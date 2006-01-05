KORK søker orkestersjef

05.01.2006
- Red.

KORK – eller «hele landets orkester», som NRK-ledelsen liker å si – består av 53 fast ansatte musikere og en administrasjon på syv medarbeidere. Nå etterlyser de en orkestersjef som kan lede orkesteret og administrasjonen mot felles mål. Orkestersjefen skal ivareta det overordnede ansvaret for driften av orkesteret, med særlig vekt på personalledelse/organisasjon og marked/økonomi. Du kan nå lese hele stillingsutlysningen her i Ballade, der man ønsker en person som kan «identifisere sin lederstil med NRKs interne verdisett: redelig-åpen-dristig-engasjert-resultatbevisst.» .

Kringkastingsorkesteret spiller et repertoar som inkluderer klassisk musikk, underholdningsmusikk og samtidsmusikk. I tillegg til virksomheten i det tradisjonsrike Store Studio på Marienlyst i Oslo, spiller Kringkastingsorkesteret på arenaer som Universitetets Aula og Rockefeller i Oslo, konsertarenaer på Østlandet, og gjennomfører 1 – 2 turnéer i inn- og utland hver sesong.

Totalt spiller KORK ca 50 konserter i året, og de aller fleste blir tatt opp for radio og/eller fjernsyn. I fjor var orksteret og dets ledelse også gjenstand for en egen dokumentarserie, der man fulgte såvel konflikter som kunsteriske bedrifter. Organisatorisk er KORK en del av NRKs kulturavdeling, og orkestersjefen rapporterer til prosjektsjefen for musikk.

Kringkastingsorkestret feirer 60 år i musikkens og NRKs tjeneste i 2006, og ønsker en orkestersjef som kan lede orkesteret og administrasjonen mot felles mål.Orkestersjefen skal ivareta det overordnede ansvaret for driften av orkesteret. med særlig vekt på personalledelse/organisasjon og marked/økonomi. Orkestersjefen har ansvaret for oppnåelse av ambisiøse markedsinntektsmål og økonomistyring.

NRK etterlyser nå – gjennom blant annet Ballade og Scenekunst.no – en person med følgende kvalifikasjoner:

* «Du er analytisk og handlekraftig – en utholdende gjennomfører som omsetter mål i resultater. Du kan identifisere din lederstil med NRKs interne verdisett: redelig-åpen-dristig-engasjert-resultatbevisst.»
* Du kommuniserer tillitvekkende og tydelig.
* Skulle du også ha en gründersjel som evner å utløse potenisalet i et godt produkt – da vil vi gjerne treffe deg!

For å komme i betraktning bør du i følge Riksakringkastingen også ha:
* gode referanser hva gjelder lederferdigheter og -egenskaper
* erfaring fra kulturvirksomhet (orkester/scene/lerret/plateselskap)
* god kunnskap om musikk og øvrig kultur
* formell kompetanse innen ledelse/økonomi/marked
* kjennskap til nye distribusjonsplattformer/kanaler for musikk
* godt humør og entusiasme!

NRK kan tilby gode pensjons- og forsikringsordninger, samt andre ansattgoder. Lønn vil være i h.h.t NRKs retningslinjer for prosjektledere.

Spørsmål om stillingen besvares av programsjef i Kulturavdelingen, Nita Kapoor eller prosjektsjef for musikk, Alf Magnus Reistad. Tel: 23 04 70 00.
Søknad med CV sendes til: NRK, Anne Christine Bratt, RT32, 0340 Oslo. Søknadsfrist er 20. januar 2006

Ønsker du mer informasjon om KORK, se www.nrk.no/kork

Valgerd Svarstad Haugland 2004 (Foto: Berg, KKD)

Valgerd freder Kringkastingsorkesteret

Kulturministeren har, som en av sine siste handlinger i stillingen, sikret fremtiden for Kringkastingsorkesteret. Dette ble gjort igjennom en endring...

Rolf Gupta

Konfliktfylt orkesterliv

Et dokumentarteam fulgte Kringkastingsorkestret i et av dets mest turbulente år. Seriestart på NRK i kveld. – I kulissene lurer...

Rolf Gupta

Gupta om KORK: – Det var et mareritt

Midt i en stigende internasjonal karriere tar dirigent Rolf Gupta imot utfordringen og blir sjefdirigent og kunstnerisk leder for Kristiansand...

Rolf Gupta

Rolf Gupta til Kristiansand Symfoniorkester

Rolf Gupta er blitt ny sjefdirigent og kunstnerisk leder for Stiftelsen KSO – Kristiansand Symfoniorkester (KSO). – Kulturlivet i Kristiansand...

Yngve Slettholm,

Slutt på usikkerheten? Valgerd vil frede KORK

Kulturminister Valgerd Svarstad Haugland vurderer å frede Kringkastingsorkestret (KORK). Dette vil i så fall bli et krystallklart svar på truslene...

KORK (Foto: NRK)

Usikkerheten rundt NRK: Spøker det også for KORK?

Dagens Næringsliv avslørte i går at NRKs kultursjef Nita Kapoor har bestilt en rapport om Kringkastingsorkesteret, der det bl.a. heter...

