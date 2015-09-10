Bransjen

Kåre Opdal utnevnt til Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden

Publisert
10.09.2015
Skrevet av
- Red.

Opdal får utmerkelsen for sin innsats for kulturskolen.

Musikeren og musikkpedagogen Kåre Opdal (85), fra Beistad i Nord-Trøndelag, er av Kongen utnevnt til Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden. Overrekkelsen skjer under Trondheim Kammermusikkfestivals jubileumsgalla i Frimurerlogen tirsdag 22. september.

Kåre Opdal er, ifølge pressemelding fra festivalen, en av musikkskoletankens pionérer. Han var sentral bak ”samordnet musikkforsøk” som endte opp med at musikkskolene ble en post på statsbudsjettet i 1983 og senere lovfestet i 1997.

Han var rektor ved Sandnes musikkskole, da den i 1969 ble en av landets første kommunale musikkskoler. Senere ble han første rektor ved Trondheim kommunale musikkskole da den åpnet i 1973, og der var han helt til han ble pensjonist i 1994.

Opdal er utdannet organist og har gjennom hele karrieren vært utøvende musiker på orgel og fiolin, samt dirigent for en rekke kor og ensembler.

Han er tidligere utnevnt til æres

Ledige stillinger

Trondheim Symfoniorkester

Produksjonssjef

12.04.26
Førdefestivalen

Marknads- og kommunikasjonssjef

06.04.26
Lørenskog kulturskole

Rektor

26.03.26
Hammerfest kulturskole

Kulturskolelærere Band/slagverk og Dans

06.04.26
UiT Norges arktiske universitet

Førsteamanuensis i musikkpedagogikk

16.04.26
Frosta kommune Kultur

Tilkallingsvikar kulturskolen

03.04.26
Se alle stillinger

Relaterte saker

Hariprasad Chaurasia

Ønsker flerkulturell musikkskole

Onsdag 5. september spiller den verdensberømte indiske fløytisten Hariprasad Chaurasia på Cosmopolite i Oslo. Han har tidligere spilt med Jan...

Underbetalt i kommunal musikkskole?

I midten av august hadde Nationen oppslag om at folkemusikere underbetales i kommunale musikkskoler. IdaLou Larsen kunne melde at spelemannen...

Filonist Terje Tønnesen

Fiolinist Terje Tønnesen utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden

Utmerkelsen er gitt for hans innsats for norsk musikkliv.

Litton slått til ridder

Andrew Litton, sjefdirigent og kunstnerisk leder for Bergen Filharmoniske Orkester, er slått til Ridder av første klasse.

Tor Espen Aspaas Foto:Tevje Akerø

Tor Espen Aspaas utnevnt til ridder av St. Olavs orden

Pianisten og og professor i akkompagnement ved Norges Musikkhøgskole får utmerkelsen i Storstuggu på Røros tirsdag 25. oktober.

Flere saker

Bel Canto

Bel Canto: Musikkens vedvarende magi

– Vi gikk på noen skjær underveis, sier Anneli Drecker. Bel Canto er tilbake som plateartister etter 22 år, og...

Life … But How To Live It live på Brygga, Trondheim,

Life … But How To Live It-vokalisten: – Jeg hadde lyst på det som var farlig

BALLADE RADIO: Life … But How To Live It er legender fra norsk hardcore på 90-tallet. Ny podkast fra Ballade...

Nils Henrik Asheim Foto: Emile Ashley

Nils Henrik Asheim og Synne Skouen nominert til Nordisk råds musikkpris

13 verk er nominert til prisen i 2018.