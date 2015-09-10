Kåre Opdal utnevnt til Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden

Opdal får utmerkelsen for sin innsats for kulturskolen.

Musikeren og musikkpedagogen Kåre Opdal (85), fra Beistad i Nord-Trøndelag, er av Kongen utnevnt til Ridder 1. Klasse av St. Olavs Orden. Overrekkelsen skjer under Trondheim Kammermusikkfestivals jubileumsgalla i Frimurerlogen tirsdag 22. september.

Kåre Opdal er, ifølge pressemelding fra festivalen, en av musikkskoletankens pionérer. Han var sentral bak ”samordnet musikkforsøk” som endte opp med at musikkskolene ble en post på statsbudsjettet i 1983 og senere lovfestet i 1997.

Han var rektor ved Sandnes musikkskole, da den i 1969 ble en av landets første kommunale musikkskoler. Senere ble han første rektor ved Trondheim kommunale musikkskole da den åpnet i 1973, og der var han helt til han ble pensjonist i 1994.

Opdal er utdannet organist og har gjennom hele karrieren vært utøvende musiker på orgel og fiolin, samt dirigent for en rekke kor og ensembler.

Han er tidligere utnevnt til æres