Bransjen

Klassisk-debatten: Manglende dannelse, Tommy Hansen?

Publisert
10.03.2005
Skrevet av
Ole Jensen

I sitt gjensvar til Tore Brantenbergs innlegg i nettavisen 2. mars innrømmer Tommy Hansen, kanalsjef for Norges desidert største radiokanal, at det ikke spilles klassisk musikk i kanalen. – Det spørs om ikke noe vesentlig holder på å koke bort i grøten til Tommy Hansen, mener Ballade-leser Ole Jensen fra Skien. – Det Tore Brantenberg foreslår, er ikke «å legge den klassiske musikk inn i NRK P1», men å etablere noen programposter som kan imøtekomme ønsket om klassisk musikk i kanalen, og som kan åpne ørene for store opplevelsesmuligheter hos de øvrige P1-lyttere, ikke minst barn og ungdom.

I sitt gjensvar til Tore Brantenbergs saklige innlegg i nettavisen 2. mars innrømmer Tommy Hansen, kanalsjef for NRK P1 (Norges desidert største radiokanal), at det ikke spilles klassisk musikk i kanalen.

Ifølge NRKs egne tall fra 2002 er ca 530.000 nordmenn svært interessert i å lytte til klassisk musikk. I tillegg er det ca 1,3 mill. som etterspør hjelp til å finne veier inn til en større forståelse av musikken. Disse 1,3 mill. nordmenn må hovedsakelig være P1-lyttere.

Det Tore Brantenberg foreslår, er ikke «å legge den klassiske musikk inn i NRK P1», men å etablere noen programposter (gjerne pedagogiske) som kan imøtekomme ønsket om klassisk musikk i kanalen, og som kan åpne ørene for store opplevelsesmuligheter hos de øvrige P1-lyttere, ikke minst barn og ungdom. Per Olav Reintons kåseri søndag formiddag kunne være én mulighet. Da kunne P2-lytterne få Morgenkonserten tilbake.

Det er forstemmende at Tommy Hansen betrakter lyttere av klassisk musikk som en sekt adskilt fra «vanlige» folk. Det har alltid vært en levende forbindelse mellom norsk folkemusikk og kunstmusikken, som strekker seg helt fra musikken i det klassiske Hellas til det vi kaller samtidsmusikk.

Alle gode musikere jeg vet om, hva enten det dreier seg om folke-, kirke-, jazz- eller populær-musikere, har et forhold til klassisk musikk. Den klassiske musikk er et vesentlig element i den store europeiske kultur, som danner grunnlaget for vår sivilisasjon (derfor er jeg ingen varm tilhenger av spesial-kanalen Alltid Klassisk, hvor man river musikken ut av sin kulturelle sammenheng).

Det spørs om ikke noe vesentlig holder på å koke bort i grøten til Tommy Hansen.

Med vennlig hilsen
Ole Jensen, Skien

DebattGenreKunstmusikkMedia

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

