
– Vi tar for oss hvordan artister, arrangører og bransjen generelt opplever denne spesielle situasjonen. Viktig å poengtere at dette prosjektet ikke kun spinner rundt Covid-19, vi har blant annet også en film om psykisk helse og et portrettintervju.

Her ser du episoden som ble publisert 2. februar, en samtale om reisen fra internasjonale turneer til potetgullspising på loftet hos mamma, albumlansering i isolasjon og maratonstreaming av gaming. Nicolas Muñoz (boy pablo), Hilde Skaar (SKAAR) og Pål Vindenes (Kakkmaddafakka) snakker med moderator Ørjan Nilsson om året 2020:

– Hva er tilbakemeldingene på serien så langt?
– Vi har fått masse fine tilbakemeldinger. Det har vært høy aktivitet rundt filmene og bra volum med tanke på antall avspillinger. Vi er godt fornøyd, og planlegger nå en ny runde med filmer.

Alle videoene blir lagt ut Braks egen Youtube-kanal etter hvert som de blir publisert – foreløpig ligger fem av syv videoer i serien Fokus her. Videoene publiseres også på Braks Facebook-side.

Vegard Moberg, daglig leder i kompetansesentret Brak i Vestland

Cruise og svenskehandel knekker kulturbransjen 

INNLEGG: Det gir ikke mening at kulturnæringen får svi for at enkelte har vært på reisefot, skriver Vegard Moberg i...

Vegard Moberg, leder av Brak i Bergen

Brak: Kompetansesenter med nye utfordringer

Det er over 20 år siden det største kompetansesentret for musikk på Vestlandet ble opprettet. Siden den gang har musikkmiljøet...

Bildet viser noen av de regionale kompetansesenterne samlet under Vill Vill Vest i Bergen nylig. Fra venstre: Anna Willrodt (Sørf), Renate Eggan (Tempo), Vegard Moberg (Brak) (øverst), Martha Lyse (STAR), Angelica Manke, Are Bergerud (Tempo), Oda Sofie Aaring (Tempo), Tor Arne Vikingstad (STAR), Leif Haaland (MØST)

Millioner til utvikling av digital plattform

De regionale kompetansesenterne for musikk har fått ​2,3 millioner fra Kulturrådet til utvikling av en ​digital ressursbank for musikkbransjen​.

Illustrasjonsbilde: Hold avstand

Koronakonsekvenser i 2020: En meter – gjerne mer, men ikke mindre

En meters avstand og max 200 publikummere fram til 1. september. Men så da? Og teller man en meter fra...

Skjermbilde av helseminister Bent Høie fra dagens pressekonferanse om koronasituasjonen

Koronasituasjonen: – En tung beskjed å få

Regjeringen tråkker på bremsen for videre gjenåpning av samfunnet. Et nytt hardt slag for bransjen, sier organisasjonene.

Erik Brataas (til høyre) og styreleder i FONO, Larry Bringsjord.

Erik Brataas ny FONO-leder: – Gleder meg til å røske litt tak

Erik Brataas blir ny daglig leder for FONO – foreningen for uavhengige plateselskaper i Norge. Ballade har snakket med ham...

Partnerne samlet på årets messe, klare for 2019 satsing. Fra venstre: Peter Schulze (Jazzahead) Aslak Oppebøen (Music Norway), Gry Bråtømyr (Norsk jazzforum), Narve Solheim (Den norske ambassaden i Berlin), Sybille Kornitschky (Jazzahead), Øyvind Skjerven Larsen (Norsk jazzforum) og Kathrine Synnes Finnskog (Music Norway). Foto: Jan Rathke Fotografie/Jazzahead

Norge skal være partnerland under Jazzahead 2019

Norsk jazz vil få en sentral plass både i konsert- og messeprogrammet til jazzmessen i Tyskland neste år.

Longyear United: Daggan Stamenkovic (f.v), Erik Brataas, Dan Garber, Pernille Dragsten Holden, Trond Tornes og Jarle Savio.

Tidligere Phonofile-ansatte starter nytt konsulentselskap

Longyear United lanseres i dag.