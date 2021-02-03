Kriser og avlysninger, potetgull og gaming – og veien videre

Kompetansesentret Brak i Vestland har produsert en serie videoer der musikklivet møtes for blant annet å diskutere krisesituasjonen musikkbransjen er i og veien videre. Her møter du festivalarrangører, politisk nivå, management og ikke minst en rekke musikere. Hele serien finner du på Braks egen kanal.

Fokus heter Braks videoserie der ulike tema i musikkbransjen blir løftet og diskutert. Brak er et kompetansesenter for alle som driver med musikk i Vestland fylke, og produserte på tampen av 2020 syv slike videoer.

– Videoene blir publisert gjennom vinteren, og alle videoene kommer med engelsk teksting, forteller prosjektansvarlig i Brak, Inni Mowinckel.

Den første videoen ble sluppet 12. januar, og er en panelsamtale mellom ulike arrangører om året som gikk, hva man tar med seg videre, og planer for tiden fremover. Deltakerne i samtalen var Ivar Vogt (USF Verftet), Martin Holmes (Bergen Live) og Silje Wergeland (Beyond the Gates), og Marie Amdam modererte.

Vegard Moberg, daglig leder i Brak, forteller til Ballade at videoprosjektet er en del av Braks digitale satsing, som er et løft hele Brak-administrasjonen er med på å jobbe med: Brak Digital består av fem digitale konsepter, blant annet digitale møteplasser og podkast, som akkurat denne serien – Fokus – er del av.

– Videoserien føles viktig, da samtalene gir dybdeinnsikt i hvordan artister og bransje manøvrerer gjennom krisen. Vi håper også at materialet vil fungere som dokumentasjon i et historisk perspektiv, sier han.

På spørsmål om hvem Brak ønsker å nå med videoserien Fokus, forteller Moberg at målgruppen for dette prosjektet er ganske bred.

– Vi håper at alle som jobber med musikk kan ha utbytte av filmene. Vi ønsker også å øke kunnskapen om musikkfeltet hos politikere og byråkrater, så vi håper den type folk sjekker det ut også. Alle filmene er tekstet på engelsk, så vi skal ha mulighet til å nå et publikum utenfor Norge også.

– Hva er de ulike temaene, og hva slags musikkbransjerepresentanter møter vi?

– Vi tar for oss hvordan artister, arrangører og bransjen generelt opplever denne spesielle situasjonen. Viktig å poengtere at dette prosjektet ikke kun spinner rundt Covid-19, vi har blant annet også en film om psykisk helse og et portrettintervju.

Her ser du episoden som ble publisert 2. februar, en samtale om reisen fra internasjonale turneer til potetgullspising på loftet hos mamma, albumlansering i isolasjon og maratonstreaming av gaming. Nicolas Muñoz (boy pablo), Hilde Skaar (SKAAR) og Pål Vindenes (Kakkmaddafakka) snakker med moderator Ørjan Nilsson om året 2020:

– Hva er tilbakemeldingene på serien så langt?

– Vi har fått masse fine tilbakemeldinger. Det har vært høy aktivitet rundt filmene og bra volum med tanke på antall avspillinger. Vi er godt fornøyd, og planlegger nå en ny runde med filmer.

Alle videoene blir lagt ut på Braks egen Youtube-kanal etter hvert som de blir publisert – foreløpig ligger fem av syv videoer i serien Fokus her. Videoene publiseres også på Braks Facebook-side.