Kouame Sereba fikk Jubileumsprisen TONO 75 år

Under «Blårollinger» på Blå i Oslo søndag ettermiddag, ble Kouame Sereba tildelt Jubileumsprisen TONO 75 år i klassen Produksjon for barn. Philip Kruse overleverte Kouame Sereba prisen, som består av et diplom designet av Svein Størksen og 10 000 kroner. Også Fredrikstad kulturskole og Sortland jazz-og viseklubb har mottatt jubileumspriser fra TONO den siste tiden.

Av Arvid Skancke-Knutsen

I juryens begrunnelse står det bl.a. at «Kouame Sereba har vist seg som en lydhør og svært kreativ musiker, både i sitt samspill med andre musikere – med vidt forskjellige musikalske ståsteder – og ikke minst i forhold til barn. Kouame har en spesiell evne til å lage et magisk rom når han formidler sin musikk. Det fantastiske er at dette magiske rommet oppstår på kunstens premisser i motsetning til lettvint underholdning.»

Videre heter det: «Kourame Sereba skaper nærhet, trygghet og ikke minst musikalitet i sitt møte med sitt publikum.»

Gjennom flere år har Kouame Sereba, som opprinnelig kommer fra Elfenbenskysten, turnert i hele landet, både i regi av Rikskonsertene og som frilanser. Han kom til Norge i 1984, og har drevet med musikk, dans og drama i ulike sammenhenger. Han har hatt mange opptredener i NRKTV, og var fra 1987 ansatt som musikkaktivitetsleder ved det Internasjonale barnekunstmuseet i Oslo,med ansvar for musikkopplegg for museets gjester, både voksne og barn. Kouame Sereba utgjør også den ene halvparten av gruppen Zikalo, sammen med sin bror Raymond Sereba. I 1989 kom Zikalo med to plater på det internasjonale platemarkedet: Singelen «Tata-le» og LPen «ZIKALO «. Sammen med Kirsten Bråthen Berg, Bjørgulv Straume og Solo Cissocho har Sereba også stått bak prosjektet «Fra Senegal til Setesdalen».

TONO, som er den største rettighetsorganisasjonen til norske komponister, tekstforfattere og musikkforlag, har i løpet av denne jublieumshøsten bl.a. markert seg med den såkalte Lydløypa i Frognerparken i Oslo, utgivelse av den doble promo-CDen «Hørt», samt den etter hvert så omdiskuterte nedlastningsuken i samarbeid med Phonofile.

Samtidig har TONO også delt ut seks selvstendige priser i forbindelse med sitt 75-års jubileum. Ballade har tidligere omtalt flere av disse prisene, der Utøverprisen gikk til BIT 20 Ensemble, og prisen for Verdensmusikk ble tildelt Jai Shankar. Prisen for Mest nyskapende kulturskole gikk til Fredrikstad kulturskole, mens Ildsjelprisen har blitt tildelt Sortland jazz-og viseklubb.

En egen jubilumspris for Konsertarrangør vil deles ut senere i måneden. Du kan lese mer om søndagens prisvinner på hans egen hjemmeside: http://www.sereba.com/, der du også kan bestille plater fra africanbeat.org, som i tillegg til å selge musikk-CDer også tilbyr afrikanske trommer og andre rytmeinstrumenter.